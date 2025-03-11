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Dialers dosyasını açarken dosya Adobe Pixel Bender’da açılıyorsa, dosyayı doğru açmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Not Defteri‘ni başlatın.
- Aşağıdakini Not Defteri’ne kopyalayın ve yapıştırın:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pbk
@="pbkfile"
- .pkb.reg adıyla Masaüstü’ne kaydedin
- Dosya ilişkilendirmesini değiştirmek için kayıt defterini değiştirmek amacıyla kaydedilen dosyayı Masaüstü’nden çalıştırın.
Dialers dosyasını tekrar açmayı deneyin.
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