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Если при открытии файла Dialers он открывается в Adobe Pixel Bender, выполните следующие действия, чтобы правильно открыть файл:
- Запустите Блокнот.
- Скопируйте и вставьте следующее в Блокнот:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\.pbk
@="pbkfile"
- Сохраните на рабочем столе под именем .pkb.reg
- Запустите сохраненный файл с рабочего стола, чтобы изменить реестр для изменения ассоциации файла.
Попробуйте снова открыть файл Dialers.
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