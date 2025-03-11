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Если при открытии файла Dialers он открывается в Adobe Pixel Bender, выполните следующие действия, чтобы правильно открыть файл:

  1. Запустите Блокнот.
  2. Скопируйте и вставьте следующее в Блокнот:

    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\.pbk
    @="pbkfile"

  3. Сохраните на рабочем столе под именем .pkb.reg
  4. Запустите сохраненный файл с рабочего стола, чтобы изменить реестр для изменения ассоциации файла.

Попробуйте снова открыть файл Dialers.

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