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Şifre Sağlığı, ExpressVPN Keys’te giriş bilgilerinizin güvenliğini değerlendiren ve ayrıca bunu nasıl geliştireceğinize dair ipuçları ve rehberlik sağlayan ve sizi şifrenizin çalınmasına karşı koruyan bir özelliktir.

Şifre Sağlığı gizliliğiniz göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır

ExpressVPN Keys’te sakladığınız giriş bilgilerine, sıfır bilgi şifrelemesi ile korundukları için ExpressVPN tarafından erişilemez. Bu, yalnızca şifrelerinizi sizin çözebileceğiniz anlamına gelir.

Bu nedenle, giriş bilgilerinizin güvenliği yerel olarak kendi cihazınızda değerlendirilir. Sonuç yalnızca güvenlik puanınızı hesaplamak ve uygulamada size yararlı öneriler göstermek için kullanılır. Güvenlik puanınız, şifrelerinizin gücüne, aynı şifreyi birden çok kez kullanıp kullanmadığınıza ve kaydettiğiniz web sitesi URL’lerinin güvenli olup olmadığına bağlıdır.

Şifre gücü

Şifre gücü puanı, şifrenizin tahmin veya brute force saldırılarına karşı direncinin iyi bir göstergesidir. ExpressVPN Keys, endüstri standardı zxcvbn kitaplığını kullanarak şifrelerinizi her güncellediğinizde şifrelerinizin gücünü değerlendirir. Şifre gücü puanı daha hızlı erişim için saklanır ve yalnızca ExpressVPN Keys’in kilidini açtığınızda erişilebilir.

Yeniden kullanılan şifreler

ExpressVPN Keys, gizliliği koruyan bir şekilde şifrelerinizin birden fazla giriş bilgisi tarafından kullanılıp kullanılmadığını kontrol ederek şifrelerinizin gerekli olmadıkça çözümlenmemesini ve belleğe yüklenmemesini sağlar.

Bunu başarmak için:

Şifrenizin anlamsız verisinin (şifrenizi temsil eden anlaşılmaz bir karakter dizesidir) ilk beş karakteri , şifrenizi güncellediğinizde ExpressVPN Keys’te saklanır.

Birden fazla giriş bilginizin şifresinin anlamsız verisinin aynı ilk beş karakteri kullanılırsa şifrenin yeniden kullanıldığını onaylamak için şifre çözülür.

Güvenli Olmayan URL’ler

ExpressVPN Keys, giriş bilgileriniz için kaydedilen web sitesi URL’sinin daha güvenli “https://” yerine “http://” ile başlayıp başlamadığını kontrol eder ve oturum açmak için web sitesine eriştiğinizde verilerin güvenli olmayan bir şekilde iletilmesini önlemek için sizi uyarır.

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