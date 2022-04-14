Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys kullanarak:

Şifrelerinize yalnızca sizin erişebilmenizi sağlayan sır vermeyen şifreleme ile giriş bilgilerinizi güvende tutun.

Tek tıkla veya dokunuşla özgün, kırılması zor şifreler oluşturun.

Otomatik doldurma ile web sitelerinde ve uygulamalarda oturum açarken zamandan tasarruf edin.

Cihazlarınızdaki tüm giriş bilgilerinize erişin.

Ek ücret ödemeden kullanın—ExpressVPN aboneliğinize dahildir.

ExpressVPN Keys (ExpressVPN’in şifre yöneticisi), kapsamlı tehdit modelleri ve güvenlik değerlendirmeleri yürütmek dahil, güvenli uygulamalar ve bulut altyapısı için sektördeki en iyi uygulamalara göre oluşturulmuştur. Kişisel verilerinizin korunmasında en yüksek standartların sağlandığından emin olmak adına siber güvenlik uzmanları (Cure53 gibi) tarafından da bağımsız olarak denetlenmiştir.

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