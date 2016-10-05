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Это руководство покажет вам, как восстановить интернет-соединение на Mac, если оно перестало работать после отключения от ExpressVPN.

Когда вы отключаетесь от ExpressVPN на Mac, настройки DNS могут не сбрасываться, что приводит к потере интернет-соединения. Чтобы решить эту проблему, попробуйте один из следующих способов:

  • Отключите Wi-Fi и снова включите его (если вы подключены к интернету через Wi-Fi).
  • Отключите кабель Ethernet и подключите его снова (если вы используете кабельное соединение).

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