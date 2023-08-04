Apple, eski iOS sürümlerine artık güvenlik güncellemeleri sağlamadığından, ExpressVPN 7 Ağustos 2023 itibarıyla iOS 12, iOS 13 ve iOS 14 için uygulama desteğini azalttı. Bu karar, güvenli bir VPN hizmeti sunabilmek için alınmıştır.

Uygulamanız bu sürümlerde çalışmaya devam edecektir ancak yeni özellikler, hata düzeltmeleri veya güvenlik güncellemeleri almayacaktır.

En yeni güvenlik ve özellik güncellemelerini almak için:

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