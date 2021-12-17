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9 Aralık’ta güvenlik açığını ilk öğrendiğimizde, tüm temel hizmetlerimizde ortamımızın Log4j çalıştırmadığını ve hiçbir çevresel cihazımızın bu durumdan etkilenmediğini teyit ettik.

Daha sonra, güvenlik açığına sahip olabilecek tüm tedarikçilerimizi ve dahili çözümlerimizi inceledik ve yamalama önceliklerini belirledik. Belirli hizmetlerin yamanmasının ek zaman alacağını fark ettik, bu yüzden ağlarımızda ek kontroller uygulayarak, belirli istemcilerin ortamımızda güvenlik açığı bulunan ürünleri veya bağımlılıkları olabileceği ihtimaline karşı, ana bilgisayar ve ağ güvenlik duvarlarımızda LDAP ve RMI trafiğini engelledik.

Aynı zamanda, tehdit istihbaratını analiz etmeye başladık ve yüksek güvenilirlikte tehlike göstergelerini belirleyerek, bunları SIEM platformumuza entegre ettik. Böylece, gözden kaçmış olabilecek herhangi bir ihlal belirtisini uzun vadeli olarak izlemeye aldık.

Güvenlik duruşumuz, ortamımızda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz güvenlik taramalarıyla daha da güçlendirilmiştir. Bu taramalar, yalnızca bu güvenlik açığına değil, birçok başka tehdide karşı da hizmetlerimizin güvenli olduğunu doğrulamaktadır.

Durumu yakından takip etmeye devam ediyor ve müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için kapsamlı güvenlik sağlamak adına proaktif olarak yanıt veriyoruz.