Da vi først hørte om sårbarheden den 9. december, bekræftede vi straks, at vores miljø ikke kørte Log4j på tværs af alle vores kerne­tjenester, og at intet af vores udstyr var påvirket af dette.

Derefter begyndte vi at gennemgå alle vores leverandører og interne løsninger, der kunne være sårbare, og prioriterede deres opdateringer af disse. Vi vidste, at visse tjenester ville tage længere tid at opdatere, så vi implementerede ekstra sikkerhedstiltag på vores netværk for at blokere LDAP- og RMI-trafik på vores host- og netværksfirewalls – i tilfælde af at specifikke klienter havde sårbare produkter eller afhængigheder i vores miljø.

Samtidig begyndte vi at indsamle og kuratere præcise indikatorer for kompromittering og integrerede dem i vores SIEM-platform for at kunne overvåge eventuelle tegn på kompromittering, der kunne være gået ubemærket hen.

Vores sikkerhedsforanstaltninger styrkes yderligere af regelmæssige sikkerhedsscanninger af vores udstyr, hvilket sikrer, at vores tjenester er beskyttet mod denne og mange andre sårbarheder.

Vi holder løbende øje med situationen og reagerer proaktivt for at sikre dybdegående sikkerhed for vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.