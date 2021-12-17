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Когда 9 декабря мы впервые узнали об этой уязвимости, мы немедленно проверили нашу среду и убедились, что Log4j не используется в наших основных сервисах, и ни одно из наших периферийных устройств не было затронуто.

Далее мы проанализировали всех наших поставщиков и внутренние решения, которые могли быть уязвимыми, и расставили приоритеты для их обновления. Мы понимали, что для исправления некоторых сервисов потребуется дополнительное время, поэтому внедрили дополнительные меры на наших сетях, заблокировав трафик LDAP и RMI на наших хостах и сетевых экранах, чтобы предотвратить возможные угрозы на тот случай, если у определенных клиентов есть пострадавшие от уязвимости продукты или зависимости в нашей среде.

Одновременно мы начали процесс сбора высоконадежных индикаторов компрометации в рамках анализа киберугроз и интегрировали их в нашу SIEM-платформу для расширенного мониторинга возможных признаков взлома, которые могли остаться незамеченными.

Наша стратегия безопасности также подкреплена регулярными сканированиями наших периметров, которые подтверждают, что наши сервисы защищены как от этой уязвимости, так и от множества других.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации и проактивно реагируем для обеспечения комплексную защиту наших клиентов, деловых партнеров и сотрудников.