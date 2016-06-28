Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

Bu kılavuz; Asus, Linksys, Netgear ve ExpressVPN Aircove yönlendiriciler için varsayılan giriş bilgilerini nasıl bulacağınızı göstermektedir.

Asus

Varsayılan ağ adı ve şifre

Varsayılan ağ adını Asus yönlendiricinizn altında 2.4GHz SSID ve 5GHz SSID‘nin yanında bulabilirsiniz.



Varsayılan ağ şifresini de PIN KODU‘nun yanında bulabilirsiniz. Bu bilginin farklı bir etikette bulunduğunu lütfen unutmayın.

PIN kodu yönlendiricinizin üzerinde yazmıyorsa bu kodu Asus yönlendiricinizin ayarlarında bulabilirsiniz:

Asus yönlendiricinizin ayarlarına erişmek için tarayıcınızın adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın. (Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse ve hatırlayamıyorsanız bu IP adresinicihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.) Varsayılan ağ şifresini PIN kodu‘nun altında görebilirsiniz.

Yönlendiricinizin ayarlarına erişemiyorsanız ağ şifrenizi sıfırlamak için yönlendiricinizi varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün.

Varsayılan yönlendirici yönetici şifresi

ExpressVPN yönlendirici kontrol paneline giriş yapmanız için yönlendiricinizin yönetici şifresini girmeniz istenecek.

Varsayılan yönlendirici yönetici şifresini Asus yönlendiricinizin altında bulabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

Varsayılan ağ adı ve şifre

Varsayılan ağ adınızı Linksys yönlendiricinizin altında Kablosuz Ağ‘ın yanında bulabilirsiniz.

Varsayılan ağ şifresini de aynı etiket üzerinde Kablosuz Ağ Şifresi‘nin yanında bulabilirsiniz.

Varsayılan yönlendirici yönetici şifresi

ExpressVPN yönlendirici kontrol paneline giriş yapmanız için yönlendiricinizin yönetici şifresini girmeniz istenecek.

Varsayılan yönlendirici yönetici şifresini Linksys yönlendiricinizin altında bulabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

Netgear

Varsayılan ağ adı ve şifre

Varsayılan ağ adını Netgear yönlendiricinizin altında WiFi Ağ Adı (SSID)‘nin altında bulabilirsiniz.

Varsayılan ağ şifresini de aynı etiket üzerinde Ağ Anahtarı (Şifre) altında bulabilirsiniz.

Varsayılan yönlendirici yönetici şifresi

ExpressVPN yönlendirici kontrol paneline giriş yapmanız için yönlendiricinizin yönetici şifresini girmeniz istenecek.

Varsayılan yönlendirici yönetici şifresini Netgear yönlendiricinizin altında Şifre‘nin yanında bulabilirsiniz.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

En başa dön

ExpressVPN Aircove

Varsayılan Wi-Fi adınızı ve şifrenizi Aircove yönlendiricinizin altında bulabilirsiniz.

Wi-Fi’a bağlandıktan sonra, yönlendiricinizin Wi-Fi ve yönetici şifresini ayarlamak için expressvpnrouter.com adresine gidin.

En başa dön