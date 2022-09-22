Son güncelleme:

Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.

  1. Amazon.com‘a giriş yapın
  2. En üstten “İadeler ve Siparişler”i seçin
  3. Listeden Aircove siparişinizi bulun –
    • Teslimat durumu için, “Paketi takip et”i seçin
    • Siparişiniz henüz kargoya verilmediyse ve iptal etmek istiyorsanız “Ürünleri iptal et”i seçin
    • Siparişinizle ilgili herhangi bir sorun varsa “Siparişle ilgili sorun”u seçin
    • Bir fatura indirmek istiyorsanız “Faturayı görüntüle”yi seçin
    • Aircove’u iade etmek istiyorsanız müşteri desteği ile iletişime geçin.
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