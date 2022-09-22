Uygulamamızı ve özellikleri kullanabilmek için lütfen önce ExpressVPN hesabına giriş yapın.
- Amazon.com‘a giriş yapın
- En üstten “İadeler ve Siparişler”i seçin
- Listeden Aircove siparişinizi bulun –
- Teslimat durumu için, “Paketi takip et”i seçin
- Siparişiniz henüz kargoya verilmediyse ve iptal etmek istiyorsanız “Ürünleri iptal et”i seçin
- Siparişinizle ilgili herhangi bir sorun varsa “Siparişle ilgili sorun”u seçin
- Bir fatura indirmek istiyorsanız “Faturayı görüntüle”yi seçin
- Aircove’u iade etmek istiyorsanız müşteri desteği ile iletişime geçin.