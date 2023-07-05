Aircove’un gelişmiş koruma özellikleri, size ve ailenize ek koruma ve güvenlik sunar. Etkinleştirildiği zaman reklamları, takipçileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin sitelerini engelleyebilir ve belirli cihaz grupları içerisinde yer alan cihazlar için internet erişimini kısıtlar.
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Gelişmiş koruma özellikleri nelerdir?
Gelişmiş nasıl etkinleştirilir (veya devre dışı bırakılır)
Sıkça sorulan sorular
Gelişmiş koruma özellikleri nelerdir?
Aircove’un gelişmiş koruması Threat Manager, reklam engelleme ve ebeveyn kontrolü içeren bir ayarlar grubudur.
Threat Manager
- Takipçileri engelleyin: Uygulamaların ve web sitelerinin sizi takip etmelerini engeller.
- Kötü amaçlı siteleri engelleyin: Sizi casus yazılımı ve oltalama sitelerinden korur.
Reklam engelleyici
- Reklamları engelleyin: Çoğu reklamın size gösterilmesini engeller.
Ebeveyn kontrolü
- Yetişkin sitelerini engelleyin: Çocukların çoğu yetişkin sitesine erişmelerini engeller.
- Belirli zamanlarda interneti engelleyin: İnternet erişim süresini kısıtlar.
Gelişmiş koruma; reklamları, takipçileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin sitelerini engellemek için açık kaynaklı engelleme listeleri kullanır. Haftada bir defa otomatik olarak kaynak listelerin en yeni versiyonunu günceller.
Not: Gelişmiş koruma, VPN bağlantısı ile veya olmadan çalışır ve Aircove ayarlarında özel DNS etkinleştirildiğinde çalışır.
Not: Üçüncü taraf bir güvenli DNS hizmeti kullanan cihazlar, gelişmiş korumayı atlatabilir. Güvenli DNS sunucularını gelişmiş ayarlardan engelleyebilirsiniz.
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Gelişmiş koruma nasıl etkinleştirilir (veya devre dışı bırakılır)
Her cihaz grubu kendine ait gelişmiş koruma ayarlarına sahiptir. Bu ayarlar, yalnızca o gruba atadığınız cihazlar için uygulanır.
Takipçileri engelle, Kötü amaçlı siteleri engelle ve Reklamları engelle ayarları varsayılan olarak etkinleştirilir. Gelişmiş koruma ayarlarını şu adımları izleyerek manuel olarak değiştirebilirsiniz:
- Bir cihaz grubunda, simgesini seçin.
- Gelişmiş Koruma‘yı seçin.
- Ayarları açın veya kapatın.
- Kaydet‘i seçin.
Ayrıca, yeni cihaz grupları oluşturduğunuzda gelişmiş koruma ayarlarını ayarlamanız da istenir.
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Sıkça sorulan sorular
Belirli bir siteyi, reklamı veya uygulamayı engelleyebilir miyim?
Hayır. Özel engelleme listeleri şu anda desteklenmiyor ancak ilerleyen zamanlarda kullanılabilecek.
Bir web sitesi veya uygulama düzgün çalışmıyor
Bir web sitesi veya uygulama düzgün çalışmıyorsa; gelişmiş koruma ayarlarını geçici olarak kapatmanız gerekebilir.
Gelişmiş koruma ayarlarını geçici olarak kapatmak için şu adımları izleyin:
- Bir cihaz grubunda simgesini seçin.
- Gelişmiş Koruma‘yı seçin.
- Tüm gelişmiş koruma ayarlarını kapatın.
- Kaydet‘i seçin.
- Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için web sitesini veya uygulamayı tekrar yükleyin.
- İşiniz bittiğinde gelişmiş koruma ayarlarını tekrar açın.
Gelişmiş koruma belirli bir cihazda veya web tarayıcıda çalışmıyor
Aircove’un gelişmiş koruma özellikleri, üçüncü taraf güvenli DNS hizmeti (örneğin iCloud Private Relay veya Cloudflare) kullanaan cihazlarda veya web tarayıcılarında düzgün şekilde çalışmayabilir.
Gelişmiş korumanın bu cihazlarda düzgün çalıştığından emin olmak için, “Gelişmiş DNS sunucularını geçersiz kıl” seçeneğini açabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:
- Bir cihaz grubunda simgesini seçin.
- Gelişmiş ayarlar‘ı seçin.
- Güvenli DNS sunucularını geçersiz kıl seçeneğini açın.
- Kaydet’i seçin.
Not: Bu adımlardan sonra internete erişemezseniz cihazlarınızdaki veya web tarayıcılarınızdaki güvenli DNS hizmetini kapatmanız gerekebilir.
Engelleme listesinde neler var?
Gelişmiş korumanın engelleme listesi, aşağıdaki açık kaynaklı reklam, takipçi, yetişkin siteleri ve kötü amaçlı siteler listelerinden derlenmektedir:
Takipçiler
FadeMind’ın 2o7 Ağ Takipçileri
Geoffrey Frogeye’ın Birinci Taraf Takipçileri
AdguardTeam cname takipçileri
Akıllı TV’ler için hkamran80 PiHole Engelleme Listesi
Akıllı TV’ler için Perflyst PiHole Engelleme Listesi
Kötü amaçlı siteler
Kötü amaçlı URL’leri paylaşma amacı taşıyan, abuse.ch projesi URLHaus
Kötü amaçlı yazılım ile ilişkili sızıntı belirtilerini paylaşma amacı taşıyan, abuse.ch projesi ThreatFox.
AZORult Tracker
DigitalSide Threat-Intel kötü amaçlı site listesi
FadeMind’ın Riskli Siteleri
FadeMind’ın Spam Listesi
Hoshsadiq’ın tarayıcı tabanlı kripto madenciliği listesi
Mandiant APT1 Raporu
Mitchell Krog’un Oltalama Veritabanı
Miroslav Stampar’ın Maltrail Veritabanı
Reklamlar
AdAway
Tiuxo hostlist – reklamlar
yoyo.org
Yetişkin siteleri
BigDargon’ın yetişkin siteleri engelleme dosyası
Sinfonietta’ın porno engelleme dosyası
Sinfonietta’ın site engelleme dosyası
Tiuxo hostlist – pornografi
Not: Gelişmiş koruma, yalnızda kaynak engelleme listelerinde belirlenen takipçileri, kötü amaçlı siteleri, reklamları ve yetişkin sitelerini engeller. Çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi korurken lütfen en iyi yöntemleri kullanmaya devam edin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.