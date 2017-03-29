Eğer cihazınızda Cisco Umbrella yüklüyse, bazı web sitelerine, hizmetlere veya uygulamalara erişemeyebilirsiniz.

Bu sorunu çözmek için Cisco Umbrella dolaşım istemcisini devre dışı bırakmayı deneyin:

ExpressVPN uygulamasından bağlantınızı kesin veya manuel olarak yapılandırılmış VPN bağlantılarını devre dışı bırakın. Cisco Umbrella dolaşım istemcisini devre dışı bırakın. (Mac kullanıyorsanız, dolaşım istemcisini Menü Çubuğundan devre dışı bırakabilirsiniz.) Bir VPN sunucu konumuna bağlanın. Web sitesine, çevrimiçi hizmete veya uygulamaya tekrar erişmeyi deneyin.

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