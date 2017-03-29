Eğer cihazınızda Cisco Umbrella yüklüyse, bazı web sitelerine, hizmetlere veya uygulamalara erişemeyebilirsiniz.
Bu sorunu çözmek için Cisco Umbrella dolaşım istemcisini devre dışı bırakmayı deneyin:
- ExpressVPN uygulamasından bağlantınızı kesin veya manuel olarak yapılandırılmış VPN bağlantılarını devre dışı bırakın.
- Cisco Umbrella dolaşım istemcisini devre dışı bırakın. (Mac kullanıyorsanız, dolaşım istemcisini Menü Çubuğundan devre dışı bırakabilirsiniz.)
- Bir VPN sunucu konumuna bağlanın.
- Web sitesine, çevrimiçi hizmete veya uygulamaya tekrar erişmeyi deneyin.
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