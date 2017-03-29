Если на вашем устройстве установлено Cisco Umbrella, у вас может не быть доступа к некоторым веб-сайтам, сервисам или приложениям.
Чтобы решить проблему, попробуйте отключить клиент Cisco Umbrella Roaming:
- Отключитесь от приложения ExpressVPN или отключите любые вручную настроенные VPN-подключения.
- Отключите клиент Cisco Umbrella Roaming. (На Mac можно отключить клиент через строку меню.)
- Подключитесь к серверу VPN.
- Попробуйте снова открыть сайт, онлайн-сервис или приложение.
Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.