Последнее обновление:

Если на вашем устройстве установлено Cisco Umbrella, у вас может не быть доступа к некоторым веб-сайтам, сервисам или приложениям.

Чтобы решить проблему, попробуйте отключить клиент Cisco Umbrella Roaming:

  1. Отключитесь от приложения ExpressVPN или отключите любые вручную настроенные VPN-подключения.
  2. Отключите клиент Cisco Umbrella Roaming. (На Mac можно отключить клиент через строку меню.)
  3. Подключитесь к серверу VPN.
  4. Попробуйте снова открыть сайт, онлайн-сервис или приложение.

Нужна помощь? Свяжитесь с командой поддержки ExpressVPN для немедленной помощи.

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