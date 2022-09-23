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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirdiğinizde, birincil şifrenizi yazmadan ExpressVPN Keys’de depolanan giriş bilgilerinize erişebilir, bu da şifre güvenliğinizin kontrolünü ele almanızı kolaylaştırır.

Önemli: Biyometrik kilit açma özelliği yalnızca Android ve iOS için ExpressVPN uygulamasında bulunur, ancak ExpressVPN Keys Chrome uzantısında mevcut değildir. Bilgisayarınızdaki uzantının kilidini açarken ve ara sıra Android veya iOS cihazınız tarafından istendiğinde hala gerekli olan birincil şifrenizi değiştirmez veya kaldırmaz.

ExpressVPN Keys’de biyometrik güvenlik

Biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirdiğinizde, birincil şifrenizi girmeden ExpressVPN Keys’in kilidini açabilir ve yüzünüz veya parmak izinizle giriş bilgilerinize daha hızlı erişebilirsiniz.

ExpressVPN, biyometrik verilerinizi saklamaz. Biyometrik özellik etkinleştirildiğinde bile verileriniz her zaman birincil parolanızla şifrelenir ve her zaman sır vermeyen şifreleme ile korunur.

Android veya iOS için ExpressVPN Keys’de biyometrik güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinin.

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Android için ExpressVPN’de biyometri nasıl kullanılır

Biyometriyi etkinleştirin

Biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirmek için cihazınız en güvenli biyometrik sensör türünü (Tip 3) içermelidir. Birden fazla güvenli biyometrik yöntem mevcutsa sistem hangisinin kullanılacağına karar verecektir.

Bu durumda, ExpressVPN Keys’i ilk kez kurarken biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirmeniz istenir. Ayrıca şu adımları izleyerek uygulama ayarlarından da etkinleştirebilirsiniz:

Uygulamada Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun. Güvenlik‘e dokunun. Biyometri ile Kilidi Aç‘ı açın. Yönergeleri takip edin.

Biyometri kullanın

ExpressVPN uygulamasında Keys’in kilidini açmak için:

Uygulamada, Keys sekmesine dokunun. Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın.

Uygulamaya veya web sitesine giriş yaparken ExpressVPN Keys’in kilidini açmak için:

Giriş ekranına veya sayfasına gidin. Kullanıcı adı veya şifre alanına dokunun. Yönergeleri takip edin: Girişleri Görüntülemek için Kilidi Aç ‘a dokunun. Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın, ardından uygun girişe dokunun.

‘a dokunun. Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın, ardından uygun girişe dokunun. Kilitliyken önerilen girişleri göster etkinse: Önerilen girişe dokunun, ardından biyometri ile kimlik doğrulaması yapın.

Biyometriyi devre dışı bırakın

ExpressVPN uygulamasını açın. Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun. Güvenlik‘e dokunun. Biyometri ile Kilidi Aç‘ı kapatın.

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iOS için ExpressVPN’de biyometri nasıl kullanılır

Biyometriyi etkinleştirin

ExpressVPN Keys’i ilk kez kurarken biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirmeniz istenir. Ayrıca şu adımları izleyerek uygulama ayarlarından da etkinleştirebilirsiniz:

Uygulamada Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun. Güvenlik‘e dokunun. Face ID ile Kilidi Aç‘a veya Touch ID ile Kilidi Aç‘a dokunun. Yönergeleri takip edin.

Biyometri kullanın

ExpressVPN uygulamasında Keys’in kilidini açmak için:

Uygulamada, Keys sekmesine dokunun. Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın.

Uygulamaya veya web sitesine giriş yaparken ExpressVPN Keys’in kilidini açmak için:

Giriş ekranına veya sayfasına gidin. Kullanıcı adı veya şifre alanına dokunun. Uygun girişe dokunun. Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın.

Biyometriyi devre dışı bırakın

ExpressVPN uygulamasını açın. Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun. Güvenlik‘e dokunun. Face ID ile Kilidi Aç‘ı veya Touch ID ile Kilidi Aç‘ı kapatın.

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