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Biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirdiğinizde, birincil şifrenizi yazmadan ExpressVPN Keys’de depolanan giriş bilgilerinize erişebilir, bu da şifre güvenliğinizin kontrolünü ele almanızı kolaylaştırır.
Bölüme atla…
ExpressVPN Keys’de biyometrik güvenlik
Android için ExpressVPN’de biyometri nasıl kullanılır
iOS için ExpressVPN’de biyometri nasıl kullanılır
ExpressVPN Keys’de biyometrik güvenlik
Biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirdiğinizde, birincil şifrenizi girmeden ExpressVPN Keys’in kilidini açabilir ve yüzünüz veya parmak izinizle giriş bilgilerinize daha hızlı erişebilirsiniz.
ExpressVPN, biyometrik verilerinizi saklamaz. Biyometrik özellik etkinleştirildiğinde bile verileriniz her zaman birincil parolanızla şifrelenir ve her zaman sır vermeyen şifreleme ile korunur.
Android veya iOS için ExpressVPN Keys’de biyometrik güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Android için ExpressVPN’de biyometri nasıl kullanılır
Biyometriyi etkinleştirin
Biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirmek için cihazınız en güvenli biyometrik sensör türünü (Tip 3) içermelidir. Birden fazla güvenli biyometrik yöntem mevcutsa sistem hangisinin kullanılacağına karar verecektir.
Bu durumda, ExpressVPN Keys’i ilk kez kurarken biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirmeniz istenir. Ayrıca şu adımları izleyerek uygulama ayarlarından da etkinleştirebilirsiniz:
- Uygulamada Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun.
- Güvenlik‘e dokunun.
- Biyometri ile Kilidi Aç‘ı açın.
- Yönergeleri takip edin.
Biyometri kullanın
ExpressVPN uygulamasında Keys’in kilidini açmak için:
- Uygulamada, Keys sekmesine dokunun.
- Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın.
Uygulamaya veya web sitesine giriş yaparken ExpressVPN Keys’in kilidini açmak için:
- Giriş ekranına veya sayfasına gidin.
- Kullanıcı adı veya şifre alanına dokunun.
- Yönergeleri takip edin:
- Girişleri Görüntülemek için Kilidi Aç‘a dokunun. Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın, ardından uygun girişe dokunun.
- Kilitliyken önerilen girişleri göster etkinse: Önerilen girişe dokunun, ardından biyometri ile kimlik doğrulaması yapın.
Biyometriyi devre dışı bırakın
- ExpressVPN uygulamasını açın.
- Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun.
- Güvenlik‘e dokunun.
- Biyometri ile Kilidi Aç‘ı kapatın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
iOS için ExpressVPN’de biyometri nasıl kullanılır
Biyometriyi etkinleştirin
ExpressVPN Keys’i ilk kez kurarken biyometrik kilit açma özelliğini etkinleştirmeniz istenir. Ayrıca şu adımları izleyerek uygulama ayarlarından da etkinleştirebilirsiniz:
- Uygulamada Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun.
- Güvenlik‘e dokunun.
- Face ID ile Kilidi Aç‘a veya Touch ID ile Kilidi Aç‘a dokunun.
- Yönergeleri takip edin.
Biyometri kullanın
ExpressVPN uygulamasında Keys’in kilidini açmak için:
- Uygulamada, Keys sekmesine dokunun.
- Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın.
Uygulamaya veya web sitesine giriş yaparken ExpressVPN Keys’in kilidini açmak için:
- Giriş ekranına veya sayfasına gidin.
- Kullanıcı adı veya şifre alanına dokunun.
- Uygun girişe dokunun.
- Biyometri ile kimlik doğrulaması yapın.
Biyometriyi devre dışı bırakın
- ExpressVPN uygulamasını açın.
- Seçenekler > Ayarlar‘a dokunun.
- Güvenlik‘e dokunun.
- Face ID ile Kilidi Aç‘ı veya Touch ID ile Kilidi Aç‘ı kapatın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.