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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Bu rehber, ExpressVPN Keys’i (ExpressVPN’in şifre yöneticisi) kurduktan sonra ilk giriş bilgilerinizi nasıl kaydedeceğinizi gösterecektir.

ExpressVPN Keys Chrome uzantısı

Farklı bir şifre yöneticisinde kaydedilen giriş bilgilerini aktarmak için şu destek sayfasına göz atın.

Mevcut bir hesabın giriş bilgilerini kaydetmek için:

ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Şifre yöneticisinin kilidini açın. Bir hesabınızın bulunduğu bir uygulamaya veya web sitesine gidin. Hesaptan çıkış yapın. Giriş bilgilerinizi (kullanıcı adı ve şifre) girerek giriş yapın. Giriş bilgilerinizi kaydetmenizi isteyen bir istem göreceksiniz. Kaydet‘e tıklayın.

Yeni bir hesabın giriş bilgilerini kaydetmek için:

ExpressVPN Keys tarayıcı uzantısına tıklayın. Şifre yöneticisinin kilidini açın. Yeni bir hesap açmak istediğiniz uygulamaya veya web sitesine gidin. Kullanıcı adı veya e-posta alanını doldurun. Şifre alanına tıklayın. Bir şifre girin. (Ayrıca şifre yöneticisi tarafından önerilen bir şifre oluşturabilirsiniz.) Hesabın açılışını tamamlamak için ilerleyin. Giriş bilgilerinizi kaydetmenizi isteyen bir istem göreceksiniz. Kaydet‘e tıklayın.

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Android için ExpressVPN

Farklı bir şifre yöneticisinde kaydedilen giriş bilgilerini aktarmak için şu destek sayfasına göz atın.

Yeni veya mevcut bir hesabın giriş bilgilerini kaydetmek için:

ExpressVPN uygulamasını açın. Keys sekmesine dokunun. Şifre yöneticisinin kilidini açın. simgesine dokunun. Başlık ve kullanıcı adı veya şifre alanını doldurun. Bir şifre girin. (Ayrıca şifre yöneticisi tarafından önerilen bir şifre oluşturabilirsiniz.) Kaydet‘e dokunun.

(Bir uygulama veya web sitesi içinde yer alan) yeni veya mevcut bir hesabın giriş bilgilerini kaydetmek için:

Devam etmeden önce, uygulama ayarlarında otomatik doldurmayı etkinleştirdiğinizden emin olun.

Giriş ekranına veya sayfasına gidin. Kullanıcı adı veya şifre alanına dokunun. Yeni Giriş Ekle seçeneği için klavyeye veya açılır menüye dokunun. Giriş bilgilerini doldurun. KAYDET ve DOLDUR‘a dokunun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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iOS için ExpressVPN

Farklı bir şifre yöneticisinde kaydedilen giriş bilgilerini aktarmak için şu destek sayfasına göz atın.

Yeni veya mevcut bir hesabın giriş bilgilerini kaydetmek için:

ExpressVPN uygulamasını açın. Keys sekmesine dokunun. Şifre yöneticisinin kilidini açın. Sağ üstte yer alan simgesine dokunun. Başlık ve kullanıcı adı veya şifre alanını doldurun. Bir şifre girin. (Ayrıca şifre yöneticisi tarafından önerilen bir şifre oluşturabilirsiniz.) Kaydet‘e dokunun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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