Kimlik Uyarıları, kullanıcıların gizliliğini daha da iyileştirmeyi amaçlayan ExpressVPN’in Identity Defender hizmetlerinden biridir. Kimlik hırsızlığı riskinizin arttığını düşündüren şüpheli aktiviteleri izler ve size bildirir.

Sosyal Güvenlik numaranız veya ev adresinizle ilgili aktiviteler tespit edilir ve size anında bildirilir. Bu arada, Kimlik Uyarıları düzenli olarak karanlık ağda sizinle ilgili bilgileri tarar. Verileriniz bu sitelerde görünürse, kendinizi koruyabilmeniz için sizi hemen uyaracağız. Kimlik Uyarıları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kimlik Uyarıları Nasıl Alınır

Şu anda, ABD’deki yeni ExpressVPN kullanıcıları Kimlik Uyarılarına erişime sahip.

ABD’deki mevcut ExpressVPN kullanıcıları (28 Ekim 2024’ten önce kayıt olanlar) henüz Kimlik Uyarılarına erişemez, ancak yakında onlara sunacağız. Diğer bölgeler için müsaitlik durumu daha sonra onaylanacaktır.

Şuraya gidin Sipariş sayfasına ve bir ExpressVPN planı seçin. Planda yer alan butona basarak devam edin. İsteğe bağlı ek hizmetler altında kutuları işaretleyerek daha fazla hizmet ekleyebilirsiniz İsteğe bağlı ek hizmetler . E-posta adresinizi ve ödeme bilgilerinizi girerek siparişinizi tamamlayın. Şimdi Kimlik Uyarılarına, ExpressVPN aboneliğinizin bir parçası olarak erişim sağlamış oldunuz.

Kimlik Uyarıları Nasıl Kurulur ve Kullanılır

Kimlik Uyarılarını iOS veya Android için ExpressVPN mobil uygulamalarında veya ExpressVPN Hesap sayfanızda kurabilirsiniz.

Mobil uygulamayı kullanıyorsanız, Yükseltmeler sekmesine uygulamanın ekranının altında dokunun. ExpressVPN web sitesini kullanıyorsanız, şu adrese gidin Hesap sayfası , burada hesabınıza zaten giriş yapmadıysanız oturum açmanız istenecektir. Şunu seçin: Kimlik Uyarıları . Kişisel bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Şunu seçin: Devam Et . “Taranıyor” ekranda görünecek. Tarama tamamlandıktan sonra, uyarıların bir listesini göreceksiniz.

Bilgilerinizi güncelleyin

Kimlik Uyarılarının izlediği bilgileri ayarlayabilirsiniz.

Mobil uygulamanızda:

Uygulama ekranının altında Yükseltmeler sekmesine dokunun. Şuna dokunun: Kimlik Uyarıları . İzlenen bilgiler altında Bilgi Güncelle seçin. Bilgi ekleyin veya çıkarın.

ExpressVPN web sitesinin Hesap sayfasında:

Sol taraftaki menüden şunu seçin: Kimlik Uyarıları . İzlenen bilgiler altında Güncelle seçin. İstediğiniz bilgileri ekleyin veya çıkarın.