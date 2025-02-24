Уведомления: ID — это одна из служб Identity Defender от ExpressVPN, направленная на дальнейшее улучшение конфиденциальности пользователей. Она отслеживает и уведомляет о подозрительной активности, которая может указывать на повышенный риск кражи личности.

Активность, связанная с вашим номером социального страхования или домашним адресом, обнаруживается и сообщается вам в реальном времени. Тем временем Уведомления: ID регулярно сканируют информацию о вас в даркнете. Если ваши данные появляются на этих сайтах, мы сразу же уведомим вас, чтобы вы могли защитить себя. Узнать больше о Уведомления: ID.

Как получить Уведомления: ID

В настоящее время новые пользователи ExpressVPN в США имеют доступ к Уведомления: ID.

Текущие пользователи ExpressVPN в США (которые зарегистрировались до 28 октября 2024 года) пока не имеют доступа к Уведомления: ID, но мы скоро предоставим его. Доступность для других регионов будет подтверждена позже.

Перейдите на страницу заказа и выберите план ExpressVPN. Нажмите на кнопку выбранного плана, чтобы продолжить. Вы можете добавить больше услуг, отметив галочками Необязательные дополнительные услуги . Завершите заказ, введя адрес вашей электронной почты и платежные данные. Теперь у вас есть доступ к Уведомления: ID, как часть вашей подписки на ExpressVPN.

Как настроить и использовать Уведомления: ID

Вы можете настроить Уведомления: ID в мобильных приложениях ExpressVPN для iOS или Android или на странице вашей учетной записи ExpressVPN.

Если вы используете мобильное приложение, нажмите на вкладку Обновления внизу экрана приложения. Если вы используете сайт ExpressVPN, перейдите на вашу страницу учетной записи , где вам предложат войти в аккаунт, если вы еще не вошли. Выберите Уведомления: ID . Вас попросят ввести ваши личные данные. Выберите Продолжить . На экране появится надпись «Сканирование». После завершения сканирования вы увидите список уведомлений.

Обновите вашу информацию

Вы можете изменить информацию, которую Уведомления: ID отслеживают.

На вашем мобильном приложении:

Нажмите на вкладку Обновления внизу экрана приложения. Нажмите на Уведомления: ID . Выберите Обновить информацию в разделе Управление отслеживаемой информацией. Добавьте или удалите информацию.

На странице вашей учетной записи на сайте ExpressVPN:

Выберите Уведомления: ID в меню слева. Нажмите на Обновить под полем Отслеживаемая информация. Добавьте или удалите информацию, которую хотите.