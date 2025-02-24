Уведомления: ID — это одна из служб Identity Defender от ExpressVPN, направленная на дальнейшее улучшение конфиденциальности пользователей. Она отслеживает и уведомляет о подозрительной активности, которая может указывать на повышенный риск кражи личности.
Активность, связанная с вашим номером социального страхования или домашним адресом, обнаруживается и сообщается вам в реальном времени. Тем временем Уведомления: ID регулярно сканируют информацию о вас в даркнете. Если ваши данные появляются на этих сайтах, мы сразу же уведомим вас, чтобы вы могли защитить себя. Узнать больше о Уведомления: ID.
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Как получить Уведомления: ID
В настоящее время новые пользователи ExpressVPN в США имеют доступ к Уведомления: ID.
Текущие пользователи ExpressVPN в США (которые зарегистрировались до 28 октября 2024 года) пока не имеют доступа к Уведомления: ID, но мы скоро предоставим его. Доступность для других регионов будет подтверждена позже.
- Перейдите на страницу заказа и выберите план ExpressVPN.
- Нажмите на кнопку выбранного плана, чтобы продолжить.
- Вы можете добавить больше услуг, отметив галочками Необязательные дополнительные услуги.
- Завершите заказ, введя адрес вашей электронной почты и платежные данные. Теперь у вас есть доступ к Уведомления: ID, как часть вашей подписки на ExpressVPN.
Как настроить и использовать Уведомления: ID
Вы можете настроить Уведомления: ID в мобильных приложениях ExpressVPN для iOS или Android или на странице вашей учетной записи ExpressVPN.
- Если вы используете мобильное приложение, нажмите на вкладку Обновления внизу экрана приложения. Если вы используете сайт ExpressVPN, перейдите на вашу страницу учетной записи, где вам предложат войти в аккаунт, если вы еще не вошли.
- Выберите Уведомления: ID.
- Вас попросят ввести ваши личные данные.
- Выберите Продолжить. На экране появится надпись «Сканирование».
- После завершения сканирования вы увидите список уведомлений.
Обновите вашу информацию
Вы можете изменить информацию, которую Уведомления: ID отслеживают.
На вашем мобильном приложении:
- Нажмите на вкладку Обновления внизу экрана приложения.
- Нажмите на Уведомления: ID.
- Выберите Обновить информацию в разделе Управление отслеживаемой информацией.
- Добавьте или удалите информацию.
На странице вашей учетной записи на сайте ExpressVPN:
- Выберите Уведомления: ID в меню слева.
- Нажмите на Обновить под полем Отслеживаемая информация.
- Добавьте или удалите информацию, которую хотите.