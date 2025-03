ID-meldingen is een van ExpressVPN’s Identity Defender-services die gericht is op het verder verbeteren van de privacy van gebruikers. Het bewaakt en waarschuwt je voor verdachte activiteiten die kunnen wijzen op een verhoogd risico op identiteitsdiefstal.

Activiteiten met betrekking tot je Burgerservicenummer of je huisadres worden in real-time gedetecteerd en aan je gerapporteerd. Intussen scant ID-meldingen regelmatig naar jouw informatie op het dark web. Als je gegevens op deze sites verschijnen, zullen we je meteen waarschuwen zodat je jezelf kunt beschermen. Meer informatie over ID-meldingen.

Hoe ID-meldingen te verkrijgen

Op dit moment hebben nieuwe ExpressVPN-gebruikers in de VS toegang tot ID-meldingen.

Bestaande ExpressVPN-gebruikers in de VS (die zich vóór 28 okt. 2024 hebben aangemeld) hebben nog geen toegang tot ID-meldingen, maar we zullen het binnenkort voor hen uitrollen. Beschikbaarheid voor andere regio’s wordt later bevestigd.

Ga naar de Bestellen pagina en kies een ExpressVPN-abonnement. Druk op de knop van het abonnement om verder te gaan. Je kunt meer diensten toevoegen door de vakjes onder Optionele aanvullende diensten aan te vinken. Voltooi je bestelling door je e-mailadres en betalingsgegevens in te voeren. Je hebt nu toegang tot ID-meldingen, als onderdeel van je ExpressVPN-abonnement.

Hoe ID-meldingen in te stellen en te gebruiken

Je kunt ID-meldingen instellen in de ExpressVPN mobiele apps voor iOS of Android of op je ExpressVPN Accountpagina.

Als je de mobiele app gebruikt, tik dan op de Upgrades tab onderaan het app-scherm. Als je de ExpressVPN-website gebruikt, ga dan naar je Accountpagina , waar je wordt gevraagd om in te loggen op je account als je nog niet bent ingelogd. Selecteer ID-meldingen . Je wordt gevraagd om je persoonlijke informatie in te voeren. Selecteer Doorgaan . “Scannen” verschijnt op het scherm. Na het scannen verschijnt er een lijst met meldingen.

Jouw informatie bijwerken

Je kunt de informatie aanpassen die ID-meldingen controleert.

Op je mobiele app:

Tik op de Upgrades tab onderaan het app-scherm. Tik op ID-meldingen . Selecteer Informatie bijwerken onder Beheer gecontroleerde informatie. Informatie toevoegen of verwijderen.

Op je Account pagina van de ExpressVPN-website:

Selecteer ID-meldingen in het menu aan de linkerkant. Klik op Bijwerken onder Gecontroleerde informatie. Informatie toevoegen of verwijderen die je wil.