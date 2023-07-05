Aircove’un gelişmiş koruma özellikleri, size ve ailenize ek koruma ve güvenlik sunar. Etkinleştirildiği zaman reklamları, takipçileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin sitelerini engelleyebilir ve belirli cihaz grupları içerisinde yer alan cihazlar için internet erişimini kısıtlar.

Gelişmiş koruma özellikleri nelerdir?

Aircove’un gelişmiş koruması Threat Manager, reklam engelleme ve ebeveyn kontrolü içeren bir ayarlar grubudur.

Threat Manager

Reklam engelleyici

Reklamları engelleyin: Çoğu reklamın size gösterilmesini engeller.

Ebeveyn kontrolü

Yetişkin sitelerini engelleyin: Çocukların çoğu yetişkin sitesine erişmelerini engeller.

Çocukların çoğu yetişkin sitesine erişmelerini engeller. Belirli zamanlarda interneti engelleyin: İnternet erişim süresini kısıtlar.

Gelişmiş koruma; reklamları, takipçileri, kötü amaçlı siteleri ve yetişkin sitelerini engellemek için açık kaynaklı engelleme listeleri kullanır. Haftada bir defa otomatik olarak kaynak listelerin en yeni versiyonunu günceller.

Not: Gelişmiş koruma, VPN bağlantısı ile veya olmadan çalışır ve Aircove ayarlarında özel DNS etkinleştirildiğinde çalışır.

Not: Üçüncü taraf bir güvenli DNS hizmeti kullanan cihazlar, gelişmiş korumayı atlatabilir. Güvenli DNS sunucularını gelişmiş ayarlardan engelleyebilirsiniz.

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Gelişmiş koruma nasıl etkinleştirilir (veya devre dışı bırakılır)

Her cihaz grubu kendine ait gelişmiş koruma ayarlarına sahiptir. Bu ayarlar, yalnızca o gruba atadığınız cihazlar için uygulanır.

Takipçileri engelle, Kötü amaçlı siteleri engelle ve Reklamları engelle ayarları varsayılan olarak etkinleştirilir. Gelişmiş koruma ayarlarını şu adımları izleyerek manuel olarak değiştirebilirsiniz:

Bir cihaz grubunda, simgesini seçin. Gelişmiş Koruma‘yı seçin.

Ayarları açın veya kapatın. Kaydet‘i seçin.

Ayrıca, yeni cihaz grupları oluşturduğunuzda gelişmiş koruma ayarlarını ayarlamanız da istenir.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Sıkça sorulan sorular

Belirli bir siteyi, reklamı veya uygulamayı engelleyebilir miyim?

Hayır. Özel engelleme listeleri şu anda desteklenmiyor ancak ilerleyen zamanlarda kullanılabilecek.

Bir web sitesi veya uygulama düzgün çalışmıyor

Bir web sitesi veya uygulama düzgün çalışmıyorsa; gelişmiş koruma ayarlarını geçici olarak kapatmanız gerekebilir.

Gelişmiş koruma ayarlarını geçici olarak kapatmak için şu adımları izleyin:

Bir cihaz grubunda simgesini seçin. Gelişmiş Koruma‘yı seçin. Tüm gelişmiş koruma ayarlarını kapatın. Kaydet‘i seçin. Sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol etmek için web sitesini veya uygulamayı tekrar yükleyin. İşiniz bittiğinde gelişmiş koruma ayarlarını tekrar açın.

Gelişmiş koruma belirli bir cihazda veya web tarayıcıda çalışmıyor

Aircove’un gelişmiş koruma özellikleri, üçüncü taraf güvenli DNS hizmeti (örneğin iCloud Private Relay veya Cloudflare) kullanaan cihazlarda veya web tarayıcılarında düzgün şekilde çalışmayabilir.

Gelişmiş korumanın bu cihazlarda düzgün çalıştığından emin olmak için, “Gelişmiş DNS sunucularını geçersiz kıl” seçeneğini açabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

Bir cihaz grubunda simgesini seçin. Gelişmiş ayarlar‘ı seçin. Güvenli DNS sunucularını geçersiz kıl seçeneğini açın.

Kaydet’i seçin.

Not: Bu adımlardan sonra internete erişemezseniz cihazlarınızdaki veya web tarayıcılarınızdaki güvenli DNS hizmetini kapatmanız gerekebilir.

Engelleme listesinde neler var?

Gelişmiş korumanın engelleme listesi, aşağıdaki açık kaynaklı reklam, takipçi, yetişkin siteleri ve kötü amaçlı siteler listelerinden derlenmektedir:

Takipçiler

FadeMind’ın 2o7 Ağ Takipçileri

Geoffrey Frogeye’ın Birinci Taraf Takipçileri

AdguardTeam cname takipçileri

Akıllı TV’ler için hkamran80 PiHole Engelleme Listesi

Akıllı TV’ler için Perflyst PiHole Engelleme Listesi

Kötü amaçlı siteler

Kötü amaçlı URL’leri paylaşma amacı taşıyan, abuse.ch projesi URLHaus

Kötü amaçlı yazılım ile ilişkili sızıntı belirtilerini paylaşma amacı taşıyan, abuse.ch projesi ThreatFox.

AZORult Tracker

DigitalSide Threat-Intel kötü amaçlı site listesi

FadeMind’ın Riskli Siteleri

FadeMind’ın Spam Listesi

Hoshsadiq’ın tarayıcı tabanlı kripto madenciliği listesi

Mandiant APT1 Raporu

Mitchell Krog’un Oltalama Veritabanı

Miroslav Stampar’ın Maltrail Veritabanı

Reklamlar

AdAway

Tiuxo hostlist – reklamlar

yoyo.org

Yetişkin siteleri

BigDargon’ın yetişkin siteleri engelleme dosyası

Sinfonietta’ın porno engelleme dosyası

Sinfonietta’ın site engelleme dosyası

Tiuxo hostlist – pornografi

Not: Gelişmiş koruma, yalnızda kaynak engelleme listelerinde belirlenen takipçileri, kötü amaçlı siteleri, reklamları ve yetişkin sitelerini engeller. Çevrimiçi gizliliğinizi ve güvenliğinizi korurken lütfen en iyi yöntemleri kullanmaya devam edin.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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