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В настоящий момент доступны следующие функции:
|Функция
|Расширение Chrome
|Android
|iOS
|Хранение неограниченного количества логинов
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|Синхронизация с неограниченным количеством устройств
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|Шифрование с нулевым разглашением
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|Биометрический вход
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|Встроенный генератор паролей
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|Встроенная проверка надежности паролей
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|Автоматическое сохранение паролей в одно действие
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|Автоматическая подстановка логинов и паролей
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|Удобный импорт логинов из других менеджеров паролей
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|Скоро станет доступно
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|Оценка состояния надежности паролей
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|Обновление основного пароля
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|Скоро станет доступно
|Восстановление доступа в случае утери основного пароля
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|Скоро станет доступно
|Использование двухфакторной аутентификации для доступа к менеджеру паролей на новом устройстве
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