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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome, а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android и iOS

В настоящий момент доступны следующие функции:

ФункцияРасширение ChromeAndroidiOS
Хранение неограниченного количества логинов
Синхронизация с неограниченным количеством устройств
Шифрование с нулевым разглашением
Биометрический вход
Встроенный генератор паролей
Встроенная проверка надежности паролей
Автоматическое сохранение паролей в одно действие
Автоматическая подстановка логинов и паролей
Удобный импорт логинов из других менеджеров паролейСкоро станет доступно
Оценка состояния надежности паролей
Обновление основного пароляСкоро станет доступно
Восстановление доступа в случае утери основного пароляСкоро станет доступно
Использование двухфакторной аутентификации для доступа к менеджеру паролей на новом устройстве

Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.

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