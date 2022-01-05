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Из этого руководства вы узнаете, как использовать функцию автозаполнения. Она экономит ваше время и усилия, автоматически заполняя ваши данные для входа на сайты и сервисы. Вы можете войти в свои учетные записи одним щелчком мыши, не выходя из текущего браузера.
Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:
- Откройте экран входа или страницу, для которой вы сохранили логин.
- Нажмите на поле с именем пользователя или паролем.
- Нажмите на логин, который вы хотите вставить.
Если функция автозаполнения не работает, обратитесь к этой странице с инструкциями.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложение ExpressVPN для Android:
Сначала вам нужно включить функцию автозаполнения в приложении, выполнив следующие действия:
- Откройте приложение ExpressVPN.
- Откройте вкладку Настройки.
- Нажмите Настройки.
- Нажмите Активировать автоподстановку авторизационных данных. (Если вы не видите эту опцию, это значит, что ExpressVPN Keys использует функцию автоподстановки Android.)
- Следуйте инструкциям.
Теперь вы можете использовать автозаполнение. Для этого:
- Откройте экран входа или страницу, для которой вы сохранили логин.
- Нажмите на поле с именем пользователя или паролем.
- Коснитесь для разблокировки или коснитесь значка ExpressVPN, чтобы использовать другой логин.
Показывать предлагаемые пароли без входа в приложение
Вы можете настроить приложение так, чтобы логины предлагались вам автоматически, вместо того, чтобы вручную выбирать их из списка. Для этого следуйте инструкции:
- Откройте приложение ExpressVPN.
- Нажмите Настройки > Настройки.
- Нажмите Безопасность.
- Активируйте ползунок Показывать предлагаемые пароли без входа в приложение.
Если функция автозаполнения не работает, обратитесь к этой странице с инструкциями.
Нужа помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложение ExpressVPN для iOS:
Сначала вам нужно включить функцию автозаполнения в приложении, выполнив следующие действия:
- Откройте приложение Настройки.
- Нажмите Пароли.
- Нажмите Автозаполнение паролей.
- Нажмите ExpressVPN, чтобы активировать это приложение.
- Нажмите Связка ключей iCloud, чтобы деактивировать это приложение.
Теперь вы можете использовать автозаполнение. Для этого:
- Откройте экран входа или страницу, для которой вы сохранили логин.
- Нажмите на поле с именем пользователя или паролем.
- Коснитесь логина над клавиатурой или значка ExpressVPN, чтобы использовать другой логин.
Если функция автозаполнения не работает, обратитесь к этой странице с инструкциями.
Нужа помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.