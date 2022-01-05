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Важно! Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде iOS. Менеджер паролей ExpressVPN Keys становится постепенно доступен для устройств под управлением ОС Windows, Mac и Linux в виде расширения для браузера Chrome , а также в приложениях ExpressVPN для ОС Android

Из этого руководства вы узнаете, как использовать функцию автозаполнения. Она экономит ваше время и усилия, автоматически заполняя ваши данные для входа на сайты и сервисы. Вы можете войти в свои учетные записи одним щелчком мыши, не выходя из текущего браузера.

Расширение ExpressVPN Keys для Chrome:

Откройте экран входа или страницу, для которой вы сохранили логин. Нажмите на поле с именем пользователя или паролем. Нажмите на логин, который вы хотите вставить.

Если функция автозаполнения не работает, обратитесь к этой странице с инструкциями.

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Приложение ExpressVPN для Android:

Сначала вам нужно включить функцию автозаполнения в приложении, выполнив следующие действия:

Откройте приложение ExpressVPN. Откройте вкладку Настройки. Нажмите Настройки. Нажмите Активировать автоподстановку авторизационных данных. (Если вы не видите эту опцию, это значит, что ExpressVPN Keys использует функцию автоподстановки Android.) Следуйте инструкциям.

Теперь вы можете использовать автозаполнение. Для этого:

Откройте экран входа или страницу, для которой вы сохранили логин. Нажмите на поле с именем пользователя или паролем. Коснитесь для разблокировки или коснитесь значка ExpressVPN, чтобы использовать другой логин.

Показывать предлагаемые пароли без входа в приложение

Вы можете настроить приложение так, чтобы логины предлагались вам автоматически, вместо того, чтобы вручную выбирать их из списка. Для этого следуйте инструкции:

Откройте приложение ExpressVPN. Нажмите Настройки > Настройки. Нажмите Безопасность. Активируйте ползунок Показывать предлагаемые пароли без входа в приложение.

Если функция автозаполнения не работает, обратитесь к этой странице с инструкциями.

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Приложение ExpressVPN для iOS:

Сначала вам нужно включить функцию автозаполнения в приложении, выполнив следующие действия:

Откройте приложение Настройки. Нажмите Пароли. Нажмите Автозаполнение паролей. Нажмите ExpressVPN, чтобы активировать это приложение. Нажмите Связка ключей iCloud, чтобы деактивировать это приложение.

Теперь вы можете использовать автозаполнение. Для этого:

Откройте экран входа или страницу, для которой вы сохранили логин. Нажмите на поле с именем пользователя или паролем. Коснитесь логина над клавиатурой или значка ExpressVPN, чтобы использовать другой логин.

Если функция автозаполнения не работает, обратитесь к этой странице с инструкциями.

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