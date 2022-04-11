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現在、以下のような機能があります。
|機能
|Chrome拡張機能
|Android版
|iOS版
|ログイン情報の無制限保存
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|無制限のデバイス同期
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|ゼロ知識暗号化
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|生体認証で簡単ロック解除
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|ビルトインのパスワード生成
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|ビルトインのパスワード強度チェッカー
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|ワンクリック自動パスワード保存
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|ログイン情報とパスワードの自動入力
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|他のパスワードマネージャーから保存されたログイン情報を簡単にインポート
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|準備中
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|パスワードの状態チェックでパスワード診断
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|プライマリパスワードの更新
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|準備中
|プライマリパスワードを忘れた場合のアクセスリカバリー
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|準備中
|新しいデバイスでパスワードマネージャーのアカウントにアクセスする際に求められる二要素認証
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