Questa guida ti mostrerà come configurare il port forwarding su un router che sta utilizzando ExpressVPN.

Importante: Verifica che il tuo ISP supporti il port forwarding (gli ISP che utilizzano il Carrier-grade NAT di solito non lo supportano).

Il port forwarding sarà utilizzato al di fuori del tunnel VPN, quindi non potrai godere della protezione VPN.

Fai riferimento alla sezione corrispondente alla versione di ExpressVPN in uso. Per conoscere la versione di ExpressVPN in uso, fai riferimento a questa guida.

Configura il port forwarding su un router che esegue ExpressVPN (dalla v2 in poi)

Accedi al tuo router che esegue ExpressVPN. Seleziona Impostazioni avanzate > Port forwarding. Seleziona Aggiungi nuova regola.

Inserisci i seguenti dettagli: Descrizione: inserisci un nome che ti aiuterà a riconoscere la porta inoltrata.

inserisci un nome che ti aiuterà a riconoscere la porta inoltrata. Dispositivo: seleziona il dispositivo a cui desideri accedere da remoto.

seleziona il dispositivo a cui desideri accedere da remoto. Porta Interna: inserisci un numero compreso tra 1 e 65.535.

inserisci un numero compreso tra 1 e 65.535. Porta Esterna: inserisci un numero compreso tra 1 e 65.535.

inserisci un numero compreso tra 1 e 65.535. Protocollo: seleziona il tuo protocollo preferito. Seleziona Salva per aggiungere la nuova regola.



Il dispositivo selezionato dovrebbe ora essere accessibile in remoto sul tuo indirizzo IP pubblico utilizzando la porta esterna che hai inserito. Puoi utilizzare il Controllo indirizzi IP di ExpressVPN per scoprire il tuo indirizzo IP pubblico.

Utilizza un nome host DDNS per accedere ai dispositivi da remoto

Puoi anche impostare un nome host DDNS per accedere da remoto ai dispositivi connessi al router che esegue ExpressVPN invece di utilizzare il tuo indirizzo IP pubblico.

Configura il port forwarding su un router che esegue ExpressVPN (v1)

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC(S) e WRT3200ACM