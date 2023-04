Denne veiledningen viser deg hvordan du setter opp portvideresending på en ruter som kjører ExpressVPN.

Viktig: Sørg for at internettleverandøren din støtter portvideresending (internettleverandører som bruker Carrier-grade NAT gjør det vanligvis ikke).

De videresendte portene dine vil være utenfor VPN-tunnelen, så den vil ikke ha VPN-beskyttelse.

Se avsnittet som passer til den versjonen du bruker av ExpressVPN nedenfor. For å finne ut hvilken versjon av ExpressVPN du bruker, se denne veiledningen .

Sett opp portvideresending på en ruter som kjører ExpressVPN (v2 og utover)

Logg på ruteren din som kjører ExpressVPN. Velg Avanserte innstillinger > Portvideresending. Velg Legg til ny regel.

Skriv inn følgende detaljer: Beskrivelse: Skriv inn et navn som vil hjelpe deg å gjenkjenne den videresendte porten.

Skriv inn et navn som vil hjelpe deg å gjenkjenne den videresendte porten. Enhet: Velg enheten du vil ha ekstern tilgang til.

Velg enheten du vil ha ekstern tilgang til. Intern port: Skriv inn et tall mellom 1 og 65 535.

Skriv inn et tall mellom 1 og 65 535. Ekstern port: Skriv inn et tall mellom 1 og 65 535.

Skriv inn et tall mellom 1 og 65 535. Protokoll: Velg din foretrukne protokoll. Velg Lagre for å legge til den nye regelen.



Den valgte enheten skal nå være eksternt tilgjengelig på din offentlige IP-adresse ved å bruke den eksterne porten du anga. For å sjekke om portvideresending er vellykket, kan du bruke ExpressVPNs IP-adressekontroll for å finne ut enhetens offentlige IP-adresse.

Bruk et DDNS-vertsnavn for å få ekstern tilgang til enheter

Du kan også sette opp et DDNS-vertsnavn for å få ekstern tilgang til enheter som er koblet til ruteren som kjører ExpressVPN i stedet for å bruke din offentlige IP-adresse.

Sett opp portvideresending på en ruter som kjører ExpressVPN (v1)

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC(S) og WRT3200ACM