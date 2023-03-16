Как смотреть прямые трансляции UFC с VPN
UFC Fight Night: прямая трансляция на UFC Fight Pass
Цена: 10 долл. США в месяц или 96 долл. США в год
Все события UFC Fight Night и PPV транслируются онлайн в прямом эфире на сервисе UFC Fight Pass. Там вы сможете получить доступ к каталогу боев UFC Fight Library, а также к эксклюзивным сериалам и шоу.
Чтобы смотреть UFC на UFC Fight Pass:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов. Если вам нужна помощь, обратитесь в службу поддержки ExpressVPN через онлайн-чат.
- Откройте сайт UFC Fight Pass и оформите подписку.
- Наслаждайтесь сражением!
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UFC Fight Night на ESPN+ PPV
Цена:
ESPN+ PPV: от 80 долл. США
ESPN+: 10 долл. США в месяц или 100 долл. США в год
В США события UFC PPV транслируются эксклюзивно на ESPN+. Подписчики ESPN+ могут купить доступ к PPV за 80 долл. США, а новым пользователям придется покупать доступ к боям PPV и оплатить ежемесячную подписку на ESPN+, что обойдется в 87 долл. США. Новые пользователи также могут оплатить доступ к боям PPV и годовую подписку на ESPN+ за 90 долл. США.
Если вы не хотите оплачивать доступ к главному событию PPV, вы можете смотреть прямые трансляции отборочных боев на ESPN+ за 10 долл. США в месяц. Доступ к ESPN+ также можно получить вместе с Disney+ и Hulu, воспользовавшись соответствующим сервисом по запросу за 16 долл. США в месяц.
Чтобы смотреть UFC в прямом эфире на ESPN+:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в США.
- Откройте ESPN+ PPV (от 80 долл. США), чтобы купить доступ к боям, или зайдите на ESPN+ (10 долл. США в месяц), чтобы купить доступ к отборочным сражениям. Вам потребуется указать действующий почтовый индекс США (например, 10001, 48104).
- Наслаждайтесь трансляцией!
Узнайте больше о том, как смотреть ESPN с ExpressVPN.
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Смотрите UFC Fight Night на BT Sport Box Office
Цена: BT Sport Box Office PPV
Сервис BT Sport Box Office имеет эксклюзивное право на трансляцию событий UFC в Британии. Для доступа к боям вам потребуется рабочая телеприставка от BT TV, Sky или Virgin Media. BT Sport Box Office можно найти на каналах 490 (Sky) и 494 (BT), а также в разделе прямых трансляций (Virgin Media). Если вы оплатили доступ к событиям PPV с помощью выданной в Британии банковской карты, вы сможете смотреть бои, используя приложение BT Sport Box Office.
Подписчики Sky TV и Virgin TV также могут приобрести доступ к бою у BT TV. Обратите внимание, что для доступа к этим сервисам необходимы специализированные телеприставки.
Если у вас нет телеприставки от BT TV, Sky TV или Virgin TV, воспользуйтесь трансляцией на UFC Fight Pass.
Смотрите UFC Fight Night на Kayo Sports
Цена: от 25 австралийских долларов в месяц
Kayo Sports — это австралийский сервис потоковых трансляций, специализирующийся на спортивных передачах. В частности, здесь доступно несколько турниров по крикету, матчи UFC, турниры AFL, мотогонки и не только. Новые пользователи сервиса могут воспользоваться 14-дневным бесплатным пробным периодом. После этого стоимость подписки будет составлять 25 австралийских долларов в месяц за тариф Basic и 35 — за тариф Premium.
Чтобы смотреть крикет на Kayo Sports:
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в Австралии.
- Откройте Kayo Sports и оформите подписку.
- Наслаждайтесь матчем!
Смотрите обзоры боев UFC на YouTube
Последние обзоры, новости, интервью, тренировки, конференции и превью также доступны на YouTube-канале Ultimate Fighting Championship.
- Оформите подписку на ExpressVPN.
- Подключитесь к локации VPN-серверов в стране, где доступен YouTube.
- Отройте официальный YouTube-канал UFC.
- Наслаждайтесь!
Подробнее о том, как смотреть YouTube с ExpressVPN.
Хотите смотреть бои на большом экране? Прочитайте это полезное руководство.