Как смотреть прямые трансляции UFC с VPN

UFC Fight Night: прямая трансляция на UFC Fight Pass

Цена: 10 долл. США в месяц или 96 долл. США в год

Все события UFC Fight Night и PPV транслируются онлайн в прямом эфире на сервисе UFC Fight Pass. Там вы сможете получить доступ к каталогу боев UFC Fight Library, а также к эксклюзивным сериалам и шоу.

Чтобы смотреть UFC на UFC Fight Pass:

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UFC Fight Night на ESPN+ PPV

Цена:

ESPN+ PPV: от 80 долл. США

ESPN+: 10 долл. США в месяц или 100 долл. США в год

В США события UFC PPV транслируются эксклюзивно на ESPN+. Подписчики ESPN+ могут купить доступ к PPV за 80 долл. США, а новым пользователям придется покупать доступ к боям PPV и оплатить ежемесячную подписку на ESPN+, что обойдется в 87 долл. США. Новые пользователи также могут оплатить доступ к боям PPV и годовую подписку на ESPN+ за 90 долл. США.

Если вы не хотите оплачивать доступ к главному событию PPV, вы можете смотреть прямые трансляции отборочных боев на ESPN+ за 10 долл. США в месяц. Доступ к ESPN+ также можно получить вместе с Disney+ и Hulu, воспользовавшись соответствующим сервисом по запросу за 16 долл. США в месяц.

Чтобы смотреть UFC в прямом эфире на ESPN+:

Оформите подписку на ExpressVPN . Подключитесь к локации VPN-серверов в США. Откройте ESPN+ PPV (от 80 долл. США), чтобы купить доступ к боям, или зайдите на ESPN+ (10 долл. США в месяц), чтобы купить доступ к отборочным сражениям. Вам потребуется указать действующий почтовый индекс США (например, 10001, 48104). Наслаждайтесь трансляцией!

Узнайте больше о том, как смотреть ESPN с ExpressVPN.

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Смотрите UFC Fight Night на BT Sport Box Office

Цена: BT Sport Box Office PPV

Сервис BT Sport Box Office имеет эксклюзивное право на трансляцию событий UFC в Британии. Для доступа к боям вам потребуется рабочая телеприставка от BT TV, Sky или Virgin Media. BT Sport Box Office можно найти на каналах 490 (Sky) и 494 (BT), а также в разделе прямых трансляций (Virgin Media). Если вы оплатили доступ к событиям PPV с помощью выданной в Британии банковской карты, вы сможете смотреть бои, используя приложение BT Sport Box Office.

Подписчики Sky TV и Virgin TV также могут приобрести доступ к бою у BT TV. Обратите внимание, что для доступа к этим сервисам необходимы специализированные телеприставки.

Если у вас нет телеприставки от BT TV, Sky TV или Virgin TV, воспользуйтесь трансляцией на UFC Fight Pass.

Смотрите UFC Fight Night на Kayo Sports

Цена: от 25 австралийских долларов в месяц

Kayo Sports — это австралийский сервис потоковых трансляций, специализирующийся на спортивных передачах. В частности, здесь доступно несколько турниров по крикету, матчи UFC, турниры AFL, мотогонки и не только. Новые пользователи сервиса могут воспользоваться 14-дневным бесплатным пробным периодом. После этого стоимость подписки будет составлять 25 австралийских долларов в месяц за тариф Basic и 35 — за тариф Premium.

Чтобы смотреть крикет на Kayo Sports:

Оформите подписку на ExpressVPN . Подключитесь к локации VPN-серверов в Австралии. Откройте Kayo Sports и оформите подписку. Наслаждайтесь матчем!

Смотрите Kayo Sports с VPN

Смотрите обзоры боев UFC на YouTube

Последние обзоры, новости, интервью, тренировки, конференции и превью также доступны на YouTube-канале Ultimate Fighting Championship.

Оформите подписку на ExpressVPN . Подключитесь к локации VPN-серверов в стране, где доступен YouTube. Отройте официальный YouTube-канал UFC . Наслаждайтесь!

Подробнее о том, как смотреть YouTube с ExpressVPN.

Хотите смотреть бои на большом экране? Прочитайте это полезное руководство.