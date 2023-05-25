Что нового в ExpressVPN Keys
Простой, надежный, без ограничений
**Ваш встроенный менеджер паролей полон новых возможностей, и мы с нетерпением ждем, когда вы сможете их использовать. А в ближайшие недели появится еще больше новых функций.
**Мы постоянно ищем способы улучшить ваш опыт работы с Keys. Ведь мы разработали Keys для интеграции с ExpressVPN, чтобы предоставить вам мощную защиту паролей, которая к тому же проста в использовании.
Давайте познакомимся с новыми функциями и улучшениями, которые могут быть вам полезны.
Наши последние обновления
Защищенные примечания и банковские карты
Защитите свои конфиденциальные данные, такие как страховые документы и данные банковских карт, которыми вы регулярно пользуетесь, — всё в одном месте. Теперь вы можете добавлять примечания и информацию о картах в менеджер паролей Keys на устройстве iOS или Android*.
Кроме того, вам не придется жертвовать удобством ради безопасности. Всё, что хранится в Keys, зашифровано и легко доступно на всех ваших устройствах.
*Вы можете просматривать сохраненные примечания и данные банковских карт в браузерном расширении Keys и вскоре сможете добавлять их оттуда.
Компания Cure53 провела аудит Keys
Мы пригласили специализирующуюся на кибербезопасности компанию Cure53 провести независимый аудит Keys на всех платформах: в приложениях ExpressVPN для iOS и Android, а также в браузерном расширении Keys.
Проверка признала действительными результаты наших внутренних тестирований и подтвердила безопасность Keys.
Мониторинг утечек данных
Ваши учетные данные могут быть раскрыты в результате утечки данных, что подвергнет риску вашу конфиденциальную информацию. Keys может предупредить вас о взломе учетных записей двумя способами.
Если сохраненные вами пароли были раскрыты в результате утечки данных, вы получите предупреждение от функции «Надежность паролей» в разделе «Раскрытые пароли». Вы также можете ввести адрес электронной почты, чтобы проверить, были ли связанные с ним данные раскрыты в результате утечки. Если это произошло, не волнуйтесь, Keys предоставит пошаговые инструкции, как обезопасить ваши учетные записи.
Основные функции
Надежность пароля
Функция «Надежность пароля» разработана для повышения общей безопасности ваших учетных записей и оценивает надежность паролей с помощью баллов безопасности, а также дает советы и рекомендации, как сделать пароли более надежными.
На ваш балл безопасности влияют следующие факторы:
раскрытые пароли, которые подвергают риску вашу конфиденциальную информацию;
слабые пароли, которые легко угадываются или взламываются людьми или компьютерами;
повторно используемые пароли, которые дают злоумышленникам доступ ко всем учетным записям, использующим один и тот же пароль.
небезопасные URL-адреса, поскольку данные, передаваемые между вами и веб-сайтом, не шифруются.
Чтобы получить доступ к функции «Надежность пароля», добавьте хотя бы один логин, а затем нажмите на значок с цифрой в правом верхнем углу экрана Keys.
Примечание. Функция «Надежность пароля» пока доступна только в приложениях ExpressVPN Keys для Android и iOS, но скоро появится в браузерном расширении Keys.
Продвинутый генератор паролей
В Keys встроен генератор паролей, который поможет вам создавать надежные, уникальные и случайные пароли. Теперь вы можете установить свои настройки, которые будут соответствовать требованиям к паролям на различных веб-сайтах и в приложениях. Просто задайте длину пароля и другие критерии и получите надежный настраиваемый пароль.
Перенос логинов из других менеджеров паролей
Хотите сменить менеджер паролей? Keys поддерживает импорт логинов из таких популярных сервисов, как Chrome, 1Password, LastPass и других. Узнайте, как импортировать логины, здесь. Это можно сделать в приложении ExpressVPN для iOS и Android, а также в нашем браузерном расширении для Chrome.
Улучшения в автозаполении
При автозаполнении учетных данных на устройстве Android или iOS Keys теперь будет предлагать сохраненные логины для любых других связанных доменов. Например, если вы авторизуетесь на сайте Apple.com, Keys предложит сохраненные логины для iCloud.com и наоборот.
Keys также помогает избежать фишинговых атак. При каждом сохранении логина Keys регистрирует связанный с ним URL-адрес. Keys не будет автоматически заполнять ваши логины, если сайт, на который вы зашли, небезопасен или не соответствует сохраненному в Keys URL-адресу, предотвращая тем самым ввод учетных данных на мошеннических сайтах.
Добваление коротких примечаний к логинам
Мы добавили новое поле для записи важной информации, относящейся к вашим логинам. Благодаря этому вы сможете безопасно хранить коды восстановления, ответы на вопросы безопасности или любую другую информацию о логине, которую вам может понадобиться.
Настройка продолжительности автоблокировки
Теперь вы можете установить время, в течение которого Keys остается разблокированным после выхода из приложения, что идеально подходит для случаев, когда вам нужно на мгновение переключить приложения.
Однако не волнуйтесь — всё в вашем хранилище остается зашифрованным, даже когда Keys разблокирован. Например, ваши логины расшифровываются только тогда, когда вы пытаетесь открыть их или вставить.
Хотя по умолчанию длительность автоблокировки составляет 5 минут, вы можете изменить время в приложении, выбрав Настройки менеджера паролей > Безопасность > Автоблокировка при выходе из приложения.
Расскажите нам, что вы думаете
Как вам нравится Keys и его функции? Нам интересно узнать ваше мнение независимо от того, нравится он вам или нет. Мы прилагаем все усилия, чтобы наш менеджер паролей был лучшим в мире.
Какие функции вы хотели бы видеть в следующем обновлении? Сообщите нам об этом ниже!