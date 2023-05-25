Надежность пароля

Функция «Надежность пароля» разработана для повышения общей безопасности ваших учетных записей и оценивает надежность паролей с помощью баллов безопасности, а также дает советы и рекомендации, как сделать пароли более надежными.



На ваш балл безопасности влияют следующие факторы:

раскрытые пароли , которые подвергают риску вашу конфиденциальную информацию;

слабые пароли , которые легко угадываются или взламываются людьми или компьютерами;

повторно используемые пароли , которые дают злоумышленникам доступ ко всем учетным записям, использующим один и тот же пароль.

небезопасные URL-адреса, поскольку данные, передаваемые между вами и веб-сайтом, не шифруются.

Чтобы получить доступ к функции «Надежность пароля», добавьте хотя бы один логин, а затем нажмите на значок с цифрой в правом верхнем углу экрана Keys.