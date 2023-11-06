Ваши секреты останутся с вами

Шифрование с нулевым разглашением позволяет хранить данные в Keys таким образом, что доступ к ним может получить только тот, кто знает секретный основной пароль, то есть только вы. Другими словами, сохраненные данные настолько безопасны, что даже у нас нет к ним доступа.

При хранении данных в Keys ваш основной пароль и любая другая информация никогда не покидает ваше устройство. Поэтому ExpressVPN Keys и его серверы не имеют возможности получить доступ к этим данным. Даже если злоумышленник каким-то образом проникнет в наши системы, вся ваша информация останется полностью зашифрованной.