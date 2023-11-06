ExpressVPN Keys: лучшая защита ваших паролей
Ознакомьтесь с нашими обязательствами по защите ваших паролей и конфиденциальности.
Безопасность и приватность по умолчанию
ExpressVPN Keys разработан ведущими экспертами в области конфиденциальности и безопасности, чтобы защитить вас онлайн.
Никто, кроме вас, не сможет увидеть сохраненные вами данные — даже ExpressVPN. Есть только один ключ, и он в ваших руках.
Ваши секреты останутся с вами
Шифрование с нулевым разглашением позволяет хранить данные в Keys таким образом, что доступ к ним может получить только тот, кто знает секретный основной пароль, то есть только вы. Другими словами, сохраненные данные настолько безопасны, что даже у нас нет к ним доступа.
При хранении данных в Keys ваш основной пароль и любая другая информация никогда не покидает ваше устройство. Поэтому ExpressVPN Keys и его серверы не имеют возможности получить доступ к этим данным. Даже если злоумышленник каким-то образом проникнет в наши системы, вся ваша информация останется полностью зашифрованной.
Ваши данные зашифрованы до их использования
Ваши имена пользователей, пароли, в том числе одноразовые пароли (TOTP), а также защищенные примечания и данные банковских карт расшифровываются только при использовании, например, когда вы решаете открыть их или скопировать в буфер обмена. Так как информация остается зашифрованной, даже когда менеджер паролей закрыт, это уменьшает вероятность ее кражи.
Зачем нужно тестировать скорость интернет-соединения
В нашей технической документации мы подробно описываем структуру, наш подход и принципы криптографии, на основе которых создается, поддерживается и совершенствуется система Keys.
Криптографические функции, используемые менеджером паролей для хранения учетных данных, в целом производят благоприятное впечатление.
– Cure53
Для подтверждения безопасности ExpressVPN Keys, помимо проведения внутреннего тестирования, мы пригласили специализирующуюся на кибербезопасности компанию Cure53 для независимой проверки нашего менеджера паролей на всех платформах.
Защита не только паролей
ExpressVPN Keys — это гораздо больше, чем просто менеджер паролей: он может предупреждать об утечке данных, оценивать надежность паролей и даже генерировать одноразовые коды для двухфакторной аутентификации.
Обнаружение утечек данных
Вы сможете проверить, были ли данные, связанные с вашим адресом электронной почты, скомпрометированы в результате утечки информации. Для мониторинга и оповещения о раскрытии учетных данных в Keys используется система HaveIBeenPwned (HIBP).
Безопасность автозаполнения
Keys проводит строгую проверку, чтобы предотвратить сбор ваших учетных данных. Он не будет автоматически заполнять ваши логины, если сайт, на котором вы находитесь, не является безопасным или не соответствует домену, хранящемуся в Keys.
Встроенный аутентификатор
Повысьте безопасность своих учетных записей в Интернете с помощью двухфакторной аутентификации (2FA). Используйте Keys для генерации одноразовых кодов при авторизации.
Защищенный экран
При включении этой функции скриншоты не будут ничего фиксировать, пока Keys работает в фоновом режиме. Это защитит вас от случайного раскрытия конфиденциальных данных.
Биометрический вход
Включение биометрической разблокировки в Keys на мобильных устройствах позволяет получить доступ к хранящимся данным с помощью отпечатка пальца или лица без ущерба для безопасности.
Надежность пароля
Отслеживайте и повышайте безопасность своих учетных записей в Интернете с помощью функции «Надежность пароля», которая предупреждает о важных проблемах безопасности.
Безопасность ваших паролей — наш приоритет
ExpressVPN Keys позволяет легко повысить безопасность ваших учетных записей в Интернете. Функция «Надежность пароля» оценивает уровень безопасности ваших паролей с помощью баллов безопасности, а также дает советы и рекомендации о том, как сделать пароль более надежным, тем самым защищая вас от взлома паролей.
Вы получите уведомления о:
раскрытых паролях, подвергающих риску конфиденциальную информацию;
слабых паролях, которые легко угадываются или взламываются как людьми, так и компьютерами;
повторно используемых паролях, дающих возможность злоумышленникам получить доступ ко всем учетным записям, использующим один и тот же пароль;
незащищенных URL-адресах, поскольку все данные, передаваемые между вами и сайтом, не шифруются;
учетных записях, в которых не включена двухфакторная аутентификация, поскольку в случае взлома пароля ваши учетные записи подвергаются риску.
Примечание. Функция «Надежность пароля» пока доступна только в приложениях ExpressVPN Keys для Android и iOS, но скоро появится в браузерном расширении Keys.
Пароли и защита приватности в одном приложении
Менеджер паролей Keys входит в любую подписку на ExpressVPN и встроен в наши приложения для iOS и Android. Хотите использовать Keys на компьютере? Загрузите расширение Keys для браузера Chrome, совместимое также с браузерами Brave, Edge, Opera и Vivaldi.
Загрузка приложения для iOS (App Store)
Загрузка приложения для Android (Google Play Store)
Загрузка расширения для Chrome (Chrome Web Store)
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