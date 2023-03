As assinaturas da ExpressVPN agora estão disponíveis para compra via Google Play Store.

Informações gerais sobre assinaturas no aplicativo Play Store

As assinaturas da ExpressVPN agora estão disponíveis para compra através da Google Play Store, além do site da ExpressVPN. Como um novo usuário da ExpressVPN, você pode comprar uma assinatura através do aplicativo da ExpressVPN ao inscrever-se para uma avaliação gratuita de sete dias:

Em seu dispositivo Android, abra o aplicativo da ExpressVPN. Toque em Teste Grátis por 7 Dias. Insira seu endereço de e-mail. Toque em Iniciar a Avaliação Gratuita. Selecione o plano de assinatura. Toque em Iniciar a Avaliação Gratuita. Continue para assinar via Google Play. Toque em Assinar. Prossiga com o restante do processo de configuração.

Sua assinatura vai começar após o fim da avaliação gratuita de sete dias. Quando sua assinatura começar, você será cobrado pela Google Play, não pela ExpressVPN, conforme seu plano de assinatura (um mês, seis meses ou 12 meses). A cobrança continuará ocorrendo a não ser que você cancele sua assinatura pelo menos 24 horas antes da próxima data de cobrança.

Termos e condições das avaliações gratuitas ou assinaturas pagas

Uma assinatura paga ou avaliação gratuita comprada através da Google Play Store:

Permite que você utilize o aplicativo da ExpressVPN no Windows, Mac, Android, iOS, Linux, roteadores e dispositivos de streaming selecionados

Permite que você se conecte à ExpressVPN em até cinco dispositivos simultaneamente

Está coberta pela garantia de reembolso de 30 dias da ExpressVPN

É cobrada pela Google Play Store na sua moeda local (Assinaturas compradas no site da ExpressVPN são cobradas em US$.)

Não é elegível para o programa de recompensas por Indicação de um amigo

Nota: Você só pode se inscrever para a avaliação gratuita uma vez. A avaliação gratuita está disponível no aplicativo baixado através da Google Play Store com um método de pagamento válido.

Se você não quiser mais utilizar a ExpressVPN após a avaliação gratuita, cancele pelo menos 24 horas antes da data de vencimento.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Alterar planos de assinatura

Enquanto a sua assinatura estiver ativa, você pode alterar seu plano de assinatura a qualquer momento via aplicativo da ExpressVPN para Android. (Você não pode alterar os planos de assinatura via Play Store.)

Por exemplo, você pode fazer um upgrade de uma assinatura de um mês para uma assinatura de 12 meses. Para mudar seu plano de assinatura:

No aplicativo da ExpressVPN, toque em Opções . Toque em Conta. Toque em Gerenciar Conta. Selecione o plano para o qual você quer mudar. Toque em Atualizar Plano. Prossiga para pagamento.

Seu novo plano de assinatura vai começar após o término do seu plano atual. Para mais informações, confira sua assinatura e datas de renovações na Play Store.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Se você desejar ser cobrado na Play Store com um método de pagamento diferente, saiba como adicionar, remover ou editar seu método de pagamento.

Se você quiser ser cobrado diretamente pela ExpressVPN, não pela Google Play:

No aplicativo Play Store, cancele sua assinatura (pelo menos 24 horas antes da sua próxima data de cobrança). Após a sua assinatura atual terminar, faça login na sua conta da ExpressVPN. Selecione Comprar Uma Nova Assinatura. Escolha um plano de assinatura e método de pagamento. Selecione Assinar Agora.

Após o término do seu ciclo de cobrança atual, você será cobrado diretamente pela ExpressVPN.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Resolver problemas de pagamento

A ExpressVPN não possui acesso a nenhuma informação de pagamento de assinaturas compradas via Google Play Store. Saiba como resolver problemas de pagamento da Google Play.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Assine novamente após cancelar a avaliação gratuita

A avaliação gratuita tem duração de sete dias. Se você cancelou a avaliação gratuita durante este período e quer assinar novamente:

No aplicativo da ExpressVPN, toque em Opções . Toque em Conta. Toque em Inscrever-se Agora. Você será direcionado para as suas assinaturas da Play Store. Ao lado de ExpressVPN, toque em Assinar novamente. Confirme os termos de assinatura. Continue para usar a ExpressVPN.

Assine novamente se a sua conta ainda estiver ativa

Se você cancelou sua assinatura (via Google Play Store), você pode continuar a usar a ExpressVPN até o fim da sua assinatura. Você também pode assinar novamente a ExpressVPN a qualquer momento:

No aplicativo da ExpressVPN, toque em Opções . Toque em Conta. Toque em Renovar Agora. Você será direcionado para a tela de suas assinaturas da Play Store. Ao lado de ExpressVPN, toque em Assinar novamente. Confirme os termos de assinatura. Continue para usar a ExpressVPN.

Assine novamente se a sua assinatura expirou

Você pode assinar novamente via:

Site da ExpressVPN: Você será cobrado pela ExpressVPN.

Aplicativo da ExpressVPN para Android: Você será cobrado pela Google Play.

Para assinar novamente via site da ExpressVPN:

Faça login na sua conta da ExpressVPN Selecione Obter uma nova assinatura. Escolha um plano de assinatura e método de pagamento. Selecione Assinar Agora. Continue para usar a ExpressVPN.

Para assinar novamente via aplicativo da ExpressVPN:

Em seu dispositivo Android, abra o aplicativo da ExpressVPN. Selecione o plano de assinatura que você deseja. Toque em Renovar assinatura. Confirme o plano selecionado na Play Store. Continue para usar a ExpressVPN.

Logo em seguida, você verá o status atualizado da assinatura no aplicativo da ExpressVPN.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Garantia de reembolso de 30 dias (reembolsos)

As assinaturas compradas via Google Play Store são elegíveis para a garantia de reembolso de 30 dias da ExpressVPN. Se você não estiver satisfeito com a ExpressVPN, você pode cancelar sua assinatura até 30 dias contados a partir da data de início da sua assinatura. sobre a sua solicitação de cancelamento.

Após o processamento da sua solicitação, seu status da assinatura na Google Play será alterado para “Reembolsado”. Você não poderá mais usar o aplicativo da ExpressVPN.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Cancelar uma avaliação gratuita ou assinatura

Se você não está satisfeito com a ExpressVPN, você pode cancelar sua avaliação gratuita ou assinatura via Google Play Store pelo menos 24 horas antes do término da avaliação gratuita ou da próxima data de cobrança. Caso contrário, você continuará a ser cobrado (todo mês, a cada seis meses ou a cada 12 meses, conforme seu plano de assinatura).

Para cancelar sua avaliação gratuita ou assinatura:

Abra o aplicativo da Play Store em seu dispositivo. (Certifique-se de que você está na conta Google que você utilizou para inscrever-se para uma avaliação gratuita ou assinatura.) Toque no ícone do seu perfil no canto superior direito. Toque em Pagamentos & assinaturas > Assinaturas. Selecione ExpressVPN. Toque em Cancelar.

Você ainda poderá utilizar a avaliação gratuita ou assinatura da ExpressVPN até o sétimo dia da avaliação gratuita ou o último dia da sua assinatura.

Importante: Se você comprou previamente sua assinatura no site da ExpressVPN, Se você comprou previamente sua assinatura no site da ExpressVPN, siga este guia para cancelar a sua assinatura

Precisa de ajuda?

Voltar ao início