„Nie, to ja jestem twoim ojcem”.

Zarówno kinomaniacy, jak i fani kojarzą to kultowe zdanie z niekończącą się walkę dobra i zła w odległej galaktyce. Natychmiast na myśl przychodzą im statki kosmiczne, toczące bitwy w towarzystwie charakterystycznego dźwięku laserów oraz wojny pomiędzy różnymi rasami, rozgrywające się na wiecznie zielonych lub pustynnych planetach.

Od głośnego debiutu kinowego w 1977 roku i ogromnego zainteresowania, jakie wywołał, pomysłodawca Gwiezdnych wojen – George Lucas – przeszedł bardzo długą drogę, dodając do swojego portfolio filmowego tytuły i postacie, których jest po prostu zbyt wiele, aby je wszystkie zapamiętać. Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi i Chewbacca to kultowi bohaterowie, znani nie tylko w filmowym świecie. Jednak istnieją również mniej rozpoznawalne postacie, które wciąż nie zdobyły sławy. Być może mówią wam coś Mandalorianin i Ahsoka Tano, ale czy wiecie, czym zasłynął czarny charakter, Cad Bane, lub Bossk’wassak’Cradossk?

W związku z Dniem Gwiezdnych Wojen, obchodzonym 4 maja (oraz 40. rocznicą powstania Powrotu Jedi), zebraliśmy wszystkie filmy i seriale ze świata Star Wars i ułożyliśmy je w kolejności chronologicznej. Za decydujące wydarzenie (porównywane do przełomu czasów przed naszą erą i naszej ery) uznaje się bitwę o Yavin, czyli bitwę o Gwiazdę Śmierci. W galaktycznym kalendarzu używa się określeń BBY (przed bitwą o Yavin) i ABY (po bitwie o Yavin), które stanowią punkty odniesienia w Gwiezdnych wojnach.

Niech moc będzie z tobą!

Uwaga! Aby zestawienie było kompletne, nie uwzględniliśmy podziału na Kanon Star Wars i Star Wars Legendy. Wykorzystane cytaty zostały przetłumaczone z języka angielskiego.

Świt Jedi (25793 BBY)

Niewiele wiadomo na temat nowej produkcji reżysera filmu Logan, Jamesa Mangolda. Fabuła ma dotyczyć początków Jedi, a konkretnie losów pewnej postaci, próbującej po raz pierwszy opanować Moc. Premiera jest zaplanowana na 2027 rok.

Słynny cytat: „Cierpliwym musisz być, mój młody padawanie”. – Yoda

Kategoria: film

Data premiery: 2027 rok

The Acolyte (132 BBY)

Serial pojawi się na platformie Disney+ w 2024 roku. Producentka, Leslye Headland, chce przenieść widzów do mrocznej, tajemniczej galaktyki, w której Ciemna Strona Mocy zyskuje przewagę. Mimo przeszkód Republika Galaktyczna przeżywa swoje lata świetności, a Zakon Jedi pozostaje silny. Zadaniem strażników Jedi jest ochrona granic Republiki i zapewnienie pokoju. Młody Yoda również odgrywa pewną rolę. The Acolyte rozgrywa się w jednym czasie, a jego centralną postacią jest młody uczeń Sithów. W mroku Sithowie odradzają się i przyczyniają się do zakończenia ery Wielkiej Republiki.

Słynny cytat: „Spokój to kłamstwo, jest tylko pasja”. – Kodeks Sithów

Kategoria: serial

Data premiery: 2024 rok

Star Wars: Young Jedi Adventures (nieznany czas akcji)

Studio Lucasfilm Animation stworzyło serial animowany, skierowany do młodszej widowni. Jest osadzony w erze Wielkiej Republiki i opowiada historię grupy młodych adeptów, poznających drogę Mocy. Premiera odbyła się w Dniu Gwiezdnych Wojen, 4 maja 2023 roku.

Słynny cytat: „Być Jedi to zmierzyć się z prawdą i wybrać. Dawaj światłość albo ciemność, padawanie. Bądź świecą albo nocą”. – Yoda

Kategoria: serial animowany

Data premiery: 4 maja 2023 roku

Gwiezdne wojny: Opowieści Jedi (36-19 BBY)

Opowieści Jedi – stworzone przez Dave’a Filoniego – przedstawiają dwie historie Jedi postaci znanych z prequela Gwiezdnych wojen. Jedna poświęcona jest młodej Ahsoka Tano, a druga młodemu hrabiemu Dooku, zanim dołączył do Dartha Sidiousa i przeszedł na ciemną stronę mocy.

Słynny cytat: „Potężny stałeś się Dooku, ciemną stronę w tobie wyczuwam”. – Yoda

Kategoria: serial animowany

Data premiery: 26 października 2022 roku

Gwiezdne wojny: część I – Mroczne widmo (32 BBY)

W pierwszej części trylogii prequeli nie występuje Imperium, ale istnieje równie nieprzyjazna organizacja, znana jako Federacja Handlowa, która blokuje nieposkromioną planetę Naboo. Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) i jego uczeń Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) otrzymują zadanie, polegające na rozwiązaniu konfliktu. Śledząc ich przygody, poznajemy bliżej już znane postacie, takie jak R2-D2 oraz młody pilot wyścigowy Anakin Skywalker (który wkrótce zostanie przeciągnięty na ciemną stronę mocy). W obsadzie gwiazdorskiej znaleźli się Natalie Portman i Samuel L. Jackson.

Słynny cytat: „Nigdy nie wygrałeś żadnego wyścigu?”. – Padmé Naberrie (królowa Amidala)

Kategoria: film

Data premiery: 19 sierpnia 1999 roku

Gwiezdne wojny: część II – Atak klonów (22 BBY)

W chwili, gdy Obi-Wan Kenobi szkoli nastoletniego, porywczego Anakina Skywalkera na rycerza Jedi, rozwija się nowy konflikt. Kiedy senator Amidala cudem unika ataku, Obi-Wan i Anakin zostają wezwani na pomoc. Na odległej planecie napotykają tajemniczego lidera Separatystów i ogromną armię sklonowanych wojowników. W międzyczasie Anakin zaczyna darzyć piękną byłą królową głębszym uczuciem.

Słynny cytat: „Wydajesz się być trochę zdenerwowany”. – Obi-Wan Kenobi

Kategoria: film

Data premiery: 12 maja 2002 roku

Gwiezdne wojny: Wojny klonów (22-19 BBY)

Galaktyka wciąż odczuwa skutki wojen klonów między Republiką a Separatystami. Z zewnątrz sytuacja wygląda niekorzystnie dla Republiki w związku z porwaniem przez Separatystów Rotty – syna potężnego bossa przestępczego Jabby the Hutta, którego chcą przeciągnąć na swoją stronę. Jednak Republika wysyła dwóch ze swoich najpotężniejszych Jedi, aby ocalić Rottę.

Film stanowi pilot serialu o tej samej nazwie, który składa się z 7(!) sezonów i przedstawia losy wojenne Anakina Skywalkera, Obi-Wana Kenobiego i Yody, ponownie wprowadzając do świata Gwiezdnych wojen uczennicę Anakina, Ahsokę Tano, oraz kapitana Rexa.

Słynny cytat: „Każdy popełniony błąd jest dla nas nagrodą”. – Ahsoka

Kategoria: film animowany komputerowo i następujący po nim serial

Data premiery: 3 października 2008 roku

Gwiezdne wojny: część III – Zemsta Sithów (19 BBY)

Wojny klonów trwają. Kiedy kanclerz Palpatine zostaje porwany przez Separatystów, dwaj Jedi – Obi-Wan Kenobi i Anakin Skywalker – podejmują śmiałą próbę uwolnienia go. Udaje im się wyzwolić Palpatine’a, ale rozdźwięk między nim a Radą Jedi się pogłębia. Ambitny Anakin, który czuje się niedoceniany przez Radę Jedi, skłania się coraz bardziej w stronę skorumpowanego kanclerza.

Słynny cytat: „Jeśli nie jesteś ze mną, jesteś moim wrogiem”. – Anakin Skywalker

Kategoria: film

Data premiery: 19 maja 2005 roku

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja (19-18 BBY)

Ta alternatywna wersja opowieści o klonach, które po raz pierwszy pojawiły się w Wojnie klonów, jest traktowana jako jej sequel. Serial przedstawia historię Jednostki Klonów 99, czyli grupy najemników o przeróżnych, unikalnych zdolnościach, która realizuje zlecane zadania.

Ciekawostka: Dee Bradley Baker dubbinguje postacie wszystkich członków Parszywej Zgrai.

Słynny cytat: „Liczyłem na całą drużynę, ale ty mi wystarczysz”. – Crosshair

Kategoria: serial animowany

Data premiery: 4 maja 2021 roku

Gwiezdne wojny: Droidy (15 BBY)

Gwiezdne wojny: Droidy to jeden z pierwszych seriali telewizyjnych franczyzy, który rozgrywa się tuż przed kolejnym ważnym rozdziałem sagi. Opowiada o losach R2-D2 i C3-PO, walczących z gangsterami, łowcami nagród, piratami i innymi przestępcami. Mamy okazję śledzić ich zaskakujące przygody i obserwować relację z kilkoma nowymi mistrzami.

Słynny cytat: „Roger, roger – prawie każdy droid bojowy”.

Kategoria: serial animowany

Data premiery: 7 września 1985 roku – 7 czerwca 1986 roku

Han Solo: Gwiezdne wojny – historie (13-10 BBY)

Młody Han Solo zostaje wyrzucony z Imperialnej Akademii Lotniczej z powodu uporu i braku posłuszeństwa. Zamiast tego, dołącza do grupy przemytników, których zadaniem jest kradzież wartościowego coaxium. W towarzystwie przyjaciela, 190-letniego Wookieego Chewbakki, szukają idealnego statku do swojej misji i spotykają właściciela Millennium Falcon – Lando Calrissiana.

Słynny cytat: „Masz 190 lat? Wyglądasz świetnie!”. – Han Solo

Kategoria: film

Data premiery: 24 maja 2018 roku

Obi-Wan Kenobi (9 BBY)

Akcja rozgrywa się około 10 lat po wydarzeniach przedstawionych w Zemście Sithów, a głównym bohaterem serialu jest mistrz Jedi, Obi-Wanie Kenobim, który ukrywa się na pustynnej planecie Tatooine, aby czuwać nad Lukiem Skywalkerem. Mimo że chce być niewidoczny, Obi-Wan staje w obliczu swojej przeszłości i dawnych wrogów, w tym Dartha Vadera. Serial koncentruje się na emocjonalnych dramatach i wewnętrznych konfliktach, jakie towarzyszą Obi-Wanowi w próbach przywrócenia równowagi sił i utrzymania swojej tożsamości w tajemnicy.

Słynny cytat: „Witam”. – Obi-Wan Kenobi

Kategoria: serial

Data premiery: 27 maja – 22 czerwca 2022 roku

Andor (5-0 BBY)

W serialu śledzimy wczesne przygody Cassiana Andora, który pojawił się wcześniej w części Łotr 1: Gwiezdne wojny – historie. Postać przechodzi transformację od nikczemnego przestępcy do lojalnego wojownika rebelii, który walczy przeciwko Imperium Galaktycznemu. Wspiera go drużyna rebeliantów, w skład której wchodzi kilka nowych postaci. W zamyśle serial miał być bardziej mroczny i poważniejszy niż inne produkcje ze świata Gwiezdnych wojen, przez co porusza problem ludzkich rozterek i dylematów moralnych, którym Andor i jego towarzysze muszą stawić czoła. Mimo że losy Andora są heroiczne, zakończenie nie napawa optymizmem, ponieważ to właśnie on realizuje plany Gwiazdy Śmierci…

Słynny cytat: „Po prostu wchodzisz, jakbyś sam tam przynależał”. – Cassian Andor

Kategoria: serial

Data premiery: 21 września 2022 roku

Star Wars: Rebels (5-0 BBY)

Głównym bohaterem serialu jest młody sierota Ezra Bridger, który dołącza do rebelii. Szkoli go Kanan Jarrus, były rycerz Jedi. Wraz z Mandalorianką Sabine Wren, Lasatem Zebem Orreliosem, astromechem droidem Chopperem i Herą Syndullą z rodu Twi’leków przemierzają wszechświat statkiem kosmicznym o nazwie Duch, aby zmierzyć się z Imperium.

Rebelianci muszą walczyć z Imperium i jego przywódcami – Darthem Vaderem i Wielkim Admirałem Thrawnem – chcąc uchronić galaktykę przed tyranią. Po drodze spotykają również postacie, które znamy z innych części Gwiezdnych wojen, takich jak Ahsoka i Księga Boby Fetta.

Słynny cytat: „Bitwy pozostawiają blizny. Niektórych nie da się zobaczyć”. – Kanan Jarrus

Kategoria: serial animowany

Data premiery: 3 października 2014 roku

Lando (0 BBY)

Wiemy niewiele na temat fabuły nadchodzącego serialu, przedstawiającego okrytego złą sławą, choć przyjaznego przemytnika Lando. Pojawi się jeszcze w kolejnych filmach ze świata Gwiezdnych wojen, w których jego lojalność zostanie wystawiona na próbę w momencie dołączenia do Sojuszu Rebeliantów w walce przeciwko Imperium. Lando stanie się jednym z kluczowych graczy w ostatecznej bitwie przeciwko drugiej Gwieździe Śmierci i finalnie pomoże Sojuszowi Rebeliantów odnieść zwycięstwo.

Słynny cytat: „Cześć, co my tu mamy?”. – Lando Calrissian

Kategoria: serial

Data premiery: planowana na 2025 rok

Łotr 1: Gwiezdne wojny – historie (0 BBY)

Najważniejszy wątek, wokół którego zbudowana jest fabuła filmu, stanowią losy grupy rebeliantów, którzy próbują wykraść plany Gwiazdy Śmierci. Główna bohaterka, Jyn Erso, pracuje dla Imperium nad rozwojem Gwiazdy Śmierci. W pewnym momencie Jyn dołącza do grupy rebeliantów pod wodzą Cassiana Andora, aby pomóc zrealizować ich plan.

Rebelianci muszą zmierzyć się z Imperium i ciemną stroną Mocy, jeśli chcą ukończyć misję. W towarzystwie nieznanych dotąd postaci, takich jak droid K-2SO i niewidomy wojownik Chirrut Îmwe, walczą przeciwko siłom Imperium i Darthowi Vaderowi.

Ostatecznie rebeliantom udaje się przejąć plany Gwiazdy Śmierci i dostarczyć je Sojuszowi Rebeliantów. Wydarzenia przedstawione w Łotrze 1 prowadzą bezpośrednio do tych opisanych w części IV – Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja.

Słynny cytat: „Jestem jednością z Mocą. Moc jest ze mną”. – Chirrut Îmwe

Kategoria: film

Data premiery: 15 grudnia 2016 roku

Gwiezdne wojny: część IV – Nowa nadzieja (0 BBY)

Akcja pierwszej części oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen rozgrywa się w odległej galaktyce i opowiada o przygodach Luke’a Skywalkera, księżniczki Lei oraz Hana Solo, które spotykają ich podczas walki przeciwko złowrogiej Republice Galaktycznej.

Młody Luke Skywalker mieszka na farmie swojego wuja, na pustynnej planecie Tatooine. Pewnego dnia znajduje sekretną wiadomość w robocie. Postanawia odnaleźć jej faktycznego adresata, niejakiego Obi-Wana, który jest pustelnikiem, żyjącym na Tatooine. Pod jego nadzorem, Luke poznaje Moc i nagle staje po stronie rebeliantów w walce przeciwko Imperium i mrocznemu Darthowi Vaderowi. Wraz z doświadczonym przemytnikiem Hanem Solo i jego wiernym towarzyszem Chewbakką wyruszają na ratunek księżniczce Lei i niszczą Gwiazdę Śmierci.

Słynne cytaty: „Ale szedłem na stację Tosche, aby odebrać kilka konwerterów mocy!”. – Luke Skywalker; „Pomóż mi, Obi-Wan Kenobi, jesteś moją jedyną nadzieją”. – księżniczka Leia; „Niepokoi mnie twój brak wiary”. – Darth Vader

Kategoria: film

Data premiery: 25 maja 1977 roku

Star Wars Holiday Special (1 ABY)

Jest to pierwszy spin-off, który spotkał się z tak negatywnym odbiorem. Mimo że od razu trafił do archiwów, doskonale oddaje klimat Gwiezdnych wojen, zachowując przy tym porządek chronologiczny. I tak, kiedy Han Solo i Chewbacca podróżują w stronę planety Kashyyyk, zamieszkałej przez rasę Wookiee, są ścigani przez Imperium Galaktyczne i uznani za agentów Rebeliantów. Imperialny oficer na pokładzie Gwiezdnego Niszczyciela informuje Dartha Vadera o Rebeliantach. W rezultacie Imperium Galaktyczne atakuje dom Chewbakki.

Historia zaprezentowana w programie telewizyjnym zawiera elementy musicalowe i rozrywkowe. W produkcji pojawiają się gwiazdy lat 70., w tym Bea Arthur, Art Carney, Jefferson Starship i Harvey Korman.

Słynny cytat: „WUUAHAHHHAAA”. – Chewbacca

Kategoria: program telewizyjny

Data premiery: 17 listopada 1978 roku

Gwiezdne wojny: część V – Imperium kontratakuje (3 ABY)

Buntownicy zmuszeni są opuścić swoją bazę na lodowej planecie Hoth po ataku Dartha Vadera. Luke Skywalker udaje się do uczonego mistrza Jedi, Yody, aby rozwinąć wiedzę na temat Mocy. W międzyczasie Darth Vader porywa Hana Solo i księżniczkę Leię. Gdy Luke spieszy z pomocą przyjaciołom, wpada w pułapkę Vadera.

W drugiej części oryginalnej trylogii Gwiezdnych wojen archetypy ustępują miejsca rozbudowanym postaciom, a wcześniej uproszczony podział na dobro i zło staje się dużo mniej oczywisty.

Słynne cytaty: „Nie, to ja jestem twoim ojcem”. – Darth Vader; „Śmiej się do woli, futrzaku”. – Han Solo

Kategoria: film

Data premiery: 21 maja 1980 roku

Przygoda wśród Ewoków (3 ABY)

Gdy statek kosmiczny z rodziną na pokładzie rozbija się na leśnym księżycu Endor, najstarszy syn Mace oraz jego młodsza siostra Cindel zostają oddzieleni od swoich rodziców. Dzieci natrafiają na Ewoków, mieszkańców planety Endor. Wspólnie z nimi realizują misję, mającą na celu odnalezienie rodziców i uratowanie ich przed złowrogim potworem o imieniu Gorax, który od dawna terroryzuje planetę.

Słynny cytat: „Mam zostać z tymi chodzącymi szczotkami do włosów?”. – Mace

Kategoria: film

Data premiery: 25 listopada 1984 roku

Ewoki: Bitwa o Endor (3 ABY)

Film przedstawia życie Ewoka Wicketa. Kiedy statek kosmiczny jest prawie gotowy do startu, a rodzina Towanisów do odjazdu, wioskę atakuje grupa maruderów pod wodzą Teraka, potężnego króla.

Słynny cytat: „Do miłego zobaczenia, niezbyt miłego”. – Wicket

Kategoria: film

Daty premiery: 24 listopada 1985 roku na ABC; 1986 rok – ogólnoświatowa premiera

Gwiezdne wojny: część VI – Powrót Jedi (4 ABY)

Druga Gwiazda Śmierci, która ma przypieczętować upadek Rebeliantów, jest już bliska ukończenia. Rebelianci nakazują swoim siłom skierować się w stronę księżyca Endora i stamtąd walczyć przeciwko Imperium. Tymczasem Luke powraca na Dagobah, aby ukończyć szkolenie na wojownika Jedi. Dowiaduje się od Yody, że musi stawić czoła swojemu ojcu, Darthowi Vaderowi, po raz ostatni. Na Gwieździe Śmierci dochodzi do kolejnej walki między ojcem i synem.

Słynne cytaty: „To pułapka!”. – Admirał Ackbar; „NIGDY!”. – Luke Skywalker

Kategoria: film

Data premiery: 25 maja 1983 roku

Księga Boby Fetta (5-9 ABY)

Serial przedstawia historię byłego łowcy nagród – Boby Fetta – oraz jego losy po wydarzeniach, które znamy z Powrotu Jedi. Na planecie Tatooine Boba i Fennec atakują pałac Jabby Desilijic Tiure, który kiedyś stał na czele kartelu Huttów, a po śmierci został zastąpiony przez Biba Fortunę. Zabijają Biba Fortunę i jego zwolenników. Boba Fett obejmuje tron i staje się nowym bossem przestępczego świata na Tatooine.

Księga Boby Fetta to spin-off, który powstał na podstawie drugiego sezonu serialu The Mandalorian, czerpiąc wiele elementów z jego fabuły. Nie mamy tu do czynienia z niezależnym serialem, ale hybrydą spin-offu, prequela i sequela Mandalorianina.

Słynny cytat: „Jeśli chcesz dalej oddychać, radzę ci dokładnie rozważyć swoje kolejne słowa”. – Fennec Shand

Kategoria: serial

Data premiery: 29 grudnia 2021 roku

Gwiezdne wojny: Skeleton Crew (9 ABY)

Niewiele wiadomo na temat fabuły nadchodzącego serialu, realizowanego w stylu produkcji Goonies. Tematem przewodnim będą przygody dziesięciolatków, które stawiają czoła galaktycznym wyzwaniom w drodze do domu.

Kategoria: serial

Data premiery: 2023 rok

The Mandalorian (9~11 ABY)

Pierwszy sezon serialu Disneya – The Mandalorian – opowiada o łowcy nagród, który na zlecenie tajemniczego klienta poszukuje stworzenia zwanego Mały Yoda.

Do tej pory wyemitowano trzy sezony kosmicznego westernu, stworzonego przez Jona Favreau. Uważa się, że wprowadził rozszerzony wszechświat Gwiezdnych wojen do mainstreamu.

Słynny cytat: „Tak każe obyczaj”. – każdy Mandalorianin

Kategoria: serial

Data premiery: 12 listopada 2019 roku

Ahsoka (12 ABY)

Ulubienica fanów Gwiezdnych wojen, Ahsoka Tano, w końcu otrzyma zasłużoną część czasu antenowego w długo wyczekiwanym serialu. Po zwycięstwie Sojuszu Rebeliantów nad Galaktycznym Imperium wyruszy, aby odnaleźć zaginionego Wielkiego Admirała Thrawna i młodego ucznia Jedi, Ezrę Bridgera, jednocześnie przyglądając się rosnącym zagrożeniom, skierowanym w kierunku galaktyki po upadku Imperium.

Kategoria: serial animowany

Data premiery: sierpień 2023 roku

Film Dave’a Filoniego (nieznany tytuł i czas akcji)

Dave Filoni dał się poznać jako centralna postać uniwersum Gwiezdnych wojen, co zapewniło mu zasłużoną pozycję dyrektora kreatywnego Lucasfilm. Jest reżyserem, producentem, scenarzystą oraz aktorem dubbingowym, zaangażowanym w realizację wielu tytułów franczyzy. Zupełnie jak ten artykuł, który ma połączyć w jedną całość wszystkie elementy układanki o nazwie Gwiezdne wojny, Filoni próbuje znaleźć sposób na powiązanie ze sobą Mandalorianina, Księgi Boby Fetta, Ahsoki i pokrewnych seriali animowanych.

Kategoria: film

Data premiery: planowo 2026 rok

Gwiezdne wojny: Ruch oporu (33~35 ABY)

Młody pilot Kazuda Xiono, w ramach tajnej misji i działając w imieniu ruchu oporu, na którego czele stoi Leia Organa, ma za zadanie tropić tajemniczy i coraz bardziej potężny Najwyższy Porządek.

Po obejrzeniu tej niezbyt popularnej produkcji można zadać sobie pytanie, czy wniosła cokolwiek przełomowego do świata Gwiezdnych wojen. Serial animowany jest dopracowany graficznie, ale fabuła pozostawia wiele do życzenia. Miejmy nadzieję, że podoba się przynajmniej dzieciom.

Słynny cytat: „Najwyższy Porządek nie toleruje słabości”. – Kylo Ren

Kategoria: serial animowany

Daty premiery: 1. sezon: 7 października 2018 roku; 2. sezon: 6 października 2019 roku

Gwiezdne wojny: część VII – Przebudzenie mocy (34 ABY)

Trzydzieści cztery lata po pokonaniu Darth Vadera i Imperium, galaktyka staje w obliczu nowego niebezpieczeństwa. Mroczny Kylo Ren (syn Lei i Hana Solo) zagraża pokojowi, chcąc przejąć dziedzictwo Dartha Vadera. Finn, dezerter ze Szturmowców, który po ucieczce pomógł Ruchowi Oporu, śmiały pilot Poe Dameron i nieposłuszna zbieraczka złomu Rey stają mu na drodze. Pomocą służy im legendarny bohater rebelii, Han Solo i jego towarzysze.

Słynny cytat: „Śmieci wystarczą!”. – Finn, gdy wskazuje na Millennium Falcon

Kategoria: film

Data premiery: 14 grudnia 2015 roku

Gwiezdne wojny: część VIII – Ostatni Jedi (34 ABY)

Luke Skywalker, już w podeszłym wieku, przechodzi na emeryturę i osiedla się na bezludnej wyspie. Jednak jego spokój zostaje zakłócony, gdy Rey prosi go o szkolenie Jedi. Luke jest zmuszony do podjęcia decyzji, która odmieni życie Rey raz na zawsze. W tym samym czasie Najwyższy Porządek, na którego czele stoi Kylo Ren walczy o dominację w galaktyce z Leią i bojownikami Ruchu Oporu.

Słynne cytaty: „Znam twój rozkład dnia. Nie jesteś zajęty”. – Rey; „Imponujące. Każde słowo w tym zdaniu jest nieprawdą”. – Luke Skywalker

Kategoria: film

Data premiery: 9 grudnia 2017 roku

Gwiezdne wojny: część IX – Skywalker. Odrodzenie (35 ABY)

Najwyższy Porządek niezmiennie stanowi zagrożenie dla pokoju w całej galaktyce. Jest znacznie silniejszy niż Ruch Oporu pod przywództwem generał Lei i przewyższa go zarówno technologicznie, jak i liczebnie. Na domiar złego, pojawia się kolejna przeszkoda w postaci wroga, którego dawno temu uznano za zmarłego. Cała nadzieja w walce ze złem spoczywa teraz na Rey i jej przyjaciołach. Mają przed sobą misję, która może ostatecznie zadecydować o wyniku wojny między Jedi a Sithami.

Słynny cytat: „Byłeś dla mnie prawdziwym przyjacielem, R2. Najlepszym, jakiego miałem”. – C3PO

Kategoria: film

Data premiery: 16 grudnia 2019 roku

Film Sharmeen Obaid-Chinoy (nieznany tytuł)

Pakistańsko-kanadyjska reżyserka Sharmeen Obaid-Chinoy, zdobywczyni Oscara, stanie się pierwszą kobietą rasy innej niż biała, która wyreżyseruje film ze świata Gwiezdnych wojen. Fabuła filmu, który nie ma jeszcze tytułu, będzie osadzona 15 lat po zakończeniu IX części Gwiezdnych wojen – Skywalker. Odrodzenie. Brytyjska aktorka Daisy Ridley powróci jako bohaterka sequelu, Rey, która próbuje przywrócić świetność Zakonu Jedi. Poprzednio Obaid-Chinoy wyreżyserowała serial telewizyjny Ms. Marvel o losach muzułmańskiej superbohaterki.

Kategoria: film

Data premiery: planowo 2025 rok

Inne hity z serii Star Wars

Jeśli chcesz jeszcze dogłębniej poznać świat Gwiezdnych wojen, masz wiele możliwości, począwszy od powieści i komiksów, przez gry planszowe i komputerowe, aż po wirtualną rzeczywistość. Oto dwie mniej znane propozycje, które idealnie wpisują się w nasze chronologiczne zestawienie.

Star Wars: Siły przeznaczenia (22 BBY-35 ABY)

Star Wars: Siły przeznaczenia to serial opublikowany na kanale YouTube Disneya, za którego produkcję odpowiada Lucasfilm. W centrum uwagi znajdują się postacie kobiece, żyjące w różnych epokach Gwiezdnych wojen, takie jak Sabine Wren, Jyn Erso, Rose Tico, Padme Amidala, Princess Leia Organa, Rey Skywalker, Hera Syndulla i Ahsoka Tano. Większość odcinków trwa nie dłużej niż 3 minuty. Choć seria nie jest osadzona w uniwersum Star Wars, należy ją obejrzeć, aby zrozumieć chronologię wydarzeń.

Słynny cytat: „Mam nadzieję, że pewnego dnia zawalczymy razem”. – Leia Organa

Kategoria: miniserial animowany

Data premiery: 3 lipca 2017 roku

Star Wars Blips (34 ABY)

Ta seria internetowych filmów, dostępnych na YouTubie przedstawia losy wielu droidów, stworzeń i Borgów, w tym R2-D2, 2BB-2, BB-4 czy BB9E. Składa się z ośmiu odcinków i jest formą promocji VIII części Gwiezdnych wojen.

Słynny cytat: „Beep-boop”. – R2D2

Kategoria: krótkie, animowane filmy na YouTubie

Data premiery: 12 listopada 2019 roku

