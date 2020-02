Med det sagt, så inneholder alle ExpressVPN-abonnementer tilgang til våre nettleserutvidelser for Chrome eller Firefox . Disse helt valgfrie tilleggene fungerer sammen med ExpressVPN-appene for Windows, Mac, og Linux. De fungerer ikke med Chrome OS , men Chromebook-brukere kan få full VPN-beskyttelse uten å bruke en utvidelse.

Din Chromebook bruker ExpressVPN-appen for Android, som inneholder alle funksjonene i ExpressVPN. Du trenger ikke en nettleserutvidelse for VPN for å bruke ExpressVPN på din Chromebook. Bare installer ExpressVPN for Android, så er du i gang.

ExpressVPNs kjernemisjon er å gjøre det mulig for kunder å bruke internett privat og sikkert. Derfor lagrer ikke ExpressVPN tilkoblingslogger eller aktivitetslogger og det vil vi heller aldri gjøre. Dette betyr at ExpressVPN aldri vil logge IP-adressen, søkehistorikken, trafikkdataene eller DNS-forespørslene dine.

Hva annet kan jeg gjøre med ExpressVPN?

Et VPN er ikke bare nyttig for å beskytte dataene dine mens du bruker PC-en din. Med et VPN kan du omgå sensurert og blokkert innhold, spare på netthandel, og få de beste hastighetene for spilling på nett. Finn ut hva mer et VPN kan gjøre for deg.