Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk aan uitgerold voor alle gebruikers op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk aan uitgerold voor alle gebruikers op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie , en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

Je kunt de inloggegevens die in ExpressVPN Keys zijn opgeslagen, exporteren (en ze importeren in een ander ExpressVPN Keys-account of een andere wachtwoordmanager) door de ExpressVPN-app voor Android te gebruiken. Deze functionaliteit is niet beschikbaar in de ExpressVPN-app voor iOS en de ExpressVPN Keys Chrome-extensie.

Open de ExpressVPN-app voor Android. Klik op het tabblad Opties. Klik op Instellingen> Data > Data exporteren als CSV. Klik op Wachtwoorddata exporteren. Ontgrendel ExpressVPN Keys Kies waar je het CSV-bestand wilt opslaan.

Belangrijk: Het CSV-bestand is niet versleuteld; iedereen die toegang heeft, kan de inloggegevens bekijken. Om veiligheidsredenen moet je het bestand meteen van je computer verwijderen nadat je de inloggegevens hebt geïmporteerd in een ander ExpressVPN Keys-account.

