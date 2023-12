몇몇 웹사이트는 풍자적인 목적이나 의도적으로 독자를 속이기 위해 가짜 뉴스를 게시하는 것으로 유명합니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

– The National Report: 가짜 뉴스와 루머를 퍼뜨리는 것으로 유명하며, 종종 합법적인 뉴스 매체의 스타일을 모방합니다.

– Infowars: 음모론과 허위 정보를 조장한다는 이유로 많은 비판을 받고 있는 사이트입니다.

– The Onion: 유머러스하고 과장된 기사를 게시하는 유명한 풍자 웹사이트로, 기만보다는 오락을 목적으로 합니다.

– The Babylon Bee: The Onion과 마찬가지로 주로 코미디 효과를 위해 가상의 이야기를 만들어내는 풍자 사이트입니다.

The Onion이나 The Babylon Bee의 풍자는 의도적으로 오해를 불러일으키는 가짜 뉴스와는 다른 목적을 가지고 있다는 점을 알아야 합니다. 풍자 사이트는 오락을 목적으로 하며 종종 사회적 논평을 제공하는 반면, The National Report나 Infowars와 같은 사이트는 다른 목적으로 허위 정보를 퍼뜨릴 수 있습니다. 이러한 웹사이트의 의도와 맥락을 이해하는 것이 유해한 가짜 뉴스와 풍자를 구별하는 데 중요한 열쇠입니다.