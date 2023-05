제다이의 귀환 40년: 스타워즈 에피소드 VI가 등장하는 9개의 놀라운 영화

오리지널 스타워즈 3부작을 마무리한 영화 스타워즈 에피소드 6: 제다이의 귀환이 올해 5월 40주년을 맞았습니다. 그러나 지난 40년은 스타워즈 프랜차이즈의 시작에 불과했음이 입증되었습니다. 스타워즈 세계는 전편, 속편 스토리는 엄청나게 확장되었으며 누가 언제 무엇을 했는지 추적하기 어려워졌습니다.

그러나 제다이의 귀환의 영향은 이 은하계를 훨씬 넘어 멀리까지 퍼집니다. 베트남 전쟁 게릴라에서 영감을 받은 것으로 보이는 엔도르 행성의 귀여운 이워크 또는 정글 전사는 원본 중에서 가장 인기 많은 캐릭터 중의 하나로, 수백만 개의 스타워즈 장난감 판매를 도왔습니다. 이 상징적인 영화는 금색 비키니를 입은 레이아 공주부터 갱스터 우주 벌레 자바 더 헛, 그리고 아크바 제독의 유명한 말인 “그것은 함정입니다!”에 이르기까지 기억에 남을 만한 순간들로 가득 차 있습니다.

자연스레 제다이의 귀환은 후에 나올 많은 영화에 그 흔적을 남겼습니다. 우리는 조지 룰카스와 리차드 마퀀드 감독의 걸작의 40주년을 기념하기 위해 스타워즈를 언급한 영화를 나열했습니다. 따라서 영화관으로 돌아온 제다이의 귀환을 본 후에 다음 이스터 에그도 즐길 수 있습니다.

1. 토이 스토리 2 & 3 (1999, 2010)

토이 스토리 2는 스타워즈 전편인 보이지 않는 위험의 첫 번째 에피소드와 같은 해에 출시되었습니다. 픽사 영화에는 원래 광선 검과 타이 파이터를 연상시키는 전투 장면, 홀로그램 및 사운드 등 스타워즈 3부작에 대한 많은 언급이 있습니다. 2010년 토이 스토리가 세 번째 영화로 극장에 돌아왔을 때 제다이의 귀환은 다스 베이더가 팰퍼틴(이안 맥더미드)을 에너지 샤프트 아래로 던진 것처럼 빅 베이비가 랏소 더 베어를 쓰레기통에 던지면서 다시 리콜되었습니다.

2. 스크림 3 (2000)

스크림 3의 캐릭터 랜디 믹스(제이미 케네디)를 부활시키려는 계획이었지만 영화의 남은 캐릭터들에게 남긴 영상에 카메오로 사후에야 등장했습니다다. 그 비디오에서 그는 제다이의 귀환과 “우리가 사실이라고 생각했던 것, 그것은 사실이 아니었다”를 밝힌 다른 폐막 3부작 영화를 언급하면서 공포 영화 3부작에서 살아남는 방법을 설명합니다.

3. 반지의 제왕: 왕의 귀환 (2003)

반지의 제왕은 성공적인 3부작이자 프랜차이즈 그 자체로서 비용이 많이 드는 아마존 프라임 비디오 전편 시리즈인 힘의 반지를 포함합니다. 피터 잭슨이 조지 루카스의 작품에서 영감을 받았다는 것은 비밀이 아니지만, J.R.R.을 기반으로 한 그의 서사시의 정점에서 제다이의 귀환에 대한 언급을 슬그머니 집어넣었다는 것은 조금 놀랍습니다. 톨킨의 고전, 왕의 귀환. 문제의 장면은 세오덴의 죽음과 에오윈과의 대화로 실제로 소설에는 등장하지 않지만 다스 베이더와 루크 스카이워커의 마지막 만남을 언급합니다. 세오덴이 죽어가자 에오윈은 “안돼요, 제가 꼭 구해드릴거에요”라고 말한다. 세오덴은 “이미 날 구했잖느냐.”라고 대답합니다. 이 반응은 다스 베이더가 떠나달라고 요청했을 때 루크가 한 반응과 비슷합니다. 루크가 “아니요, […] 당신을 구해야 합니다(I’ve got to save you).” 라고 말하자 다스 베이더는 “너는 이미 나를 구했다 (You already have)” 라고 답합니다.

4. 인크레더블(2004)

스타워즈를 사랑하는 또 다른 픽사 영화, 인크레더블에서 아이들 대시와 바이올렛이 숲에서 비행접시를 탄 신드롬의 부하들에게 쫓기는 장면이 있습니다. 이 장면은 루크와 그의 여동생 레이아 오르가나(캐리 피셔)가 엔도의 숲에서 기병을 추격하는 제다이의 귀환에서 스피더 바이크 추격전을 연상시킵니다.

5. 팀 아메리카: 월드 폴리스(2004)

꼭두각시 인형이 테러리스트와 김정일로부터 세계를 보호하는 이 액션 코미디는 새로운 희망와 제다이의 귀환의 영향을 합쳤습니다. 오리지널 3부작의 첫 번째 에피소드부터 스타워즈 칸티나에서 영감을 받은 바 장면을 알아볼 수 있습니다. 팀 아메리카의 밴드는 외계인과 유사한 악기를 사용하고 실제로 칸티나 음악을 거꾸로 연주합니다. 이 장면은 구석에 있는 인형이 댄서를 보고 있는게 마치 자바가 울라를 보는 것처럼 보입니다.

6. 월-E (2008)

작은 로봇 월-E에 관한 우리 목록의 세 번째 픽사 클래식은 제다이의 귀환의 거의 마지막 장면을 연상 시킵니다. 원래 장면에서 다스 베이더는 황제가 아들을 감전사시키는 것을 참을 수 없습니다. 그는 팰퍼틴을 원자로 아래로 던져 배신하지만 Luke를 구하는 동안 치명적인 감전사를 당합니다. 마지막으로 루크는 아버지의 가면을 벗기고 아나킨 스카이워커는 아들의 품에서 죽습니다. 픽사 버전에서 GO-4는 공장을 되찾기 위해 오토가 월-E에게 충격을 주는 것을 지켜봅니다. 그러나 이 경우 GO-4는 개입하지 못하고 월-E는 샤프트 아래로 떨어집니다.

7. 패밀리 가이: 함정이야! (2011)

미묘한 참조 이상으로 유명한 애니메이션 TV 가족은 아크바 제독의 인용문을 밈으로 바꾸어 56분 길이의 S9E18로 제다이의 귀환을 완벽하게 다시 설명했습니다. 그리핀 가족은 패밀리가이 세력으로 가득 찬 스타워즈 에피소드에서 은하계 역할을 맡습니다.

8. 엑스맨: 아포칼립스(2016)

스크림 3에서와 마찬가지로 이것은 영감보다 언급에 가깝습니다. 스타워즈 에피소드 6: 제다이의 귀환 개봉 연도인 1983년에 이 영화를 을 본 후 4명의 십대 뮤턴트가 영화관 떠나며 대화를 하는 장면이 있습니다. 그 중 진 그레이(소피 터너)는 “세 번째가 항상 최악이라는 데 모두 동의할 수 있을거야”고 말합니다. 이 대사는 당시 일반 대중의 정서를 떠올리게 하는 동시에, 뮤턴트 영화가 새로운 엑스맨 3부작의 마지막 작품이라는 점과 엑스맨: 라스트 스탠드에 대한 비판을 모두 언급하는 자조적 대사이기도 합니다.

9. 아담 프로젝트 (2022)

스타워즈를 공공연히 사랑하는 감독중 하나는 바로 숀 레비입니다. 시간 여행 전투기 조종사 아담 리드 (라이언 레이놀즈)가 어린 자신과 팀을 이루는 그의 공상 과학 드라마 아담 프로젝트에서 스타워즈에 대한 감독의 애정을 엿볼 수 있습니다. 영화의 마지막 전투 장면은 번개에 휩싸인 숲과 군사 기지에서 펼쳐지는 제다이의 귀환을 연상시킵니다. 암흑기병 같은 병사들이 있고, 아담의 어린 자신이 지적한 전기로 충전된 막대기는 “광선검, 친구”이며 호버보드 추격전은 다른 80년대의 고전인 백 투더 퓨쳐 파트2 와 앞서 언급한 제다이의 귀환의 엔도르에서 스피더 추격 장면을 연상시킵니다.