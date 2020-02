L'elenco di smart TV è troppo vasto per garantire che tutte siano in grado di utilizzare ExpressVPN direttamente. La maggior parte dei dispositivi Android TV sono in grado di eseguire l'app di ExpressVPN per Android senza problemi. Le Smart Tv Samsung non sono in grado di eseguire software VPN, ma possono utilizzare il servizio MediaStreamer di ExpressVPN. Per consigli specifici, contatta il supporto o consulta la nostra guida per i dispositivi più diffusi.

Indipendentemente da quanto sopra, qualsiasi dispositivo con una connessione internet può connettersi a ExpressVPN tramite un router Wi-Fi abilitato per la VPN.