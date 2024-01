Al giorno d’oggi è ormai possibile trovare un’app praticamente per tutto. Dal monitoraggio della forma fisica, alle connessioni VPN, fino alle ordinazioni di cibo a domicilio, la maggior parte degli aspetti della nostra vita si è spostata sugli smartphone. Non sorprende quindi, che questa sorta di migrazione digitale si sia estesa anche alle nostre relazioni.

La maggior parte delle persone usa app come Tinder e Hinge per incontrare nuovi partner. Navigare in questo panorama di appuntamenti digitali può risultare però impegnativo, specialmente se si considera la grande influenza che possono avere i social media, finendo per rendere più difficile superare la fine di una relazione. Dall’altra parte, poiché trascorriamo più tempo online, formare amicizie significative di persona può essere una vera sfida.

In risposta alle complessità derivanti dal tipo di appuntamenti moderni e alla difficoltà di costruire connessioni autentiche, è nata una serie di nuove app anti-dating. Queste app sono pensate in particolar modo per coloro che vogliono superare una relazione amorosa andata male o instaurare amicizie platoniche.

Cerchiamo di esplorare questa nuova tendenza, scoprendo come la tecnologia, una volta considerata parte del problema, stia ora giocando un ruolo fondamentale nel semplificare le complessità derivanti dai rapporti affettivi e dalle amicizie moderne.

Nota: non siamo in alcun modo affiliati con le app menzionate in questo articolo. Come sempre, esaminiamo attentamente le Informative sulla privacy per capire se offrono sufficienti protezioni della privacy. Abbiamo selezionato le app che abbiamo trovato più utili: verificane la disponibilità sui tuoi app store locali.

Cosa sono le app anti-dating?

Le app anti-dating si concentrano sulle relazioni, ma non con l’obiettivo di aiutarti a trovare un appuntamento. Possono essere raggruppati in due categorie principali:

Supporto dopo la fine di una relazione: alcune delle app anti-dating sono pensate per aiutare a superare la fine di un rapporto, fornendo un ambiente sicuro dove guarire emotivamente e concedendo il tempo necessario per ristabilirsi e tornare ad uscire con una nuova persona.

Relazioni platoniche e amicizie: queste app guardano oltre il rapporto amoroso, incoraggiando invece la costruzione di relazioni non romantiche. Eludendo i normali coinvolgimenti di natura affettiva, facilitano connessioni autentiche basate su interessi condivisi e rispetto reciproco.

Avrai notato che abbiamo usato immagini con contenuti in inglese per mostrarti come appaiono le app. Vai sui tuoi app store per le versioni tradotte.

Le migliori app per aiutarti a superare la fine di una relazione

Man mano che le app di dating continuano a crescere in popolarità, aumenta anche la necessità di trovare strumenti in grado di affrontare le complicazioni lasciate dagli appuntamenti moderni infusi di tecnologia.

Ad esempio, prima dell’invenzione delle app di dating, le persone si conoscevano grazie ad amici comuni, incontri casuali o magari tramite qualche approccio più audace in un bar. Tuttavia, il corteggiamento digitale ha dato origine a una serie completamente nuova di comportamenti e fenomeni, come il “ghosting” (quando qualcuno improvvisamente smette di comunicare), il “cookie-jarring” (tenere qualcuno come backup mentre ci si interessa anche ad altri) e “l’orbiting” (rimanere visibili online senza interazione diretta).

Nonostante i nomi stravaganti, questi comportamenti possono lasciare un pesante peso emotivo. La tecnologia ha contribuito in qualche modo a desensibilizzarci e a renderci meno empatici nelle nostre abitudini di dating. Tra i vari social media e account digitali condivisi, liberarsi di un ex dopo una rottura può risultare un labirinto senza fine. È qui che entrano in gioco queste app anti-dating.

Break-up Boss: un supporto al tuo fianco

Ottima per: Supporto emotivo

Prezzo: 6.99 €

Piattaforme: iOS, Android

Caratteristiche principali: Consigli pratici, scambi di vedute quotidiani, giochi terapeutici

Lingue disponibili: Inglese

Break-up Boss, nato da un’idea della scrittrice Zoë Foster Blake, interviene come una spalla su cui poggiarsi per coloro che finiscono una relazione. Immaginalo come un libro di auto-aiuto, pieno di consigli pratici, affermazioni del proprio io e persino giochi terapeutici come l’invio di un finto messaggio al tuo ex.

L’app responsabilizza gli utenti guidandoli attraverso un processo di “guarigione”, facendo capire loro che hanno il controllo sul proprio futuro. Lo scopo è quello di mostrare alle persone con il cuore spezzato come trasformare il dolore in crescita personale.

Break-Up Boss offre quotidianamente dosi di positività, forza e nuove prospettive attraverso le sue citazioni. Dispone anche di una “Feel Wheel” per consigli personalizzati in tempo reale. Consente agli utenti di cimentarsi in comportamenti simulati (come quello che diresti al tuo ex senza doverci parlare direttamente), aiutandoli a elaborare il dolore e risparmiandogli ulteriori turbolenze emotive.

Break-Up Boss è disponibile su entrambe le piattaforme Android e iOS per un costo una tantum di 5,99 USD, per un pubblico di tutte le età. L’app presenta anche stravaganti illustrazioni di Mari Andrew, che iniettano un senso di leggerezza in quello che altrimenti potrebbe essere visto come un argomento pesante.

Mend: Un terapeuta online

Ottima per: Sessioni di terapia online

Prezzo: A partire da 5,49 € al mese

Piattaforme: iOS, web

Caratteristiche principali: Corsi sul benessere personalizzati, supporto in chat IA, journaling guidato, controllo dell’umore, sessioni di audio training, supporto della comunità

Lingue disponibili: Inglese e Spagnolo

Creata da Elle Huerta, Mend nasce come newsletter derivante dalla sua esperienza trasformativa in ambito di cuori infranti. Dopo aver assistito ai buoni risultati ottenuti dai suoi articoli, che hanno riscosso un profondo successo tra amici e familiari, Huerta ha deciso di creare una piattaforma permanente per mostrare le proprie teorie.

Utilizzando un sistema di chat con intelligenza artificiale, guidato da algoritmi istruiti da terapeuti, il servizio di abbonamento per la cura di sé è progettato per fornire un supporto completo durante le difficili fasi che seguono la fine di un rapporto. L’app fornisce anche corsi di benessere personalizzati e formazione per assistere gli utenti nel loro percorso di guarigione.

Disponibile online e su iOS, Mend si distingue per il focus sull’impatto emotivo alla fine del rapporto. Attraverso verifiche giornaliere, sessioni di audio training tenute da esperti in salute mentale e benessere, oltre ad un journaling guidato, gli utenti vengono incoraggiati a dare priorità al proprio benessere. L’app incentiva lo sviluppo di abitudini sane che consentano alle persone di elaborare le proprie emozioni in modo efficace.

Mend offre podcast e articoli gratuiti, ma se gli utenti desiderano una soluzione più completa, possono scegliere tra tre piani di accesso premium: 6 mesi per 9,99€ al mese, 3 mesi per 108,99€ (5,49€ al mese) o 12 mesi per 164,99 € (16,49€ al mese). Questo permette di sbloccare mini-lezioni in formato audio, che coprono argomenti come Il vero amore non ferisce e Prepararsi per San Valentino. Gli abbonati Premium possono accedere anche alla Mend Community su Slack, uno spazio in cui hanno la possibilità di connettersi e condividere esperienze.

Breakup Buddy: Un tracker sul percorso di guarigione

Ottima per: Monitorare i progressi

Prezzo: A partire da 19,99€ al mese

Piattaforme: iOS

Caratteristiche principali: Supporto in chat IA 24/7, oltre 20 esercizi per la guarigione, diario intelligente, tracker di guarigione

Lingue disponibili: Inglese

Trovare la voglia di reagire nel primo mese dopo la fine di un rapporto può essere difficile. È qui che entra in gioco Breakup Buddy.

Focalizzata sui primi 28 giorni di riabilitazione, questa app basata sull’intelligenza artificiale fornisce un piano strutturato per rimetterti di nuovo in pista. Tiene sotto controllo i tuoi progressi, evidenziando obiettivi significativi raggiunti e ricordandoti i momenti di felicità lungo il tuo percorso post-rottura.

Il chatbot IA funge da sistema di supporto dedicato sempre disponibile. Puoi contattarlo in qualsiasi momento se hai bisogno di consigli, qualcuno che ti ascolti o semplicemente qualcuno a cui appoggiarti. L’app fornisce anche varie risorse, come collegamenti condivisi dalla comunità ed esercizi basati sulla terapia cognitivo comportamentale, per aiutare a identificare e superare i modelli di pensiero negativi e le credenze che contribuiscono al disagio emotivo.

Oltre a questi pratici strumenti, Breakup Buddy incoraggia l’auto-riflessione e la crescita personale. Attraverso vari esercizi, scoprirai preziose informazioni su ciò che vuoi e di cui hai veramente bisogno nelle relazioni.

Disponibile esclusivamente su iOS, Breakup Buddy dispone di una prova gratuita di 3 giorni per tutti gli utenti, offrendo la possibilità di esplorare le proprie funzionalità. Successivamente, puoi selezionare un piano di abbonamento più adatto a te: mese, 3 mesi o per 6 mesi (19,99€ al mese).

Never Liked It Anyway: un marketplace per relazioni finite

Ottima per: Sbarazzarsi delle cose

Prezzo: Gratuito

Piattaforme: Web

Caratteristiche principali: Marketplace per articoli indesiderati, risorse per il recupero, gruppi della community

Lingue disponibili: Inglese

Dopo la fine di una relazione, l’impulso di eliminare ogni traccia del tuo ex partner può essere opprimente. Ma per coloro che cercano uno sbocco più costruttivo, Never Liked It Anyway offre una soluzione unica. Fondata da Annabel Acton, che ha tratto ispirazione da un personale rapporto finito pochi giorni prima di Natale, questa piattaforma offre uno spazio per comprare e vendere gli oggetti delle relazioni passate, aiutando a voltare pagina e stimolando la crescita personale.

Funzionando in modo molto simile ad altri siti di e-commerce, gli utenti hanno la possibilità di creare profili, pubblicare annunci e condividere le proprie storie e i loro programmi futuri. Che si tratti di pacchetti vacanza per lune di miele inutilizzati, fedi nuziali scartate o oggetti apparentemente ordinari ma personalmente significativi, ogni annuncio rappresenta qualcuno che sta cercando di chiudere un capitolo della propria vita. I prezzi sono elencati sia nel loro valore originale che in quello di “rottura”.

Oltre al marketplace, la piattaforma ospita una serie di articoli su come affrontare le difficoltà derivanti dalla fine di una storia, come rientrare nel mondo degli appuntamenti e come gestire gli ex. Sono inoltre presenti gruppi attivi su Instagram e Facebook.

Sebbene utilizzata principalmente da donne, la piattaforma ha attirato anche utenti di sesso maschile, dimostrando tutto il suo appeal. Attualmente è accessibile online e attraverso il suo sito mobile, con previsioni per un’app per dispositivi mobili dedicata.

Halmos: Un social network per la fine dei rapporti

Ottima per: Supporto della comunità

Prezzo: Gratuito

Piattaforme: iOS, Android

Caratteristiche principali: Forum interattivi, strumenti di journaling, hub di risorse, guide professionali, condivisione anonima

Lingue disponibili: Inglese

Halmos è un social network su misura per coloro che attraversano la fine di una relazione, fornendo uno spazio sicuro per connettersi e recuperare mentalmente. Offre un modo unico di voltare pagina: creando un cimitero virtuale del tuo passato.

Halmos invita gli utenti a “seppellire” metaforicamente i propri ricordi e creare una tomba virtuale nell’app, che diventa anche un giardino per la rinascita. L’app permette inoltre di esprimere liberamente le proprie emozioni attraverso i post e di sfogarsi e riflettere senza riserve. Solo coloro a cui concedi il permesso avranno accesso a ciò che scrivi, assicurando che i tuoi pensieri e sentimenti rimangano del tutto confidenziali.

L’app promuove inoltre un senso di comunità tra gli utenti che stanno vivendo situazioni simili. Questa comprensione condivisa offre sostegno reciproco e compagnia mentre attraversi dei momenti così complicati.

Halmos è disponibile per il download gratuito sia su piattaforme iOS che Android.

No Contact Rule: Un blocco per gli ex

Ottima per: Mantenere le distanze dal tuo ex

Prezzo: gratis

Piattaforme: iOS

Caratteristiche principali: Pianificatore di attività, promemoria giornalieri, monitoraggio dei progressi, contenuti motivazionali

Lingue disponibili: Inglese

Nonostante le tue migliori intenzioni, la voglia di rimettersi in contatto con l’ex dopo la fine della relazione può essere una cosa allettante. No Contact Rule è un’app semplice progettata per aiutarti a resistere alla tentazione e concentrarti sul tuo recupero e sulla crescita personale.

Come suggerisce il nome, il concetto alla base di No Contact Rule è semplice: ti incoraggia a non contattare il tuo ex partner in alcun modo per un periodo di 30 giorni. Ciò include astenersi dall’inviare messaggi, chiamare, organizzare un incontro o sviluppare interazioni sui social media. L’app contribuisce a far rispettare questo impegno aiutandoti a gestire il tuo programma giornaliero e riempiendo il tuo tempo con attività che supportano il tuo benessere.

L’app fornisce pratiche linee guida quotidiane per ricordarti il tuo obiettivo principale: rispettare la regola del non contatto. Questi promemoria includono citazioni motivazionali, suggerimenti e consigli, offrendo un supporto costante mentre affronti il difficile periodo dopo la fine del rapporto.

Puoi tenere traccia dei tuoi progressi e scrivere degli appunti per valutare il tuo andamento e se stai rispettando il tuo impegno giorno per giorno. L’app è disponibile esclusivamente su iOS e ha un costo una tantum di soli 0,99 USD.

OurFamilyWizard: Un organizer di co-genitorialità

Ottima per: Co-genitorialità civile

Prezzo: A partire da 99 USD

Piattaforme: iOS, Android

Caratteristiche principali: Condivisione sicura delle informazioni, monitoraggio delle spese, calendario e strumenti di pianificazione, ToneMeter

Lingue disponibili: Inglese

Quando i genitori si separano, le problematiche legate alla custodia condivisa possono essere complesse. Gli errori di comunicazione e le questioni legali possono finire per aumentare, rendendo una situazione già difficile ancora più insostenibile. È qui che entra in gioco OurFamilyWizard, offrendo un’ancora di salvezza per i co-genitori che cercano armonia nel miglior interesse dei propri figli.

Progettato per aiutare i genitori a comunicare e condividere informazioni incentrate sull’interesse dei propri figli, OurFamilyWizard funge da piattaforma per affrontare le complessità della custodia congiunta. I genitori possono caricare e gestire le attività, il calendario e i programmi dei bambini, tenere traccia delle spese, condividere documenti medici e scolastici e inviare messaggi sicuri direttamente attraverso la piattaforma, eliminando la necessità di comunicazione faccia a faccia

Una funzione distintiva è il ToneMeter, uno strumento per mantenere una comunicazione rispettosa e costruttiva. Identificando il linguaggio potenzialmente polemico e dannoso, incoraggia i co-genitori a interagire con empatia e considerazione.

OurFamilyWizard offre piani tariffari flessibili per soddisfare varie esigenze. Che i genitori optino per il piano di un anno a 144 USD (12 USD al mese), il piano biennale a 204 USD (17 USD al mese) o il piano personalizzato a partire da 99 USD, c’è un’opzione adatta a ogni famiglia.

Bonus: Pronto per voltare pagina? Prova Blindlee

Ottima per: Tornare sulla piazza

Prezzo: Gratuito con un’opzione premium

Piattaforme: iOS, Android

Caratteristiche principali: Videochiamate offuscate, interfaccia pensata per le donne, facile transizione da video a chat

Lingue disponibili: Inglese

Sei riuscito a rimettere insieme i pezzi del tuo cuore infranto grazie a un’app anti-dating che ti ha permesso di superare il periodo dopo la fine del rapporto? Bene, adesso è il momento di tornare in pista. Ma se il pensiero di iniziare nuovamente ad utilizzare app come Tinder e Meetic ti fa esitare, esiste un’alternativa moderna che sta riscuotendo un discreto successo e che punta a rivoluzionare questo tipo di app: Blindlee.

Blindlee prende ispirazione dal popolare show Love is Blind e introduce un nuovo approccio al mondo degli appuntamenti. Anziché concentrarsi su elementi superficiali, Blindlee sottolinea l’importanza dei rapporti genuini. Fa partire videochiamate offuscate di tre minuti con individui che hanno sviluppato un’affinità, consentendo così interazioni autentiche senza doversi preoccupare dell’aspetto fisico. Le donne hanno il controllo sulla sfocatura delle chiamate, garantendo un’esperienza confortevole per tutti gli utenti. Se le parti raggiungono un punto di incontro durante la videochiamata, possono passare senza problemi a una chat, e magari a un futuro appuntamento.

Blindlee è gratuito e disponibile su piattaforme iOS e Android, consentendo agli utenti di avviare chiamate casuali in base alle loro preferenze. Funzionalità aggiuntive, come la possibilità di ricontattare chiamate perse o effettuare chiamate dirette tramite la funzione mappa, sono disponibili per gli abbonati premium.

Le migliori app per fare nuove amicizie (e altre connessioni platoniche)

Quando eri un bambino, avevi probabilmente un vivace gruppo di amici con cui condividere giochi e giornate. Con il passare degli anni, è naturale che quella cerchia ristretta si evolva e diventi più selettiva. È un cambiamento che accade a tutti, influenzato da fattori come la pandemia, l’aumento del lavoro a distanza e i trasferimenti di alcune persone in altre città.

Sebbene sia risaputo quanto l’amicizia rappresenti un ingrediente chiave per la felicità, migliorando salute, longevità e successo professionale, mantenere e formare queste connessioni può risultare a volte leggermente impegnativo. In realtà, è un sentimento condiviso dalla metà degli italiani, con il 55% che ammette di sentirsi solo e isolato nella propria vita quotidiana.

È qui che la nuova serie di app anti-dating per sviluppare nuove amicizie può offrire una soluzione alternativa. Queste piattaforme sono pensate per aiutare sia gli introversi che gli estroversi a creare connessioni digitali con spiriti affini. Offrono diversi modi per promuovere relazioni platoniche, rimuovendo ostacoli logistici e colmando il divario tra solitudine e compagnia.

Bumble BFF: Fai nuove amicizie

Ottima per: Trovare persone con gli stessi interessi nelle vicinanze

Prezzo: Gratuito con un’opzione premium

Piattaforme: iOS, Android

Caratteristiche principali: Interfaccia user-friendly, interazione potenziata, modalità personalizzate per trovare persone con interessi simili, filtri di ricerca avanzati

Lingue disponibili: Multilingue, tra cui l’italiano

Nato dalla popolare app di appuntamenti Bumble, Bumble BFF semplifica il processo di costruzione di amicizie significative. Puoi iniziare creando un profilo con un massimo di sei foto e una biografia, e scegliendo le preferenze per età, sesso e posizione. Fatto questo, scorri verso destra per potenziali amici e a sinistra per passare.

Operando in una finestra temporale di 24 ore, una volta che due utenti hanno trovato una corrispondenza reciproca, hanno un giorno di tempo per avviare una conversazione prima che l’affinità svanisca.

L’app incorpora funzionalità come la verifica fotografica e solide opzioni di blocco e segnalazioni, consentendo agli utenti di bannare chiunque non intenda instaurare una relazione platonica. Inoltre, la modalità BFF semplifica il processo, collegando utenti che cercano tipi di amicizie simili.

Per chi desidera rifinire la propria ricerca, sono a disposizione dei filtri avanzati, che permettono di concentrarsi su potenziali amici in base a fattori come età, posizione e interessi condivisi. Bumble BFF è particolarmente utile per chi si trasferisce in una nuova città o per chiunque voglia ampliare i propri orizzonti sociali.

L’app è disponibile su entrambe le piattaforme iOS e Android ed è gratuita. Per coloro che cercano qualcosa in più, Bumble Boost offre funzionalità premium come scorrimenti illimitati, possibilità di nuove affinità con connessioni scadute e altro ancora.

Hey! VINA: una connessione per le donne

Ottima per: Fare amicizie di sesso femminile

Prezzo: Gratuito

Piattaforme: iOS, Android

Caratteristiche principali: Algoritmo di affinità, filtri avanzati, community e networking, eventi, empowerment e risorse di supporto

Lingue disponibili: Inglese e Turco

Hey! VINA è una piattaforma esclusiva per donne in cerca di connessioni vere e autentiche. Fondata sui principi di empowerment e sostegno reciproco, l’app promuove la creazione di una rete composta da donne con interessi e pensieri condivisi in tutto il mondo.

Per iniziare, gli utenti creano un profilo con informazioni di base come nome, età, posizione e una breve biografia, con la possibilità di condividere anche i propri interessi e hobby. Simile a Bumble BFF, gli utenti esprimono il proprio interesse scorrendo sui vari profili e, se si crea un’affinità, possono iniziare a chattare. Gli utenti possono filtrare le affinità anche in base a criteri specifici, come ad esempio il fatto di avere o meno figli.

Oltre alle affinità e alla messaggistica, Hey! VINA offre varie funzionalità per facilitare le connessioni tra persone di sesso femminile. Le partecipanti possono entrare a far parte di comunità incentrate su interessi condivisi come viaggi, cibo o maternità, o frequentare e organizzare eventi a tema.

Hey! VINA è accessibile gratuitamente e compatibile con dispositivi iOS e Android. Per coloro che desiderano funzionalità aggiuntive, come la possibilità di vedere chi ha espresso interesse per il proprio profilo o l’opzione di annullare gli scorrimenti accidentali a sinistra, è disponibile uno specifico abbonamento a pagamento.

Meetup: Alla scoperta di eventi

Ottima per: Persone introverse

Prezzo: Gratuito

Platform: iOS, Android, Web

Caratteristiche principali: Diversi gruppi di interesse, eventi locali, messaggistica di gruppo

Lingue disponibili: Multilingue, tra cui l’italiano

Fare amicizia da adulti può essere più complicato, in particolar modo per chi è più introverso. La ricerca ci suggerisce che le persone introspettive trovano spesso più facile formare relazioni quando vengono introdotte da altri. Meetup, essendo specializzato nel promuovere e facilitare connessioni di persona, può risultare in questo senso un ottimo strumento.

Attraverso l’app, le persone che condividono interessi comuni possono organizzare workshop, riunirsi e partecipare a varie attività di gruppo. La piattaforma comprende una vasta gamma di interessi, rendendola accessibile a tutti, specialmente a coloro che potrebbero trovare inizialmente difficoltà a inserirsi in situazioni sociali.

Per iniziare, gli utenti hanno la possibilità di creare un account e elencare i propri interessi, per poi passare ad esplorare gruppi locali allineati con tali interessi e partecipare a vari eventi.

Gli eventi di Meetup spaziano da incontri sociali casuali, workshop educativi fino a attività all’aperto. Che tu sia un appassionato di escursioni, un accanito lettore o un appassionato di networking, esiste probabilmente un gruppo inerente ai tuoi interessi.

Meetup è disponibile su iOS e Android ed è gratuito. Tuttavia, alcuni organizzatori di gruppi ed eventi possono prevedere una quota associativa o di partecipazione. Meetup prevede inoltre una commissione di servizio per gli eventi con biglietto d’ingresso (una percentuale del prezzo del biglietto), che viene generalmente riscossa direttamente dai partecipanti.

Nextdoor: Social network di quartiere

Ottima per: Nuovi in città

Prezzo: Gratuito

Platform: iOS, Android, Web

Caratteristiche principali: Newsfeed, gruppi, messaggi, consigli di quartiere

Lingue disponibili: Multilingue, tra cui l’italiano

Trasferirsi in una nuova abitazione è spesso un’avventura emozionante, un’opportunità per un nuovo inizio in un nuovo quartiere. Oltre a questo, è stimolante la possibilità di creare connessioni con persone che condividono l’ambiente circostante e per radicarsi in modo più profondo nella comunità di cui si entra a far parte.

Nextdoor è un’app di social networking privata, pensata per riunire le persone di uno stesso quartiere in un ambiente sicuro e verificato. Attraverso l’app, puoi partecipare a una serie di attività come chattare, organizzare incontri e persino acquistare o vendere oggetti. È particolarmente utile per le famiglie che si sono appena trasferite e sono desiderose di conoscere i propri vicini senza la necessità di presentazioni a domicilio.

Disponibile per web, iOS e Android, Nextdoor è gratuita e progettata per aiutare vicini di casa a condividere informazioni, offrire supporto e rafforzare il senso di comunità. Rappresenta uno spazio in cui rimanere informato sulle notizie locali, trovare consigli e persino dare una mano a un vicino bisognoso.

Atleto: Trova compagni di fitness

Ottima per: Atleti e studenti

Prezzo: Gratuito con un’opzione premium

Platform: iOS, Android

Caratteristiche principali: Fitness e progress tracker, calendario eventi, community di social media

Lingue disponibili: Inglese

Degli studi indicano che allenarsi con un amico non solo aumenta le motivazioni, ma porta anche ad abitudini più sane e salutari. Atleto sfrutta questo principio mettendo in contatto appassionati di sport e coordinando le attività di fitness di gruppo.

Pensato per studenti che condividono la passione per lo sport, con una selezione di oltre 40 attività, Atleto aiuta gli utenti a trovare una comunità di persone che condividono le stesse passioni e la voglia di sudare per il raggiungimento di obiettivi.

Atleto è disponibile su dispositivi iOS e Android ed è progettato esclusivamente per gli studenti. Consente di creare un profilo, unirsi a gruppi e club sportivi specifici e pianificare eventi. L’app offre anche funzionalità pratiche come un fitness tracker e un feed di social media incentrato su notizie e aggiornamenti sportivi.

Sebbene Atleto offra una versione gratuita, è disponibile anche un’opzione di abbonamento a pagamento. Questo piano premium offre funzionalità aggiuntive come la possibilità di vedere a chi è piaciuto il tuo profilo e l’opzione per creare gruppi personalizzati.

PawDates: socializzare con gli animali domestici

Ottima per: Proprietari di animali domestici

Prezzo: Gratuito con un’opzione premium

Platform: iOS, Android

Caratteristiche principali: Gruppi, eventi, community, condivisione di contenuti multimediali

Lingue disponibili: Inglese

Nonostante i nostri animali domestici siano già di per sé compagni meravigliosi, mettersi in contatto con persone che condividono l’amore per i propri amici pelosi, può essere altrettanto gratificante. PawDate è un’app progettata per facilitare queste connessioni, consentendo ai proprietari di animali domestici di incontrarsi nei parchi per cani o godersi passeggiate con i loro cuccioli. È una piattaforma che incoraggia giochi e socializzazione tra animali, ma anche l’opportunità per sviluppare amicizie significative tra persone.

Disponibile su dispositivi iOS e Android, l’app di social networking offre un modo semplice e intuitivo per riunire gli amanti degli animali domestici. Simile a Bumble BFF e Hey! VINA, gli utenti possono creare un profilo per i propri animali domestici, inclusi dettagli come nome, razza, età e interessi. Possono quindi sfogliare i profili di altri animali domestici e scorrere verso destra se trovano una potenziale corrispondenza. Quando due animali domestici “trovano un’affinità”, i loro proprietari possono iniziare a scambiarsi messaggi.

PawDate è disponibile gratuitamente su dispositivi iOS e Android con funzionalità di base. Per godere di maggiori funzioni, è disponibile un’opzione di abbonamento premium a 2,99 USD al mese. Ciò include un’esperienza senza pubblicità, scorrimenti illimitati, la possibilità di vedere a chi è piaciuto il profilo del tuo animale domestico e l’opzione per tornare indietro a profili accidentalmente saltati.

Yubo: Una piattaforma pensata per i giovani

Ottima per: Generazione Z

Prezzo: Gratuito con un’opzione premium

Platform: iOS, Android

Caratteristiche principali: Live streaming, videochat, community, giochi

Lingue disponibili: Multilingue, tra cui l’italiano

Yubo è una piattaforma social creata per gli utenti della Generazione Z ed è popolare tra i giovani dai 13 ai 25 anni (il 99% della sua base di utenti). Esistono comunità separate per i ragazzi di età compresa tra 13 e 18 anni e per quelli di età superiore ai 18 anni. Si rivolge principalmente a coloro che apprezzano un approccio lento e riflessivo nella costruzione di amicizie e a chi desidera incontrare persone in altre parti del mondo.

Per utilizzare Yubo, gli utenti inseriscono semplicemente i propri dati e iniziano a consultare diversi profili per trovare nuovi amici interessanti. L’app offre funzionalità dinamiche come lo streaming live per un massimo di 10 partecipanti, e chat video individuali o di gruppo di cinque persone per un modo più personale di approfondire i rapporti. Mette inoltre a disposizione anche una serie di articoli di blog che spaziano su vari argomenti quali amicizia, sicurezza, attivismo e benessere. Esiste anche una categoria dedicata solo per la Generazione Z.

Disponibile su dispositivi iOS e Android, l’app offre le funzionalità principali in modo gratuito. Tuttavia, c’è anche la possibilità di effettuare acquisti in-app opzionali come Boosts e YuBucks che offrono funzionalità avanzate per gli utenti in cerca di ulteriori vantaggi, come regali virtuali o adesivi e filtri. Inoltre, poiché Yubo è progettata per un pubblico più giovane, agli utenti sotto i 18 anni è richiesto il consenso dei genitori.

5 suggerimenti di sicurezza per l’utilizzo delle app anti-dating

Se hai in mente di provare un’app anti-dating, è importante pensare non solo al benessere emotivo ma anche alla sicurezza digitale. Queste app specializzate mirano a favorire le connessioni e aiutare a superare momenti difficili, ma come qualsiasi piattaforma online, richiedono un certo livello di attenzione per proteggere privacy e informazioni personali.

Ecco cinque misure di sicurezza che dovresti adottare quando usi un’app anti-dating:

1. Utilizza una VPN

L’utilizzo di una VPN di alta qualità come ExpressVPN aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alle tue interazioni online. Mascherando il tuo indirizzo IP, una VPN contribuisce a proteggere la tua posizione e la tua identità, garantendo che le tue conversazioni rimangano private e sicure.

2. Implementa l’autenticazione a due fattori (2FA)

Attivare la 2FA (quando disponibile), contribuisce a migliorare la sicurezza richiedendo una forma secondaria di verifica, ad esempio un codice inviato al telefono, salvaguardando ulteriormente le interazioni.

3. Leggi l’informativa sulla privacy dell’app

Dedicare del tempo a consultare l’informativa sulla privacy dell’app ti aiuterà a proteggere la sicurezza dei tuoi dati. Acquisisci familiarità con il modo in cui l’app gestisce le tue informazioni, controlla se le condivide con terze parti e quali misure vengono messe in atto per proteggerle. Se possibile, prendi in considerazione la possibilità di rinunciare alla condivisione dei dati o di limitare le informazioni che condividi per salvaguardare ulteriormente la tua privacy.

4. Esamina attentamente le autorizzazioni delle app

Esamina attentamente le autorizzazioni dell’app per assicurarti che siano allineate con lo scopo e le funzionalità previste dall’app stessa. Personalizza le autorizzazioni nelle impostazioni del tuo dispositivo e concedi all’app solo un accesso essenziale.

5. Mantieni aggiornati app e sistemi

Gli sviluppatori tendono a rilasciare aggiornamenti per risolvere potenziali vulnerabilità e migliorare le prestazioni. Assicurati di aggiornare regolarmente il sistema operativo del tuo dispositivo, così come le tue app e qualsiasi altro software associato.