De quoi parle 'Doctor Who' ?

Sautez à bord du vaisseau spatial qui voyage dans le temps appelé TARDIS avec le docteur, un humanoïde extraterrestre provenant de l'espèce appelée Seigneurs du temps. Le docteur voyage à travers l'univers et le temps avec ses compagnons tout en sauvant des vies et en libérant les opprimés. Le concept de régénération est un élément important du docteur (Doctor Who), l'émergence de chaque incarnation du docteur étant intégrée à l'intrigue de chaque saison. À quoi s'attendre avec le nouveau 'Doctor Who'

A la fin des épisodes spéciaux du 60e anniversaire de Docteur Who, Ncuti Gatwa a fait son apparition comme le quinzième docteur. Contrairement aux incarnations précédentes du docteur, le quinzième docteur a émergé d'une manière non conventionnelle en se séparant de son prédécesseur au lieu de le remplacer, en leur permettant à tous deux de coexister. En plus d'aventures plus grandes à travers le temps, cela permet de nouvelles possibilités d’histoires passionnantes pour la nouvelle saison de Doctor Who !