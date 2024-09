Disney Plus

Preço: A partir de £ 9/mês Teste gratuito: Nenhum

Disney Plus é o lar de streaming do novo Doctor Who fora do Reino Unido. Observe que, embora o serviço de streaming exiba a última temporada 14, ela é comercializada como "temporada um" no serviço. Embora todos os três Especiais do 60º Aniversário também estejam no Disney Plus, outras versões anteriores de Doctor Who não estão disponíveis no serviço de streaming. Se você estiver assistindo com a ExpressVPN, certifique-se de selecionar uma localização de servidor onde você está.