Disney Plus

Precio: 8,99€/mes Prueba gratis: no

Disney Plus es donde puede ver en streaming la nueva temporada de Doctor Who en España. Tenga en cuenta que aunque este servicio de streaming tiene la temporada más reciente, la 14, aparece en el servicio como “temporada 1”. Aunque los tres especiales del 60.º aniversario también están en Disney Plus, otros doctores anteriores de Doctor Who no están disponibles en este servicio. Si está haciendo streaming con ExpressVPN, seleccione una ubicación de servidores de donde se encuentra.