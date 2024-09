Disney Plus

Costo: da 9 GBP/mese prova gratuita: nessuno

Disney Plus è la casa dello streaming per il nuovo Doctor Who al di fuori del Regno Unito. Si noti che, nonostante lo streamer abbia l'ultima stagione 14, questa è pubblicizzata come “stagione uno” sul servizio. Nonostante tutti e tre i 60th Anniversary Specials siano anche su Disney Plus, le versioni precedenti di Doctor Who non sono disponibili su questo streamer. Se utilizzi ExpressVPN, assicurati di selezionare una posizione del server che corrisponda a quella in cui ti trovi.