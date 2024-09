BBC iPlayer

Prijs: gratis Gratis proefperiode: geen

BBC iPlayer is hét streamingplatform voor Doctor Who. Bovendien is het helemaal gratis! Afleveringen van de nieuwe Doctor Who worden wekelijks gestreamd op de service en zijn daarna on-demand beschikbaar. De streamingdienst biedt ook eerdere seizoenen van de serie aan. Je moet je eerst registreren voor een account en een Britse postcode opgeven (zoals NW8 9AY of EH1 1JT). Wie in het Verenigd Koninkrijk met ExpressVPN streamt, moet verbinding maken met een Britse serverlocatie voor de beste kijkervaring.