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Где смотреть «Доктор Кто» онлайнГде смотреть «Доктор Кто» онлайн

Новый сезон сериала «Доктор Кто» уже здесь! Шути Гатва стал Пятнадцатым Доктором, и его ждут по-настоящему захватывающие приключения. Мы расскажем, как смотреть «Доктор Кто» онлайн в любой сети.

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Можно ли использовать VPN для просмотра «Доктора Кто» в другой стране?

В теории, конечно, вы могли бы смотреть сериал «Доктор Кто» онлайн, подключившись к VPN-серверу в стране, отличной от вашей собственной. На практике же это будет являться нарушением условий предоставления услуг как онлайн-кинотеатра, так и ExpressVPN. ExpressVPN — это инструмент для безопасной и конфиденциальной работы в Интернете, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пока вы подключены к нашим VPN-серверам, мы и сами не можем узнать, чем вы занимаетесь в Сети. Поэтому мы призываем вас уважать индустрию развлечений и соблюдать все применимые законы, правила и условия предоставления услуг.

Где смотреть «Доктор Кто» онлайн в Британии

Смотрите «Доктор Кто» с ExpressVPN, чтобы обойти любые ограничения провайдера в своей сети (даже если вы находитесь в школе или офисе). Смотрите онлайн защищенно, на отличной скорости и в формате HD, где бы вы ни находились. Вот все способы смотреть сериал онлайн!

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BBC iPlayer

Цена: бесплатно Бесплатная пробная версия: нет

BBC iPlayer — это настоящий дом для сериала «Доктор Кто». А знаете, что лучше всего? Эта платформа доступна совершенно бесплатно! Эпизоды нового сезона «Доктора Кто» выходят на платформе еженедельно и доступны после по запросу. Также там доступны прошлые сезоны сериала. Обратите внимание, что сначала вам придется зарегистрироваться и указать почтовый индекс Великобритании (например, NW8 9AY или EH1 1JT). Путешествуя или у себя дома, британцы могут воспользоваться ExpressVPN, чтобы подключиться к серверу в Британии и смотреть привычные передачи.

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Где смотреть «Доктор Кто» онлайн за пределами Британии

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Disney Plus

Цена: от 9 фунтов/месяц Бесплатная пробная версия: нет

Disney Plus — это место, где можно посмотреть новый сезон «Доктора Кто» вне Великобритании. Обратите внимание: здесь доступен 14-й сезон, однако подписан он как «первый». Также в каталоге Disney Plus доступны все три юбилейных спецвыпуска 2023 года, однако ранние сезоны «Доктора Кто» там отсутствуют. Если вы смотрите сериал онлайн с ExpressVPN, не забудьте выбрать локацию VPN-сервера в той стране, в которой вы находитесь.

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Где можно бесплатно смотреть онлайн новый сезон сериала «Доктор Кто»

BBC iPlayer — лучший способ бесплатно посмотреть сериал «Доктор Кто». На этой платформе доступны все сезоны этого популярного научно-фантастического сериала, включая эпизоды, где Доктора играет Шути Гатва. Чтобы смотреть потоковые трансляции на BBC iPlayer, вам необходимо зарегистрировать аккаунт и предоставить почтовый индекс в Великобритании (например, NW8 9AY или EH1 1JT). Путешествуя или у себя дома, британцы могут воспользоваться ExpressVPN, чтобы подключиться к серверу в Британии и смотреть привычные передачи.

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О чем сериал «Доктор Кто»?

Переместитесь на борт космического корабля TARDIS и путешествуйте в пространстве и времени вместе с Доктором — последним из расы Повелителей Времени. Доктор путешествует по Вселенной и эпохам со своими спутниками, спасая жизни и освобождая угнетенных. Концепция регенерации является важной частью сюжета сериала. Внешность и характер Доктора регулярно меняются.

Чего ждать от нового сезона «Доктора Кто»

В конце юбилейных спецвыпусков 2023 года появился Пятнадцатый Доктор, которого играет Шути Гатва. В отличие от предыдущих воплощений, Пятнадцатый Доктор появился нетрадиционным путем, оторвавшись от своего предшественника, а не заменив его, что позволило им сосуществовать. Этот сюжетный поворот станет началом новых удивительных приключений во времени и захватывающих историй, которые вы увидите в новом сезоне сериала «Доктор Кто»!

Дата выхода 3 сезона сериала «Хитрости»

Дата выхода 14 сезона сериала «Доктор Кто»

Новый сезон сериала «Доктор Кто» выйдет на экраны 10 мая 2024 года. Сезон включает в себя восемь эпизодов, финальный будет показан 22 июня 2024 года.

Кто сыграет в 14-м сезоне «Доктора Кто»

Кто сыграет во 2-м сезоне Kind of Spark

  • Шути Гатва — Пятнадцатый Доктор

  • Милли Гибсон — Руби Сандей

  • Мишель Гринидж — Карла Сандей

  • Анджела Уинтер — Шерри Сандей

  • Анита Добсон — миссис Флад

  • Джемма Редгрейв — Кейт Стюарт

  • Бонни Лэнгфорд — Мелани (Мел) Буш

  • Ясмин Финни — Роуз Ноубл

  • Александр Девриент — полковник Кристофер Ибрагим

  • Анайрин Барнард — Роджер ап Гвильям

  • Индира Варма — Герцогиня

  • Ленни Раш — Моррис

  • Джинкс Монсун — Маэстро

  • Джонатан Грофф — будет объявлено позже

  • Джордж Кейпл — Пол Маккартни

  • Джеймс Хойлс — Ринго Старр

  • Филипп Дэвис — Джордж Харрисон

  • Крис Мейсон — Джон Леннон

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