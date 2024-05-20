В теории, конечно, вы могли бы смотреть сериал «Доктор Кто» онлайн, подключившись к VPN-серверу в стране, отличной от вашей собственной. На практике же это будет являться нарушением условий предоставления услуг как онлайн-кинотеатра, так и ExpressVPN. ExpressVPN — это инструмент для безопасной и конфиденциальной работы в Интернете, не предназначенный для использования в целях, связанных с нарушением авторских прав. Пока вы подключены к нашим VPN-серверам, мы и сами не можем узнать, чем вы занимаетесь в Сети. Поэтому мы призываем вас уважать индустрию развлечений и соблюдать все применимые законы, правила и условия предоставления услуг.