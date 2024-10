«Доктор Кто» показывают на BBC One и транслируют на BBC iPlayer в Великобритании. Жители других стран могут посмотреть этот сериал на Disney Plus.

Disney Plus — это место, где можно посмотреть новый сезон «Доктора Кто» вне Великобритании. Обратите внимание: здесь доступен 14-й сезон, однако подписан он как «первый». Также в каталоге Disney Plus доступны все три юбилейных спецвыпуска 2023 года , однако ранние сезоны «Доктора Кто» там отсутствуют. Если вы смотрите сериал онлайн с ExpressVPN, не забудьте выбрать локацию VPN-сервера в той стране, в которой вы находитесь.

