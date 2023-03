Real Housewives : Ultimate Girls Trip est un crossover/spin-off de la franchise Real Housewives et met en scène huit femmes de la « classe supérieure » qui partent en vacances ensemble. Un concept loufoque quand on sait que les vacances sont censées être un moment de détente. Idéal pour les fans de Real Housewives of New Jersey, Real Housewives of Miami et de trains au ralenti.