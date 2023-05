Sie möchten ein VPN / DNS für Ihr Gerät? Jetzt ExpressVPN nutzen

Wichtig: ExpressVPN Keys wird nach und nach unter Windows, Mac und Linux über eine ExpressVPN Keys wird nach und nach unter Windows, Mac und Linux über eine Chrome-Browsererweiterung (kompatibel mit Chrome, Opera, Edge, Vivaldi und Brave) sowie in der ExpressVPN-App für iOS und Android eingeführt.

Sie können Ihre in ExpressVPN Keys gespeicherten Logins mit der ExpressVPN-App für Android exportieren (und in ein anderes ExpressVPN-Keys-Konto oder einen Passwort-Manager-Dienst importieren). Diese Funktion ist in der ExpressVPN-App für iOS und in der Chrome-Erweiterung für ExpressVPN Keys verfügbar.

Öffnen Sie die ExpressVPN-App für Android. Klicken Sie auf den Tab Optionen. Klicken Sie auf Einstellungen > Daten als CSV-Datei exportieren. Klicken Sie auf Passwortdaten exportieren. Entsperren Sie ExpressVPN Keys. Wählen Sie aus, wo die CSV-Datei gespeichert werden soll.

Wichtig: Die CSV-Datei ist nicht verschlüsselt; jeder, der Zugriff auf sie hat, kann die Logins einsehen. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Datei sofort von Ihrem Computer löschen, nachdem Sie die Logins in ein anderes ExpressVPN-Keys-Konto importiert haben.

