Heutzutage gibt es praktisch eine App für alles. Von der Überwachung Ihrer Fitness über die Verbindung zu Ihrem VPN bis hin zur Bestellung von Essen – die meisten Aspekte unseres Lebens haben sich auf unsere Smartphones verlagert. Es ist also keine Überraschung, dass sich diese digitale Migration auch in den Bereich unserer Beziehungen ausgeweitet hat.

Die meisten nutzen Apps wie Tinder und Hinge, um neue Partner kennenzulernen. Aber sich in dieser digitalen Dating-Landschaft zurechtzufinden, kann eine Herausforderung sein, besonders unter dem Einfluss der sozialen Medien, die es schwieriger machen können, über eine Trennung hinwegzukommen. Da wir immer mehr Zeit online verbringen, kann es auch eine echte Herausforderung sein, persönlich Freundschaften zu schließen.

Als Reaktion auf die Komplexität der modernen Partnersuche und die Schwierigkeit, echte Beziehungen aufzubauen, ist eine neue Welle von Anti-Dating-Apps entstanden. Diese Apps sollen denjenigen helfen, die mit den Emotionen nach einer Trennung kämpfen und auf der Suche nach platonischen Freundschaften sind.

Wir sehen uns diesen wachsenden Trend genauer an und decken auf, wie die Technologie – die einst als Teil des Problems angesehen wurde – jetzt eine entscheidende Rolle bei der Vereinfachung der Komplexität der modernen Liebe und Freundschaft spielt.

Hinweis: Wir stehen in keinerlei Verbindung zu den in diesem Artikel erwähnten Apps. Wie immer sollten Sie die Datenschutzrichtlinien genau prüfen und entscheiden, ob die Apps genügend Schutz für Ihre Privatsphäre bieten. Wir haben die Apps ausgewählt, die wir am nützlichsten fanden. Bitte prüfen Sie jeweils deren Verfügbarkeit in Ihrem App-Store.

Springen Sie zu …

Was sind Anti-Dating-Apps?

Die besten Apps für die Heilung nach einer Trennung

Die besten Apps für neue Freundschaften

Sicherheitstipps für die Nutzung von Anti-Dating-Apps

Was sind Anti-Dating-Apps?

Anti-Dating-Apps konzentrieren sich auf Beziehungen, aber nicht mit dem Ziel, Ihnen beim Dating zu helfen. Sie können in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden:

Unterstützung nach einer Trennung: Einige Anti-Dating-Apps sind auf die Erholung von einer Trennung ausgerichtet. Sie bieten einen sicheren Raum für die emotionale Heilung und erkennen an, dass der Wiedereinstieg in die Partnersuche Zeit und Sorgfalt erfordern kann.

Platonische Beziehungen und Freundschaften: Bei diesen Apps geht es um mehr als Romantik. Sie fördern aktiv Beziehungen nicht-romantischer Natur. Indem sie die üblichen romantischen Untertöne umgehen, erleichtern sie das Knüpfen echter Verbindungen, die auf gemeinsamen Interessen und gegenseitigem Respekt basieren.

Sie werden feststellen, dass wir Bilder mit englischem Inhalt verwenden, um Ihnen zu zeigen, wie die Apps aussehen. Bitte suchen Sie in Ihren App-Stores nach übersetzten Versionen.

Die besten Apps für die Heilung nach einer Trennung

Da Dating-Apps immer beliebter werden, steigt auch der Bedarf an Tools, die die Probleme angehen, die im Zuge der modernen, technikbasierten Partnersuche entstehen.

Vor der Erfindung von Dating-Apps lernten sich die Menschen zum Beispiel durch gemeinsame Freunde, zufällige Begegnungen oder vielleicht sogar durch eine mutige Annäherung in einem Café kennen. Das digitale Umwerben hat jedoch eine ganze Reihe neuer Verhaltensweisen hervorgebracht, wie z. B. „Ghosting“ (wenn sich jemand plötzlich nicht mehr meldet), „Cookie-Jarring“ (jemanden als Plan B bereithalten, während man es bei anderen versucht) und „Orbiting“ (für jemanden online ohne direkte Interaktion sichtbar bleiben).

Auch wenn die Namen skurril klingen mögen, können diese Praktiken einen hohen emotionalen Tribut fordern. Die Technologie hat uns in vielerlei Hinsicht desensibilisiert und uns bei unseren Dating-Gewohnheiten weniger einfühlsam werden lassen. Hinzu kommen die Verstrickungen von Social Media und gemeinsam genutzte digitale Konten. Das Unterfangen, den Ex-Partner nach einer Trennung zu vergessen, kann sich wie ein endloses Labyrinth anfühlen. Hier kommen diese Apps für Trennungen ins Spiel.

Break-up Boss: ein unterstützender Begleiter

Gut für: emotionale Unterstützung

Preis: 5,99 USD

Plattformen: iOS, Android

Hauptfunktionen: hilfreiche Ratschläge, Bestärkungen, tägliche aufmunternde Gespräche, therapeutische Spiele

Break-up Boss, die Idee der Beziehungsautorin Zoë Foster Blake, ist eine Schulter zum Anlehnen für alle, die eine Beziehung beenden. Betrachten Sie die App als ein Selbsthilfebuch, vollgepackt mit praktischen Ratschlägen, Bestärkungen und sogar therapeutischen Spielen wie dem Verfassen einer fiktiven Nachricht an den Ex-Partner.

Die App unterstützt die Nutzer, indem sie sie durch den Heilungsprozess führt und betont, dass sie selbst die Kontrolle darüber haben. Ihr Ziel ist es, denjenigen mit gebrochenem Herzen zu zeigen, wie sie den Fokus vom Herzschmerz auf ihr persönliches Vorankommen umlenken können.

Break-Up Boss liefert mit seinen SOS-Zitaten täglich kleine Dosen von Positivität, Stärke und neuen Perspektiven. Es gibt auch ein „Gefühlsrad“ für passende Ratschläge in Echtzeit. Es ermöglicht den Nutzern, ein simuliertes Verhalten zu üben (z. B. das, was Sie zu Ihrem Ex-Partner sagen würden, ohne direkt mit ihm zu sprechen), was ihnen bei der Verarbeitung hilft und sie vor weiterem Gefühlschaos bewahrt.

Break-Up Boss ist auf Android- und auf iOS-Plattformen zum einmaligen Preis von 5,99 USD erhältlich und richtet sich an ein Publikum jeden Alters. Die App enthält außerdem witzige Illustrationen von Mari Andrew, die dem sonst so ernsten Thema eine gewisse Leichtigkeit verleihen.

Mend: ein Online-Therapeut

Gut für: Online-Therapiesitzungen

Preis: ab 12,49 USD im Monat

Plattformen: iOS, Website

Hauptfunktionen: personalisierte Wellness-Kurse, KI-Chat-Unterstützung, Leitlinien für Tagebücher, Stimmungsprotokolle, Audio-Trainingseinheiten, Community-Support

Auf Deutsch verfügbar: ja

Mend wurde von Elle Huerta gegründet und begann als Newsletter, den sie aus ihrer eigenen transformativen Erfahrung mit Herzschmerz heraus verfasste. Nachdem sie die Wirkung ihrer Texte, die bei Freunden und Familie großen Anklang fanden, erkannt hatte, schuf Huerta eine Plattform, um dort ihre Erkenntnisse zu teilen.

Mithilfe eines KI-Chat-Systems, das durch von Therapeuten geschulte Algorithmen gesteuert wird, soll der als Abo verfügbare Selbsthilfe-Dienst umfassende Unterstützung in der schwierigen Zeit nach einer Trennung bieten. Die App bietet auch persönlich zugeschnittene Wellness-Kurse und Schulungen, um den Nutzern auf ihrem Weg der Heilung zu helfen.

Mend ist online und auf iOS verfügbar und zeichnet sich dadurch aus, dass es sich auf die emotionalen Auswirkungen einer Trennung konzentriert. Durch tägliche Rückfragen, Audio-Trainingssitzungen, die von Experten für psychische Gesundheit und Wellness geleitet werden, und Unterstützung beim Führen von Tagebüchern werden die Nutzer ermutigt, ihr Wohlbefinden in den Vordergrund zu stellen. Die App regt sie dazu an, sich gesunde Gewohnheiten anzueignen, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine Emotionen gekonnt zu steuern und zu verarbeiten.

Mend bietet kostenlose Podcasts und Artikel, aber wenn Sie eine umfassendere Lösung wünschen, können Sie zwischen drei Premium-Abotarifen wählen: 6 Monate für 99,99 USD (16,66 USD pro Monat), 3 Monate für 59,99 USD (19,99 USD pro Monat) oder 12 Monate für 149,99 USD (12,49 USD pro Monat). So erhalten Sie Zugang zu Minilektionen im Audioformat, die Themen wie True Love Doesn’t Hurt und Getting Ready for Valentine’s Day behandeln. Premium-Abonnenten haben auch Zugang zur Mend Community auf Slack – ein Raum, in dem sich die Nutzer über die App-Oberfläche hinaus verbinden und Erfahrungen austauschen können.

Breakup Buddy: ein Tracker des Heilungsprozesses

Gut für: Tracken Ihres Fortschritts

Preis: ab 12 USD im Monat

Plattformen: iOS

Hauptfunktionen: Rund um die Uhr verfügbarer AI-Chat-Support, 20 + Übungen für den Heilungsprozess, intelligentes Tagebuch, Tracker des Heilungsprozesses

Sich im ersten Monat nach einer Trennung zurechtzufinden, kann eine Herausforderung sein. Hier kommt Breakup Buddy ins Spiel.

Diese KI-gesteuerte App konzentriert sich auf die ersten 28 Tage des Heilungsprozesses und bietet einen strukturierten Plan, der Sie wieder auf den richtigen Weg bringt. Sie behält Ihre Fortschritte im Auge, hebt wichtige Meilensteine hervor und erinnert Sie an glückliche Momente in Ihrer Zeit nach der Trennung.

Der KI-Chatbot dient als stets verfügbares, dediziertes Supportsystem. Sie können sich jederzeit mit Fragen an ihn wenden, egal ob Sie einen Rat brauchen, ein offenes Ohr oder einfach jemanden, der Sie unterstützt. Die App bietet auch verschiedene Ressourcen, wie z. B. von der Community geteilte Links und Übungen, die auf der kognitiven Verhaltenstherapie basieren, um negative Gedankenmuster und Überzeugungen, die zu emotionaler Not beitragen, zu erkennen und zu hinterfragen.

Neben diesen praktischen Hilfsmitteln regt Breakup Buddy auch zur Selbstreflexion und zum persönlichen Wachstum an. Durch verschiedene Übungen werden Sie wertvolle Erkenntnisse darüber gewinnen, was Sie in einer Beziehung wirklich wollen und brauchen.

Breakup Buddy ist ausschließlich für iOS verfügbar und bietet allen Nutzern eine 3-tägige kostenlose Testversion, mit der Sie die Funktionen erkunden können. Danach können Sie den Abotarif auswählen, der am besten für Sie passt: 18 USD im Monat, 43 USD für 3 Monate (14 USD im Monat) oder 75 USD für 6 Monate (12 USD im Monat).

Never Liked It Anyway: ein Trennungs-Marktplatz

Gut für: Sachen loswerden

Preis: kostenlos

Plattformen: Website

Hauptfunktionen: Marktplatz für unerwünschte Gegenstände, Hilfsmittel für den Trennungs- und Erholungsprozess, Community-Gruppen

Nach einer Trennung kann der Drang, jede Spur der Anwesenheit Ihres Ex-Partners zu beseitigen, überwältigend sein. Aber für diejenigen, die ein konstruktiveres Ventil suchen, bietet Never Liked It Anyway eine einzigartige Lösung. Die Plattform wurde von Annabel Acton gegründet, die sich von ihrer eigenen schwierigen Trennung kurz vor Weihnachten inspirieren ließ, und bietet die Möglichkeit, die Überbleibsel vergangener Beziehungen zu kaufen und zu verkaufen und so einen Schritt in Richtung Abschluss und eigenes Vorankommen zu machen.

Ähnlich wie bei anderen von herkömmlichen Kleinanzeigen inspirierten E-Commerce-Websites erstellen die Benutzer Profile, listen Gegenstände auf und teilen ihre Geschichten sowie ihre Vorhaben mit dem Erlös mit. Ob es sich um ungenutzte Flitterwochenpakete, ausrangierte Eheringe oder scheinbar gewöhnliche Gegenstände mit persönlichem Wert handelt, jedes Angebot steht für jemanden, der ein Kapitel in seiner Dating-Geschichte abschließt. Als Preise sind sowohl die ursprünglichen als auch die „Trennungs“-Werte angegeben.

Neben dem Marktplatz bietet die Plattform auch eine Reihe von Beiträgen über die Komplexität von Trennungen, den Wiedereinstieg in die Dating-Welt und den Umgang mit Ex-Partnern. Außerdem unterhält sie aktive Community-Gruppen auf Instagram und Facebook.

Wenngleich die Plattform hauptsächlich von Frauen genutzt wird, hat sie auch männliche Nutzer angelockt, was ihre große Anziehungskraft beweist. Sie ist derzeit online und über die mobile Website zugänglich, eine mobile App ist in Planung.

Halmos: ein soziales Netzwerk zum Thema Trennung

Gut für: Unterstützung von einer Community

Preis: kostenlos

Plattformen: iOS, Android

Hauptfunktionen: interaktive Foren, Tagebuch-Tools, Ressourcen-Hub, professionelle Beratung, tägliche Bestärkungen, anonymer Austausch

Halmos ist ein soziales Netzwerk, das für Nutzer ausgelegt ist, die eine Trennung hinter sich haben. Es bietet einen sicheren Raum, um Kontakte zu knüpfen und zu heilen. Halmos bietet eine einzigartige Möglichkeit, mit der Vergangenheit abzuschließen: Sie können einen virtuellen Friedhof für Ihre Vergangenheit anlegen.

Halmos lädt die Benutzer ein, ihre Erinnerungen zu „begraben“ und in der App ein virtuelles Grab zu schaffen, das auch zu einem metaphorischen Garten der Wiedergeburt wird. Die App ermöglicht es Ihnen auch, Ihren Emotionen durch Beiträge freien Ausdruck zu verleihen, sodass Sie sich ohne Vorbehalte Luft machen und reflektieren können. Nur diejenigen, denen Sie die Erlaubnis erteilen, haben Zugang zu dem, was Sie schreiben, sodass Ihre Gedanken und Gefühle vertraulich bleiben.

Die App fördert auch das Gemeinschaftsgefühl unter Nutzern, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Dieses gemeinsame Verständnis bietet gegenseitige Unterstützung und Begleitung bei der Bewältigung Ihres Liebeskummers.

Halmos steht zum kostenlosen Download für iOS und Android zur Verfügung.

Gut für: Abstand zu Ihrem Ex-Partner wahren

Preis: 0,99 USD

Plattformen: iOS

Hauptfunktionen: Aktivitätsplaner, tägliche Erinnerungen, Fortschrittskontrolle, motivierende Inhalte

Trotz bester Absichten kann es verlockend sein, nach dem Ende Ihrer Beziehung mit Ihrem Ex-Partner in Kontakt zu bleiben. No Contact Rule ist eine unkomplizierte App, die Ihnen helfen soll, der Versuchung zu widerstehen und sich auf Ihre persönliche Heilung und Ihr Vorankommen zu konzentrieren.

Wie der Name schon sagt, ist das Konzept von No Contact Rule einfach: Die App ermutigt Sie dazu, sich zu verpflichten, Ihren Ex-Partner für einen Zeitraum von 30 Tagen in keiner Weise zu kontaktieren. Dazu gehört, dass Sie ihm keine SMS schreiben, ihn nicht anrufen, ihm nicht absichtlich über den Weg laufen und nicht auf Social Media interagieren. Die App unterstützt Sie dabei, diesen Vorsatz einzuhalten, indem sie Ihnen dabei hilft, Ihren Tagesplan zu verwalten und Ihre Zeit mit Aktivitäten zu füllen, die Ihrem Wohlbefinden zuträglich sind.

Die App bietet täglich praktische Richtlinien, die Sie an Ihr wichtigstes Ziel erinnern: die Einhaltung der Kontaktverbotsregel. Diese Erinnerungen enthalten motivierende Zitate, Aufforderungen und Ratschläge, die Ihnen auf dem schwierigen Terrain des Herzschmerzes eine ständige Unterstützung bieten.

Sie können Ihre Fortschritte verfolgen und Notizen verfassen, um zu beurteilen, wie gut Sie sich jeden Tag an Ihre Verpflichtung halten. Die App ist ausschließlich für iOS erhältlich und kostet einmalig 0,99 USD.

OurFamilyWizard: ein Co-Parent-Organizer

Gut für: eine gesittete gemeinsame Elternschaft

Preis: ab 99 USD

Plattformen: iOS, Android

Hauptfunktionen: sicherer Informationsaustausch, Kostentracking, Kalender- und Terminplanungstools, ToneMeter

Wenn Eltern sich trennen, können die Herausforderungen des gemeinsamen Sorgerechts sehr komplex sein. Missverständnisse und juristische Komplexität können eskalieren und eine ohnehin schon schwierige Situation zusätzlich erschweren. Hier kann OurFamilyWizard helfen und bietet einen Rettungsanker für getrennte Eltern, die sich im Interesse ihres Kindes Harmonie wünschen.

OurFamilyWizard wurde entwickelt, um Eltern bei der Kommunikation und dem Austausch zentraler, auf das Kind bezogener Informationen zu helfen. Die App dient als Plattform für Eltern, die die Details des gemeinsamen Sorgerechts bewältigen möchten. Die Eltern können die Aktivitäten des Kindes, den Kalender und die gemeinsamen Zeitpläne hochladen und verwalten, Ausgaben tracken, Gesundheits- und Bildungsdaten austauschen und sichere Nachrichten direkt über die Plattform verschicken, sodass eine persönliche Kommunikation nicht mehr erforderlich ist.

Eine herausragende Funktion ist das ToneMeter, ein Hilfsmittel zur Aufrechterhaltung einer respektvollen und konstruktiven Kommunikation. Indem es potenziell aufrührerische Sprache identifiziert, ermutigt es die getrennten Eltern, mit Empathie und Rücksicht zu interagieren.

OurFamilyWizard bietet flexible Abotarife für unterschiedliche Bedürfnisse. Ob Eltern sich für das Jahresabo zu 144 USD (12 USD im Monat), das 2-Jahres-Abo zu 204 USD (17 USD im Monat) oder das benutzerdefinierte Abo ab 99 USD entscheiden, es gibt für jede Familie eine passende Option.

Bonus: Sie möchten wieder auf Partnersuche gehen? Versuchen Sie es mit Blindlee

Gut für: zurück zur Partnersuche

Preis: kostenlos, mit Premium-Option

Plattformen: iOS, Android

Hauptfunktionen: Videoanrufe mit unscharfem Bild, frauenfreundliche Oberfläche, einfacher Übergang von Video zu Chat

Sie haben Ihr Herz wieder zusammengeflickt, dank einer Anti-Dating-App, die Sie durch Ihren letzten Liebeskummer begleitet hat. Jetzt wollen Sie sich wieder in die Dating-Szene stürzen. Aber wenn Sie bei dem Gedanken, Apps wie Tinder und Coffee Meets Bagel zu nutzen, zögerlich werden, gibt es eine moderne Alternative, die das Swipen nach rechts revolutionieren will: Blindlee.

Blindlee nimmt sich ein Beispiel an der beliebten Sendung Love is Blind und stellt einen neuen Ansatz für die Partnersuche vor. Anstatt sich auf oberflächliche Elemente zu konzentrieren, betont Blindlee die Bedeutung einer echten Beziehung. Die App initiiert dreiminütige, unscharfe Videoanrufe mit den passenden Personen und ermöglicht so eine sinnvolle Interaktion, die nicht von Äußerlichkeiten beeinflusst wird. Die Frauen haben die Kontrolle über die Unschärfe während dieser Anrufe, um ein angenehmes Erlebnis für alle Nutzer zu gewährleisten. Wenn sich beide Parteien während des Videoanrufs gut verstehen, können sie nahtlos zum Chat übergehen und möglicherweise ein Treffen vereinbaren.

Blindlee ist auf iOS- und auf Android-Plattformen verfügbar. Die Anwendung ist kostenlos und ermöglicht es Nutzern, beliebige Anrufe auf der Grundlage ihrer Präferenzen zu initiieren. Zusätzliche Funktionen, wie z. B. Rückrufe bei verpassten Anrufen oder direkte Anrufe über die Kartenfunktion, sind für Premium-Abonnenten verfügbar.

Die besten Apps für neue Freundschaften

Als Kind hatten Sie wahrscheinlich einen großen Freundeskreis. Aber es ist natürlich, dass sich der nähere Kreis im Laufe der Jahre weiterentwickelt und man wählerischer wird. Diese Veränderung passiert auch den Besten von uns. Sie wird durch Faktoren wie die Pandemie, der zunehmenden Arbeit im Homeoffice und dem Wegziehen von Menschen aus ihrer Heimatstadt beeinflusst.

Und obwohl Studien betonen, dass Freundschaften ein wichtiger Faktor für Glück, Gesundheit, Langlebigkeit und beruflichen Erfolg sind, kann es sich schwierig anfühlen, derartige Beziehungen zu pflegen und aufzubauen. Tatsächlich geht es der Hälfte der US-Amerikaner so. 50 Prozent gibt zu, dass sie sich in ihrem Alltag einsam und isoliert fühlen.

Hier kann die neue Welle von Anti-Dating-Apps für neue Freundschaften eine alternative Lösung bieten. Diese Plattformen helfen sowohl introvertierten als auch extrovertierten Menschen, digitale Kontakte zu Gleichgesinnten zu knüpfen. Sie bieten eine Reihe von Möglichkeiten, platonische Beziehungen zu pflegen, logistische Hürden aus dem Weg zu räumen und die Kluft zwischen Einsamkeit und Geselligkeit zu überbrücken.

Bumble BFF: neue Freunde finden

Gut für: Gleichgesinnte in der Nähe finden

Preis: kostenlos, mit Premium-Option

Plattformen: iOS, Android

Hauptfunktionen: benutzerfreundliche Benutzeroberfläche, verstärkte Interaktion, personalisierte Modi für die Suche nach Personen mit ähnlichen Interessen, erweiterte Suchfilter

Auf Deutsch verfügbar: ja

Bumble BFF ist aus der beliebten Dating-App Bumble hervorgegangen und vereinfacht es, bedeutsame Freundschaften zu knüpfen. Erstellen Sie ein Profil mit bis zu sechs Fotos und einer Biografie und legen Sie Präferenzen für Alter, Geschlecht und Wohnort fest, und schon kann es losgehen. Danach müssen Sie nur noch nach rechts wischen, um potenzielle Freunde zu finden, und nach links, um eine Absage zu erteilen.

In einem 24-Stunden-Fenster haben zwei Nutzer, nachdem sie beide nach rechts geswipt haben, einen Tag Zeit, um eine Unterhaltung zu beginnen, bevor das Spiel wieder verschwindet.

Die App verfügt über Funktionen wie die Verifizierung per Fotos und robuste Blockier- und Meldeoptionen, die es den Nutzern ermöglichen, jeden zu sperren, der nicht auf der Suche nach einer platonischen Beziehung ist. Darüber hinaus vereinfacht der BFF-Modus den Prozess und verbindet Nutzer, die ähnliche Arten von Freundschaften suchen.

Für diejenigen, die ihre Suche verfeinern möchten, stehen erweiterte Filter zur Verfügung, mit denen Sie potenzielle Freunde anhand von Faktoren wie Alter, Wohnort und gemeinsamen Interessen eingrenzen können. Bumble BFF ist besonders nützlich für diejenigen, die neu in einer Stadt sind, oder für alle, die ihren sozialen Horizont erweitern möchten.

Die App ist auf iOS- und auf Android-Plattformen verfügbar und ist kostenlos. Für diejenigen, die einen zusätzlichen Vorteil suchen, bietet Bumble Boost Premium-Funktionen wie unbegrenzte Swipes, eine erneute Kontaktaufnahme mit abgelaufenen Verbindungen und mehr.

Hey! VINA: Frauenfreundschaften

Gut für: Freundinnen finden

Preis: Kostenlos

Plattformen: iOS, Android

Hauptfunktionen: Matching-Algorithmus, Filteroptionen, Community und Networking, Veranstaltungen, Empowerment- und Unterstützungsressourcen

Hey! VINA, oft auch als „Tinder für (Freundinnen)“ bezeichnet, ist eine exklusive Plattform für Frauen, die wahre Freundschaften suchen. Die App basiert auf den Prinzipien von Empowerment und gegenseitiger Unterstützung und ermutigt die Nutzerinnen, ein Netzwerk von gleichgesinnten Frauen weltweit aufzubauen.

Um loszulegen, erstellen Sie ein Profil mit grundlegenden Informationen wie Name, Alter, Wohnort und einem kurzen Lebenslauf. Sie können auch ihre Interessen und Hobbys mitteilen. Diese Angaben bilden die Grundlage für die Kontaktaufnahme mit anderen. Ähnlich wie bei Bumble BFF bekunden die Nutzer ihr Interesse, indem sie auf den Profilen swipen, und wenn beide Nutzer nach rechts wischen, können sie loschatten. Die Nutzer können auch nach bestimmten Kriterien filtern, z. B. ob die andere Person Kinder hat.

Hey! VINA bietet über das Swipen und den Nachrichtenaustausch hinaus verschiedene Funktionen, die den Kontakt zwischen Frauen erleichtern. Nutzerinnen können Gemeinschaften beitreten, die sich um gemeinsame Interessen wie Reisen, Essen oder Mutterschaft drehen. Sie können auch an Veranstaltungen teilnehmen oder diese veranstalten, von zwanglosen Treffen bis hin zu Wanderungen und Buchclubs.

Hey! VINA ist kostenlos zugänglich und mit iOS- und mit Android-Geräten kompatibel. Wer zusätzliche Funktionen wünscht, wie z. B. zu sehen, wer Interesse am eigenen Profil bekundet hat und die Möglichkeit, versehentliche Wischbewegungen nach links rückgängig zu machen, kann ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Meetup: Veranstaltungen entdecken

Gut für: Introvertierte

Preis: kostenlos

Plattform: iOS, Android, Website

Hauptfunktionen: diverse Interessengruppen, lokale Veranstaltungen, gruppeninterner Nachrichtenaustausch

Auf Deutsch verfügbar: ja

Als Erwachsener ist es schwer, Freunde zu finden, und für Introvertierte ist es noch schwieriger. Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass es für introspektive Menschen oft einfacher ist, Beziehungen zu knüpfen, wenn sie von anderen vorgestellt werden. Hier kann Meetup helfen, denn es ist darauf spezialisiert, persönliche Kontakte zu vermitteln.

Über die App können Menschen, die gemeinsame Interessen haben, Workshops veranstalten, sich treffen und an verschiedenen Gruppenaktivitäten teilnehmen. Die Plattform deckt ein breites Spektrum an Interessen ab und ist somit für alle zugänglich, insbesondere für diejenigen, denen die soziale Interaktion anfangs schwerfällt.

Zuerst erstellen die Nutzer ein Konto und geben ihre Interessen an. Sie können dann lokale Gruppen erkunden, die auf diese Interessen ausgerichtet sind, und sich an verschiedenen Veranstaltungen beteiligen.

Die Meetup-Events decken ein breites Spektrum ab, von zwanglosen geselligen Treffen bis hin zu Bildungsworkshops und Outdoor-Aktivitäten. Ganz gleich, ob Sie gerne wandern, Bücher lesen oder Kontakte knüpfen möchten, es gibt bestimmt eine Gruppe, die Ihren Interessen entspricht.

Meetup ist auf iOS und Android verfügbar und kann kostenlos genutzt werden. Einige Gruppenorganisatoren erheben jedoch einen Mitgliedsbeitrag oder eine Veranstaltungsgebühr. Meetup berechnet auch eine Servicegebühr für Veranstaltungen mit Tickets. Diese Servicegebühr ist ein Prozentsatz des Ticketpreises und wird direkt von den Teilnehmern erhoben.

Nextdoor: soziales Netzwerk für die Region

Gut für: Leben in einer neuen Stadt

Preis: kostenlos

Plattform: iOS, Android, Website

Hauptfunktionen: Newsfeed, Gruppen, Nachrichten, Empfehlungen für die Region

Auf Deutsch verfügbar: ja

Der Umzug in eine neue Wohnung ist oft ein aufregendes Abenteuer – die Chance für einen Neuanfang in einer neuen Nachbarschaft. Es ist nicht nur eine Gelegenheit, sich an einem neuen Ort einzuleben, sondern auch, Verbindungen zu den Menschen in Ihrer Umgebung zu knüpfen und tiefer in Ihre Gemeinschaft einzutauchen.

Nextdoor ist ein privates soziales Netzwerk, das Nachbarn in einer sicheren, verifizierten Umgebung zusammenbringen soll. Über die App können Sie eine Vielzahl von Aktivitäten durchführen, wie z. B. Chatten, Treffen organisieren und sogar Gegenstände kaufen oder verkaufen. Die App ist besonders nützlich für Familien, die vor kurzem umgezogen sind und ihre Nachbarn kennenlernen möchten, ohne sich an der Haustür vorstellen zu müssen.

Nextdoor ist kostenlos auf der Website, für iOS und Android verfügbar und wurde entwickelt, um Nachbarn zu helfen, Informationen auszutauschen, Unterstützung anzubieten und ihre lokale Gemeinschaft zu stärken. Es ist ein Ort, an dem Sie über lokale Neuigkeiten informiert bleiben, Empfehlungen finden und sogar Nachbarn in Not helfen können.

Atleto: Workout-Buddys finden

Gut für: Athleten und Studenten

Preis: kostenlos, mit Premium-Option

Plattform: iOS, Android

Hauptfunktionen: Fitness- und Fortschrittstracker, Veranstaltungskalender, Social Media Community

Untersuchungen zeigen, dass das Training mit einem Freund nicht nur die Motivation steigert, sondern auch zu gesünderen Gewohnheiten führt. Atleto macht sich dieses Prinzip zunutze, indem es Sportbegeisterte auf dem Campus zusammenbringt, um gemeinsame Fitnessaktivitäten zu koordinieren.

Atleto ist auf Studenten zugeschnitten, die eine Leidenschaft für Sport teilen. Mit einer Auswahl von über 40 Aktivitäten hilft Atleto seinen Nutzern, eine Gemeinschaft von Menschen zu finden, die dieselben Leidenschaften teilen und bereit sind, ins Schwitzen zu kommen.

Atleto ist auf iOS- und auf Android-Geräten verfügbar und wurde ausschließlich für Studenten entwickelt. Mit der App können Sie ein Profil erstellen, Interessengruppen und Sportvereinen beitreten und Veranstaltungen planen. Die App bietet auch praktische Funktionen wie einen Fitnesstracker und einen Social Media Feed, der sich auf Sportnachrichten und Updates konzentriert.

Atleto bietet eine kostenlose Version, aber es gibt auch eine kostenpflichtige Abo-Option. Dieses Premium-Abo bietet zusätzliche Funktionen, wie z. B. die Möglichkeit zu sehen, wer Ihr Profil gelikt hat, und die Option, eigene Gruppen zu erstellen.

Gut für: Haustierbesitzer

Preis: kostenlos, mit Premium-Option

Plattform: iOS, Android

Hauptfunktionen: Gruppen, Veranstaltungen, Community, Medien teilen

Unsere Haustiere sind zwar wunderbare Begleiter, aber der Kontakt zu anderen Menschen, die ihre Fellbabys genauso lieben wie Sie, kann sich ebenso lohnen. PawDate ist eine App, die es Haustierbesitzern ermöglicht, sich in Hundeparks zu treffen oder gemeinsam mit ihren Vierbeinern spazieren zu gehen. Es ist eine Plattform, Hunden zu Spielkameraden verhilft und gleichzeitig Chancen für bedeutsame Freundschaften schafft.

Die App für soziale Netzwerke ist für iOS- und für Android-Geräte verfügbar und bietet eine einfache und intuitive Möglichkeit, Tierfreunde zusammenzubringen. Ähnlich wie bei Bumble BFF und Hey! VINA erstellen die Nutzer zunächst Profile für ihre Haustiere, einschließlich Details wie Name, Rasse, Alter und Interessen. Sie können dann die Profile anderer Haustiere durchstöbern und nach rechts wischen, wenn sie einen potenziellen Partner finden. Wenn zwei Haustiere „zusammenpassen“, können ihre Besitzer einander Nachrichten schicken.

PawDate ist kostenlos für iOS- und für Android-Geräte verfügbar und die Grundfunktionen der App können gratis genutzt werden. Für zusätzliche Funktionen gibt es die Option eines Premium-Abos für 2,99 USD im Monat. Dies beinhaltet ein werbefreies Erlebnis, unbegrenzte Swipes, die Möglichkeit zu sehen, wem das Profil Ihres Haustieres gefallen hat, und die Option, versehentliche Swipes rückgängig zu machen.

Yubo: eine Plattform zum Swipen für Kids

Gut für: Gen Z

Preis: kostenlos, mit Premium-Option

Plattform: iOS, Android

Hauptfunktionen: Live-Streaming, Video-Chat, Communitys, Spiele

Auf Deutsch verfügbar: ja

Yubo ist eine soziale Plattform, die speziell für die Generation Z entwickelt wurde und bei den 13- bis 25-Jährigen beliebt ist (die 99 Prozent der Nutzer ausmachen). Es gibt separate Communitys für die 13- bis 18-Jährigen und die über 18-Jährigen. Yubo richtet sich an diejenigen, die Freundschaften gerne Stück für Stück aufbauen und Menschen in anderen Teilen der Welt kennenlernen möchten.

Um mit Yubo zu beginnen, geben Sie einfach Ihre Daten ein und beginnen, neue Freunde zu treffen, indem Sie bei Profilen nach rechts swipen, die Sie interessant finden. Die App bietet dynamische Funktionen wie Live-Streaming für bis zu 10 Teilnehmer oder Einzel- oder Gruppen-Videochats mit fünf Personen für eine persönlichere Art, Verbindungen zu vertiefen. Außerdem bietet die App eine Reihe von Blogartikeln, die verschiedene Themen wie Freundschaft, Sicherheit, Aktivismus und Wellness behandeln. Es gibt sogar eine eigene Kategorie nur für die Gen Z.

Die Kernfunktionen von Yubo sind auf iOS- und auf Android-Geräten verfügbar und kostenlos. Es gibt jedoch optionale In-App-Käufe wie Boosts und YuBucks, die erweiterte Funktionen für Nutzer bieten, die zusätzliche Vorteile suchen, wie virtuelle Geschenke oder Sticker und Filter. Da sich Yubo an eine jüngere Zielgruppe richtet, benötigen Nutzer unter 18 Jahren die Zustimmung ihrer Eltern.

Sicherheitstipps für die Nutzung von Anti-Dating-Apps

Wenn Sie erwägen, eine Anti-Dating-App auszuprobieren, ist es wichtig, dass Sie nicht nur für Ihr emotionales Wohlbefinden, sondern auch für Ihre digitale Sicherheit sorgen. Diese speziellen Apps zielen darauf ab, Beziehungen zu fördern und Herzen zu heilen, aber wie bei jeder Online-Plattform sollten Sie auch hier ein gewisses Maß an Wachsamkeit an den Tag legen, um Ihre Privatsphäre und Ihre persönlichen Daten zu schützen.

Hier sind fünf Sicherheitsmaßnahmen, die Sie ergreifen sollten, wenn Sie eine Anti-Dating-App verwenden:

1. Verwenden Sie ein VPN

Die Verwendung eines hochwertigen VPNs wie ExpressVPN bietet Ihnen eine zusätzliche Sicherheit für Ihre Online-Interaktionen. Durch die Maskierung Ihrer IP-Adresse hilft ein VPN, Ihren Standort und Ihre Identität zu schützen, sodass Ihre Unterhaltungen privat und sicher bleiben.

2. Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifzierung (2FA)

Die Aktivierung von 2FA (sofern verfügbar) erhöht die Sicherheit, da eine zweite Form der Verifizierung erforderlich ist, z. B. ein Code, der an Ihr Telefon gesendet wird, wodurch Ihre Interaktionen noch besser geschützt werden.

3. Lesen Sie die Datenschutzrichtlinie der App

Nehmen Sie sich die Zeit, die Datenschutzrichtlinien der App zu lesen, um Ihre Daten zu schützen. Machen Sie sich mit der Art und Weise vertraut, wie die App mit Ihren Daten umgeht, ob sie diese an Dritte weitergibt und welche Maßnahmen zum Schutz der Daten ergriffen werden. Falls möglich, sollten Sie sich gegen die Weitergabe von Daten entscheiden oder die Weitergabe von Informationen einschränken, um Ihre persönlichen Daten noch besser zu schützen.

4. Sehen Sie sich die App-Berechtigungen genau an

Überprüfen Sie die App-Berechtigungen, um sicherzustellen, dass sie mit der beabsichtigten Funktionalität der App einhergehen. Passen Sie die Berechtigungen in den Einstellungen Ihres Geräts an und gewähren Sie der App nur den unbedingt notwendigen Zugriff.

5. Aktualisieren Sie die Apps und Systeme stets

Entwickler veröffentlichen Updates, um potenzielle Schwachstellen zu beheben und die Leistung zu verbessern. Achten Sie darauf, dass Sie das Betriebssystem Ihres Geräts, Ihre Apps und alle zugehörige Software regelmäßig aktualisieren.