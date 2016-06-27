Yönlendiriciniz için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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En son işlevsellik ve güvenlik yükseltmeleri için ExpressVPN’i yönlendiricinizde güncel tutmak önemlidir.

Yönlendiriciler için ExpressVPN v2.7.0 veya üstünü kullanıyorsanız yönlendiriciniz her gün yerel saatle 4’te, güncelleme olduğu takdirde, otomatik olarak güncellenir. Yönlendiricinizdeki ExpressVPN’i manuel olarak güncellemenize gerek yoktur.

ExpressVPN v2.6.6 veya alt sürümünü kullanıyorsanız otomatik güncelleme özelliğine sahip en son sürüme güncelleyin. Yönlendiriciler için ExpressVPN sürümünüzü bulun.

Not: ExpressVPN’i yönlendiricinizde güncellemek, yönlendiricinin mevcut ayarlarını kaldırmaz.

Yönlendiriciler için ExpressVPN sürümünüzü bulun.

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme‘yi seçin. ExpressVPN sürümünün yanında, ExpressVPN sürümünüzü görebilirsiniz.

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Yönlendiriciler için ExpressVPN v2.7.0 veya üzeri sürümlerde varsayılan olarak etkinleştirilen otomatik güncelleme özelliği, mevcut güncellemelerin her gün saat 4’te yönlendiricinize otomatik olarak yüklenmesini sağlar. En son işlevsellik ve güvenlik yükseltmelerini almak için bunu yönlendiricinizde aktif tutmanız önerilir.

Otomatik güncellemeyi aç veya kapat

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme‘yi seçin. Mevcut güncellemeleri her gün saat 4: 00’te yüklemeyin açıp kapatın. Kaydet‘i seçin.

Otomatik güncelleme kapatılırsa yönlendirici panelinde güncellemenin mevcut olduğu size bildirilir. Güncellemeyi yüklemek için Şimdi Güncelleştir‘i seçin.

Saat dilimi ayarlarınızı kontrol edin veya değiştirin

Yönlendiricinizin günün doğru saatinde güncelleneceğinden emin olmak için yönlendiricide ayarlanan saat diliminin doğru olduğundan emin olun. Saat dilimini kontrol etmek veya değiştirmek için:

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın. Gelişmiş Ayarlar > Yönlendirici Ayarları‘nı seçin. Saat dilimi altında saat diliminizi kontrol edin. Saat diliminizi değiştirmek için geçerli saat diliminizi ve ardından Kaydet‘i seçin.

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ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciyi manuel olarak güncelleyin (v2’den itibaren)

Yönlendiriciler için ExpressVPN v2.6.6 veya daha düşük sürümü kullanıyorsanız yönlendiriciniz otomatik olarak güncellenmez. Yönlendiricinizdeki ExpressVPN’i otomatik güncelleme özelliğine sahip en son sürüme güncelleyin.

Yönlendiricinizi güncellemek için en son ExpressVPN aygıt yazılımını indirin:

ExpressVPN kurulum sayfasında oturum açın. Yönlendirici modelinizi seçin. Aygıt Yazılımını İndir‘i seçin.

Bundan sonra aygıt yazılımını yönlendiriciye yükleyin:

ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın. Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme‘yi seçin. Dosya Seç‘i seçin. Aygıt yazılımı dosyasını seçin, ardından Şimdi Güncelle‘yi seçin.

Yönlendirici aygıt yazılımını güncellerken cihazınızın ağ bağlantısı kesilir. Güncelleme tamamlandıktan sonra cihazınızı tekrar yönlendiriciye bağlayın.

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ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciyi manuel olarak güncelleyin (v2’den itibaren)

Linksys WRT1200AC, WRT1900AC ve WRT3200ACM

Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (v3’e kadar), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S ve RT-AC56U

Yönlendiricinizi güncellemeye çalışırken “geçersiz dosya” hatasıyla karşılaşırsanız ExpressVPN’i çalıştırmak yerine güncellemek için şu adımları izleyin:

Expressvpnrouter.com:8080 üzerinde oturum açın. Yönetim‘i seçin. Yönlendirici yönetici kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açın. Aygıt Yazılımı Yükseltme‘yi seçin. Dosya seç‘i ve ardından indirdiğiniz ExpressVPN yazılımını seçin. Yükselt‘i seçin.

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