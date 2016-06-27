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En son işlevsellik ve güvenlik yükseltmeleri için ExpressVPN’i yönlendiricinizde güncel tutmak önemlidir.
Yönlendiriciler için ExpressVPN v2.7.0 veya üstünü kullanıyorsanız yönlendiriciniz her gün yerel saatle 4’te, güncelleme olduğu takdirde, otomatik olarak güncellenir. Yönlendiricinizdeki ExpressVPN’i manuel olarak güncellemenize gerek yoktur.
ExpressVPN v2.6.6 veya alt sürümünü kullanıyorsanız otomatik güncelleme özelliğine sahip en son sürüme güncelleyin. Yönlendiriciler için ExpressVPN sürümünüzü bulun.
Not: ExpressVPN’i yönlendiricinizde güncellemek, yönlendiricinin mevcut ayarlarını kaldırmaz.
Şuraya atla…
Yönlendiriciler için ExpressVPN sürümünüzü bulun
Yönlendiriciler için Expressvpn v2.7.0 veya üzerinde otomatik güncelleme
ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciyi manuel olarak güncelleyin (v2’den itibaren)
ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciyi manuel olarak güncelleyin (v1)
Yönlendiricimi güncelleyemiyorum
Yönlendiriciler için ExpressVPN sürümünüzü bulun.
- ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın.
- Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme‘yi seçin.
- ExpressVPN sürümünün yanında, ExpressVPN sürümünüzü görebilirsiniz.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yönlendiriciler için ExpressVPN v2.7.0 veya üzerinde otomatik güncelleme
Yönlendiriciler için ExpressVPN v2.7.0 veya üzeri sürümlerde varsayılan olarak etkinleştirilen otomatik güncelleme özelliği, mevcut güncellemelerin her gün saat 4’te yönlendiricinize otomatik olarak yüklenmesini sağlar. En son işlevsellik ve güvenlik yükseltmelerini almak için bunu yönlendiricinizde aktif tutmanız önerilir.
Otomatik güncellemeyi aç veya kapat
- ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın.
- Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme‘yi seçin.
- Mevcut güncellemeleri her gün saat 4: 00’te yüklemeyin açıp kapatın.
- Kaydet‘i seçin.
Otomatik güncelleme kapatılırsa yönlendirici panelinde güncellemenin mevcut olduğu size bildirilir. Güncellemeyi yüklemek için Şimdi Güncelleştir‘i seçin.
Saat dilimi ayarlarınızı kontrol edin veya değiştirin
Yönlendiricinizin günün doğru saatinde güncelleneceğinden emin olmak için yönlendiricide ayarlanan saat diliminin doğru olduğundan emin olun. Saat dilimini kontrol etmek veya değiştirmek için:
- ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın.
- Gelişmiş Ayarlar > Yönlendirici Ayarları‘nı seçin.
- Saat dilimi altında saat diliminizi kontrol edin.
- Saat diliminizi değiştirmek için geçerli saat diliminizi ve ardından Kaydet‘i seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciyi manuel olarak güncelleyin (v2’den itibaren)
Yönlendiriciler için ExpressVPN v2.6.6 veya daha düşük sürümü kullanıyorsanız yönlendiriciniz otomatik olarak güncellenmez. Yönlendiricinizdeki ExpressVPN’i otomatik güncelleme özelliğine sahip en son sürüme güncelleyin.
Yönlendiricinizi güncellemek için en son ExpressVPN aygıt yazılımını indirin:
- ExpressVPN kurulum sayfasında oturum açın.
- Yönlendirici modelinizi seçin.
- Aygıt Yazılımını İndir‘i seçin.
Bundan sonra aygıt yazılımını yönlendiriciye yükleyin:
- ExpressVPN çalıştıran yönlendiricinizde oturum açın.
- Gelişmiş Ayarlar > Yazılım Güncelleştirme‘yi seçin.
- Dosya Seç‘i seçin.
- Aygıt yazılımı dosyasını seçin, ardından Şimdi Güncelle‘yi seçin.
Yönlendirici aygıt yazılımını güncellerken cihazınızın ağ bağlantısı kesilir. Güncelleme tamamlandıktan sonra cihazınızı tekrar yönlendiriciye bağlayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN çalıştıran bir yönlendiriciyi manuel olarak güncelleyin (v2’den itibaren)
Linksys WRT1200AC, WRT1900AC ve WRT3200ACM
Not: Daha stabil bir bağlantı için internete bir ethernet kablosuyla bağlanmanız önerilir. ExpressVPN yönlendiricinizi güncellemek için en son aygıt yazılımı sürümünü indirmeniz gerekir:
- ExpressVPN kurulum sayfasına gidin.
- ExpressVPN giriş bilgilerinizi girin, ardından Giriş Yap‘ı seçin.
- Yönlendirici modelinizi seçin.
- Aygıt Yazılımını İndir‘i seçin.
ExpressVPN yönlendirici paneline gidin. Yönlendirici yönetici parolanızla oturum açın.
Üst gezinme çubuğunda Sistem‘i seçin. Sol taraftaki menüde Yedekleme / Aygıt Yazılımı Flaş Etme‘yi seçin.
Dosya Seç‘i ve aygıt yazılımı dosyasını seçin. Flaş İmajı…nı seçin.
Güncellemeden sonra sıfırlamak isteyip istemediğinizi seçin. Aygıt yazılımını flaş etmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda, Devam Et‘i seçin.
Aygıt yazılımı yükseltilirken, mevcut yapılandırmalarınızı saklayıp saklamayacağınız sorulduğunda tercihinizi belirleyin.
Aygıt yazılımı yükseltme işlemi sırasında cihazınızın bağlantısı yönlendiricinin Wi-Fi ağından kopar. Yönlendiriciye yeniden bağlanmak için yönlendiricinizin Wi-Fi’ını seçin.
Aygıt yazılımı yükseltildikten sonra, yönlendirici kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Linksys EA6200, Netgear R6300v2, Netgear R7000, Asus RT-AC68U (v3’e kadar), RT-AC87U, RT-AC56R, RT-AC56S ve RT-AC56U
Not: Daha stabil bir bağlantı için internete bir ethernet kablosuyla bağlanmanız önerilir. ExpressVPN yönlendiricinizi güncellemek için en son aygıt yazılımı sürümünü indirmeniz gerekir:
- ExpressVPN kurulum sayfasına gidin.
- ExpressVPN giriş bilgilerinizi girin, ardından Giriş Yap‘ı seçin.
- Yönlendirici modelinizi seçin.
- Aygıt Yazılımını İndir‘i seçin.
ExpressVPN yönlendirici paneline gidin. Yönlendirici yönetici parolanızla oturum açın.
Üst gezinme çubuğunda Yönetim‘e gidin. Sol taraftaki menüde Aygıt Yazılımı Yükseltme‘yi seçin.
Yükselttikten sonra varsayılan ayarlara sıfırlamak isteyip istemediğinizi seçin.
Aygıt yazılımı dosyasını yükleyin ve ardından Yükselt‘i seçin.
Aygıt yazılımı yükseltilirken, mevcut yapılandırmalarınızı saklayıp saklamayacağınız sorulduğunda tercihinizi belirleyin.
Aygıt yazılımı yükseltme işlemi sırasında cihazınızın bağlantısı yönlendiricinin Wi-Fi ağından kopar. Yönlendiriciye yeniden bağlanmak için yönlendiricinizin Wi-Fi’ını seçin.
Aygıt yazılımı yükseltildikten sonra, yönlendirici kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Yönlendiricimi güncelleyemiyorum
Yönlendiricinizi güncellemeye çalışırken “geçersiz dosya” hatasıyla karşılaşırsanız ExpressVPN’i çalıştırmak yerine güncellemek için şu adımları izleyin:
- Expressvpnrouter.com:8080 üzerinde oturum açın.
- Yönetim‘i seçin.
- Yönlendirici yönetici kullanıcı adınız ve şifrenizle oturum açın.
- Aygıt Yazılımı Yükseltme‘yi seçin.
- Dosya seç‘i ve ardından indirdiğiniz ExpressVPN yazılımını seçin.
- Yükselt‘i seçin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.