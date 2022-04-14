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Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ailbreakli(iOS) veya rootlu(Android) cihazlar, şifre yöneticinizde depolanan giriş bilgilerini daha az güvenli hâle getirir.

Bu nedenle, şifre yöneticisini rootlu bir cihazda ilk kez kullandığınızda uygulama; “Jailbreakli/rootlu cihaz tespit edildi. Cihazınız güvenlik tehditlerine karşı daha savunmasızdır, bu da şifre yöneticinizde depolanan giriş bilgilerini daha az güvenli hâle getirir.” yazan bir uyarı mesajı gösterecektir. Devam etmek veya aşağıdakileri yaparak şifre yöneticinizde depolanan verileri daha güvenli hâle getirmek için Riskleri kabul et‘e dokunabilirsiniz:

Android: Kullandığınız root manager uygulamasında rootu devre dışı bırakın. Bu mümkün değilse cihazınızın orijinal aygıt yazılımını geri yükleyin.

iOS: Cihazınızın orijinal aygıt yazılımını geri yükleyin.

Not: Cihazınızın orijinal aygıt yazılımını geri yüklemeniz cihaz verilerinizi silebilir.

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