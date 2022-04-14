Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

Giriş bilgileriniz ve şifreleriniz, yalnızca sizin tarafınızdan oluşturulan ve bilinen birincil şifrenizle korunur ve cihazınızın dışına asla çıkmaz. Birincil şifreniz, güvenli bir “türetilmiş anahtar” oluşturmak için kullanılır ve bu anahtar da verilenizi güvende tutan 256-bit AES şifreleme anahtarını korur.

Verileriniz, cihazlarınızdan sunucularımıza iletildiğinde her zaman şifrelenir ve yalnızca birincil şifrenizi girdiğinizde cihazlarınızda yerel olarak çözülür.

ExpressVPN Keys sır vermeyen şifreleme kullanır, bu da ne ExpressVPN’in ne de bulut altyapısı ortağı Amazon Web Services’in verilerinizin şifresini çözme ve verilerinize erişme konusunda teknik imkâna sahip olmaması anlamına gelir.

ExpressVPN, dünya çapında kullanıcı gizliliğini ön planda tutmakta olup minimum veri toplamakta ve kişisel bilgileriniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlamaktadır.

Verilerinizin nasıl yönetildiği hakkında daha fazla bilgi edinmek için ExpressVPN’in gizlilik politikasını okuyun.

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