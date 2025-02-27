Bazı akış hizmetleri, yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellerseniz daha güvenilir şekilde çalışacaktır.

Bu kılavuz size Linksys yönlendiricilerde belirli IP adreslerini nasıl engelleyeceğinizi gösterecektir.

Linksys yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellemek için statik yönlendirme kullanmanız gerekecek, böylece ağ trafiğiniz belirttiğiniz IP’ler üzerinden geçmeyecektir.

Not: Aşağıdaki adımlar Linksys WRT3200ACM ve WRT1900ACS üzerinde test edilmiştir.

1. Yönlendiricinizin yönetim paneline giriş yapın

Yönlendiricinizin yönetim paneline ulaşmak için web tarayıcınızda 192.168.1.1 adresine gidin ve kullanıcı adınız ile şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak her ikisi de admin’dir). Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

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2. Yönlendiricinizin ağ ayarlarını değiştirin

Yönlendiricinizin yönetim panelinde Bağlantı seçeneğine tıklayın.

Üst gezinti çubuğunda Gelişmiş Yönlendirme seçeneğine tıklayın.

NAT onay kutusunu işaretleyin. Ardından Statik yol ekle seçeneğine tıklayın.

Aşağıdakileri girin:

Yol adı: Bu yolu tanımanıza yardımcı olacak bir ad girin.

Bu yolu tanımanıza yardımcı olacak bir ad girin. Hedef IP adresi: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0 girin.

girin. Ağ Geçidi: Yönlendiricinizin varsayılan IP’sini girin. (Bunu yönlendiricinizin ayarlarında bulabilirsiniz.)

Yönlendiricinizin varsayılan IP’sini girin. (Bunu yönlendiricinizin ayarlarında bulabilirsiniz.) Arayüz: LAN/Kablosuz seçin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Tekrar Statik yol ekle seçeneğine tıklayın ve aşağıdakileri girin:

Yol adı: Bu yolu tanımanıza yardımcı olacak bir ad girin.

Bu yolu tanımanıza yardımcı olacak bir ad girin. Hedef IP adresi: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.0 girin.

girin. Ağ Geçidi: Yönlendiricinizin varsayılan IP’sini girin. (Bunu yönlendiricinizin ayarlarında bulabilirsiniz.)

Yönlendiricinizin varsayılan IP’sini girin. (Bunu yönlendiricinizin ayarlarında bulabilirsiniz.) Arayüz: LAN/Kablosuz seçin.

Kaydet > Tamam seçeneğine tıklayın.

Hangi yayın hizmetini erişmeye çalıştığınıza bağlı olarak birkaç IP adresini daha engellemeniz gerekebilir. Hangi IP’leri engellemeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi için, .

IP adreslerinin engellendiğini kontrol edin

IP adreslerini başarıyla engelleyip engellemediğinizi kontrol etmek için Terminal (Mac için), veya

Komut İstemi (Windows için) programını açın.

“ping” ve engellediğiniz IP adreslerini girin, örneğin,

ping 8.8.8.8

Ping testlerinin “Zaman Aşımı” ya da “Hedef Ana Bilgisayar Ulaşılamaz” şeklinde okunması gerekir.

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