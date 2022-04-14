Cihazınız için VPN'e veya DNS'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

Tek bir ExpressVPN hesabı. Tüm cihazlarda. Uygulamaları ücretsiz edinin

Önemli: ExpressVPN Keys, ExpressVPN Keys, Chrome tarayıcı uzantısı (Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ve Brave ile uyumludur) aracılığıyla Windows, Mac ve Linux’ta ve ExpressVPN Android ve iOS uygulamasında aşamalı olarak sunulmaktadır.

ExpressVPN Keys’in tüm özelliklerini ExpressVPN aboneliğiniz sona erdikten sonra bile bütün cihazlarınızda kullanmaya devam edebilirsiniz.

ExpressVPN Keys’i Android veya iOS’ta kullanmaya devam etmek için Android veya iOS için ExpressVPN uygulamasını yüklü tutun. ExpressVPN Keys Chrome uzantısını kullanmaya devam etmek için bu uzantıyı ve Windows, Mac veya Linux için ExpressVPN uygulamasını bilgisayarınızda yüklü tutun.

VPN ve şifre yöneticisi kullanmak, ExpressVPN’in internet deneyiminizi koruma yollarını genişletir. VPN’imiz internet trafiğinizi şifreleyerek gizliliğinizi korurken, şifre yöneticimiz favori web siteleriniz ve uygulamalarınız için kullandığınız şifreleri koruyarak hesaplarınızı daha güvende tutar. Aynı fiyata daha fazla koruma sağlar. ExpressVPN aboneliğinizi nasıl yenileyeceğinizi öğrenin.

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